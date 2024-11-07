читать дальше целом во время экскурсии тоже. Он от нас не отходил. Экскурсия была организована отлично 👍🏻 Рекомендуем Хасана! Впереди нас с ним ждут еще туры 😄

Ездили с Хасаном в Дербент. Хасан отличный гид, хороший водитель, с ним нам было спокойно в дороге, да и в