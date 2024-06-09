Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)

Посетить «страну башен», посидеть над пропастью и вкусно пообедать у местных жителей
Гоор и Кахиб — два знаменитых древних аула, которые обязательно надо увидеть в Дагестане.

Вы окунётесь в далёкое прошлое страны, прикоснётесь к легендарным оборонительным башням и узнаете их историю.

А затем отправитесь за колоритными снимками — к скалистому выступу над сказочно красивыми панорамами.
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

07:00 — 11:00поездка из Дербента в Кахиб. В дороге гид расскажет главное о Дагестане. По пути в 08:00 можем забрать вас из Избербаша.
11:00 — 13:00прогулка по аулам Шамильского района — Кахибу и Гоору. Вы пройдёте по красивым смотровым местам, увидите легендарные башни, услышите истории их создания и местные легенды.
13:00 — 14:00посещение Языка Тролля. Это 5-метровый скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу. Вы сможете сделать эффектные фото на краю обрыва в ярких папахах и костюмах.
14:00 — 15:00обед в Кахибе. Вы отправитесь в один из этнодомов, где попробуете национальную кухню и по желанию научитесь готовить местное блюдо по старому рецепту горцев.
15:00 — 15:40трансфер до Датунского храма. Вы увидите самую древнюю христианскую церковь на территории Дагестана, построенную грузинскими миссионерами в начале 11 века.
15:40 — 16:20свободное время. Храм находится в живописном и красивом ущелье, где можно приятно прогуляться.
16:20 — 19:20переезд в Дербент.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед в этнодоме
  • Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter или Hyundai H-1. Есть детское кресло.
  • Можем также забрать вас из Избербаша
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду и воскресенье в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Дербенте, на ул. Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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