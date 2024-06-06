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Групповая
12 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
«Сегодня от одного из таких — Старого Кахиба — остались одни руины»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Старый Кахиб Старый Кахиб люди давно покинули, поселившись в одноименном селении неподалеку»
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Посетить «страну башен», посидеть над пропастью и вкусно пообедать у местных жителей
Начало: В Дербенте, на ул. Гагарина
«07:00 — 11:00 — поездка из Дербента в Кахиб»
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер! Рассказывает интересно, на вопросы
- ЕЕлена20 мая 2024Экскурсия была организована хорошо, очень вкусный был обед
- ССветлана16 мая 2024Из всех экскурсий эта самая колоритная. Горы бесподобные, природа величавая. Спасибо Рустаму, очень хороший гид. Обед на экскурсии был замечательный, состоял из нескольких блюд. В общем, советую не проходить мимо этой экскурсии, не пожалеете о 14 часах своей жизни.
- ЕЕлена15 мая 2024Все понравилось. Спасибо! Хотелось бы, чтобы гид по дороге побольше рассказывал
- ЮЮлия14 мая 2024Волшебные места, потрясающий гид Гиджимурад. Добрый, отзывчивый и ответственный человек. Пока ехали рассказал много нового и интересного. После длительной прогулки очень вкусно пообедали и одухотворённые выдвинулись обратно. Всем рекомендую!
- ЕЕвгения20 июля 2023Путешествие по дагестанским горам: Гоор и Кахиб из ДербентаПосетили данную экскурсию 18.07.23. Хочу выразить благодарность экскурсоводу Мирзе и водителю Камалу. Ребята вы супер!!! Захватывающие локации, интерессный рассказ и компания подобралась бомба!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Старый Кахиб»
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