Экскурсии в Кахиб из Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый Кахиб» в Дербенте, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
«Сегодня от одного из таких — Старого Кахиба — остались одни руины»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
65 отзывов
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Старый Кахиб Старый Кахиб люди давно покинули, поселившись в одноименном селении неподалеку»
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Посетить «страну башен», посидеть над пропастью и вкусно пообедать у местных жителей
Начало: В Дербенте, на ул. Гагарина
«07:00 — 11:00 — поездка из Дербента в Кахиб»
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
    Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер! Рассказывает интересно, на вопросы
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    отвечает, помогает, предлагает варианты, и самое главное, не торопит и не ругается/злится, если кто-то задерживается, наоборот, подходит к группе индивидуально, с учетом наших потребностей и запросов, не отвлекается от темы экскурсии, не навязывает свое мнение относительно религии и политических взглядов. Так же очень прикольными была остановка на «поздороваться» с осликами и поиски местного дагестанского мороженого. И тут опять же спасибо Роману за терпение по «потакание» нашим туристическим капризам - останавливался, ждал и ходил с нами от магазина к магазину, помогая искать и выбирать то самое вкуснейшее мороженое) Из огромных плюсов - место обеда 🔥 нас повезли в уютное местечко прямо на горе, где кормили вкуснейшими блюдами национальной кухни. Так что у нас получился целый гастро тур)

    Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
    Экскурсия была организована хорошо, очень вкусный был обед
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
    Из всех экскурсий эта самая колоритная. Горы бесподобные, природа величавая. Спасибо Рустаму, очень хороший гид. Обед на экскурсии был замечательный, состоял из нескольких блюд. В общем, советую не проходить мимо этой экскурсии, не пожалеете о 14 часах своей жизни.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
    Все понравилось. Спасибо! Хотелось бы, чтобы гид по дороге побольше рассказывал
  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
    Волшебные места, потрясающий гид Гиджимурад. Добрый, отзывчивый и ответственный человек. Пока ехали рассказал много нового и интересного. После длительной прогулки очень вкусно пообедали и одухотворённые выдвинулись обратно. Всем рекомендую!
    Волшебные места, потрясающий гид Гиджимурад. Добрый, отзывчивый и ответственный человек. Пока ехали рассказал много нового и
  • Е
    Евгения
    20 июля 2023
    Путешествие по дагестанским горам: Гоор и Кахиб из Дербента
    Посетили данную экскурсию 18.07.23. Хочу выразить благодарность экскурсоводу Мирзе и водителю Камалу. Ребята вы супер!!! Захватывающие локации, интерессный рассказ и компания подобралась бомба!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Старый Кахиб»

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  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Старый Кахиб" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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