13 часов
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Начало: Р. Дагестан с. Магарамкент ул. Ленина 22
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
3 900₽ за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
ПРЕМИУМ - СУЛАКСКИЙ КАНЬОН, С КАТАНИЕМ ПО КАНЬОНУ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Начало: Р. Дагестан с. Магарамкент ул. Ленина 22
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
5 500₽ за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Старый Куруш
Начало: Р. Дагестан с. Магарамкент ул. Ленина 22
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
5 000₽ за человека
20 часов
Групповая
до 18 чел.
Северная Осетия из Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: Каждую пятницу в 5:00
25 окт в 05:00
1 ноя в 05:00
5 500₽ за человека
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