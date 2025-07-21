Мои заказы

Летнее утро в Дербенте

Начните день с морской прогулки на сапах, встречая восход. Завершите утро дегустацией дагестанской кухни в этнодоме. Незабываемые впечатления
Начало дня в Дербенте станет особенным: морская прогулка на сапах позволит насладиться свежим утренним воздухом и первыми лучами солнца.

После активного отдыха на воде вас ждёт традиционный завтрак в этнодоме, где можно не только попробовать национальные блюда, но и узнать об их истории и значении.

Программа включает аренду оборудования, сопровождение и трансфер, что делает её удобной и доступной для всех
5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌅 Уникальная прогулка на сапах
  • 🍽 Дегустация дагестанской кухни
  • 🚗 Удобный трансфер
  • 🗣 Интересные рассказы о блюдах
  • 🏖 Встреча восхода на пляже
Что можно увидеть

  • Каспийское море

Описание водной прогулки

Прогулка на сапах

Утром встретимся на набережной — и отправимся покорят Каспийское море. Вы насладитесь первыми лучами солнца, попробуете свои силы в управлении сапом и точно получите массу положительных эмоций.

Традиционный дербентский завтрак

Вас ждёт иммерсивная трапеза! Вы не просто продегустируете национальные блюда, но ещё и увидите, как их сервируют и узнаете об их происхождении, традиционном значении, рецептах приготовления.

Организационные детали

  • В стоимость входит аренда нужного оборудования, сопровождение, завтрак и трансфер до этнодома на Lada Largus или аналогичном авто
  • Длительность прогулки на сапах — 1 час, перед её началом мы проведём для вас несложный инструктаж
  • В завтрак входит: турецкая яичница, свежий хлеб, творог, сыр, сметана, сюзьма, овощная нарезка и чай с пах-пахом;)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды. О блюдах расскажет опытный ведущий

в понедельник и четверг в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 1421 туриста
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и туры профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!

Отзывы и рейтинг

Б
Белозерова
21 июл 2025
Прогулка по морю на сапах понравилась- была возможность полежать, расслабиться насладиться. Инструктор 👍. Завтрак с видом на крепость тоже был приятен.
Дата посещения: 17 июля 2025
Н
Наталия
20 авг 2025
Это было весело!!!
Мария
Мария
4 июл 2025
Идеальное утро в Дербенте 🌊☀️ Покатушки на сапах с Алимом вдоль побережья, с возможностью зависнуть на море, небо или просто прилечь на доске и отдохнуть от гребли. С погодой невероятно
