Начало дня в Дербенте станет особенным: морская прогулка на сапах позволит насладиться свежим утренним воздухом и первыми лучами солнца. После активного отдыха на воде вас ждёт традиционный завтрак в этнодоме, где можно не только попробовать национальные блюда, но и узнать об их истории и значении. Программа включает аренду оборудования, сопровождение и трансфер, что делает её удобной и доступной для всех

Описание водной прогулки

Прогулка на сапах

Утром встретимся на набережной — и отправимся покорят Каспийское море. Вы насладитесь первыми лучами солнца, попробуете свои силы в управлении сапом и точно получите массу положительных эмоций.

Традиционный дербентский завтрак

Вас ждёт иммерсивная трапеза! Вы не просто продегустируете национальные блюда, но ещё и увидите, как их сервируют и узнаете об их происхождении, традиционном значении, рецептах приготовления.

Организационные детали