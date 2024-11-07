8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по древнему городу России - Дербент
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Дербент современности
Начало: Заберу с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Дербент: прогулка по древнейшему городу мира
Начало: Для каждой группы выбирается наиболее удобное
Расписание: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААся7 ноября 2024Ездили с Хасаном в Дербент. Хасан отличный гид, хороший водитель, с ним нам было спокойно в дороге, да и в
- ММаша7 ноября 2024Хотим отметить высокий профессионализм гида Хасана. Очень много интересной информации, рассказанной с любовью к родной республике. Хасан очень ответственный, пунктуальный, доброжелательный гид. Рекомендуем его всем!
- РРоза4 ноября 2024За подробный рассказ и о традиции народов, во время пути о Дагестане и непосредственно о местах, где побывали. Большое спасибо гиду Хасану. Экскурсия и сам город Дербент нам очень понравилась 😍
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Армянская церковь»
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