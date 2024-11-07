Армянская церковь – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Армянская церковь» в Дербенте, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Прогулка по древнему городу России - Дербент
Пешая
На машине
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по древнему городу России - Дербент
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Исторический Дербент современности
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Дербент современности
Начало: Заберу с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дербент: прогулка по древнейшему городу мира
На автобусе
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Дербент: прогулка по древнейшему городу мира
Начало: Для каждой группы выбирается наиболее удобное
Расписание: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ася
    7 ноября 2024
    Прогулка по древнему городу России - Дербент
    Ездили с Хасаном в Дербент. Хасан отличный гид, хороший водитель, с ним нам было спокойно в дороге, да и в
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    целом во время экскурсии тоже. Он от нас не отходил. Экскурсия была организована отлично 👍🏻 Рекомендуем Хасана! Впереди нас с ним ждут еще туры 😄

  • М
    Маша
    7 ноября 2024
    Прогулка по древнему городу России - Дербент
    Хотим отметить высокий профессионализм гида Хасана. Очень много интересной информации, рассказанной с любовью к родной республике. Хасан очень ответственный, пунктуальный, доброжелательный гид. Рекомендуем его всем!
  • Р
    Роза
    4 ноября 2024
    Прогулка по древнему городу России - Дербент
    За подробный рассказ и о традиции народов, во время пути о Дагестане и непосредственно о местах, где побывали. Большое спасибо гиду Хасану. Экскурсия и сам город Дербент нам очень понравилась 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Армянская церковь»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Дербент: прогулка по древнейшему городу мира
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  2. Бархан Сарыкум
  3. Сулакский каньон
  4. Джума-Мечеть
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Девичьи бани
  8. Самое главное
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в ноябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Армянская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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