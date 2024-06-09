Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Посетить «страну башен», посидеть над пропастью и вкусно пообедать у местных жителей
Гоор и Кахиб — два знаменитых древних аула, которые обязательно надо увидеть в Дагестане.
Вы окунётесь в далёкое прошлое страны, прикоснётесь к легендарным оборонительным башням и узнаете их историю.
А затем отправитесь за колоритными снимками — к скалистому выступу над сказочно красивыми панорамами.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
07:00 — 11:00 — поездка из Дербента в Кахиб. В дороге гид расскажет главное о Дагестане. По пути в 08:00 можем забрать вас из Избербаша. 11:00 — 13:00 — прогулка по аулам Шамильского района — Кахибу и Гоору. Вы пройдёте по красивым смотровым местам, увидите легендарные башни, услышите истории их создания и местные легенды. 13:00 — 14:00 — посещение Языка Тролля. Это 5-метровый скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу. Вы сможете сделать эффектные фото на краю обрыва в ярких папахах и костюмах. 14:00 — 15:00 — обед в Кахибе. Вы отправитесь в один из этнодомов, где попробуете национальную кухню и по желанию научитесь готовить местное блюдо по старому рецепту горцев. 15:00 — 15:40 — трансфер до Датунского храма. Вы увидите самую древнюю христианскую церковь на территории Дагестана, построенную грузинскими миссионерами в начале 11 века. 15:40 — 16:20 — свободное время. Храм находится в живописном и красивом ущелье, где можно приятно прогуляться. 16:20 — 19:20 — переезд в Дербент.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед в этнодоме
Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter или Hyundai H-1. Есть детское кресло.
Можем также забрать вас из Избербаша
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дербенте, на ул. Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курбан — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 81 туриста
Уважаемые гости, меня зовут Курбан. Я на протяжении многих лет знакомлю весь мир с красотами Дагестана! Я искренне рад, тому что наша республика стала очень популярна в туристическом направлении. Я читать дальше
люблю свой Дагестан, а ещё больше люблю показывать и рассказывать про него! В моём портфеле 10 однодневных и 7 многодневных туров. Так же огромное количество индивидуальных программ под запрос клиента. В 2016 году я приобрел себе недорогую машину, на которой впервые отвёз людей на экскурсию в горы. Я собрал большую команду высококлассных профессионалов своего дела, лучшие гиды и опытные водители с большим стажем! Наши экскурсии и туры посетили более 15000 гостей из разных регионов России и СНГ. Я и моя команда из Дагестана, с мощной энергетикой и тёплой улыбкой встретим вас. Научим танцевать лезгинку и покажем всё по красоте. Покажем вам самые оригинальные места и красиво сфотографируем всех своих гостей.