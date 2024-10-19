Активный отдых в Дербенте

Найдено 4 экскурсии в категории «Активный отдых» в Дербенте, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Пешая
На автобусе
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Начало: Р. Дагестан с. Магарамкент ул. Ленина 22
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
3 900 за человека
ПРЕМИУМ - СУЛАКСКИЙ КАНЬОН, С КАТАНИЕМ ПО КАНЬОНУ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Пешая
На автобусе
13 часов
Групповая
до 19 чел.
ПРЕМИУМ - СУЛАКСКИЙ КАНЬОН, С КАТАНИЕМ ПО КАНЬОНУ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Начало: Р. Дагестан с. Магарамкент ул. Ленина 22
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
5 500 за человека
Старый Куруш
Пешая
На автобусе
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Старый Куруш
Начало: Р. Дагестан с. Магарамкент ул. Ленина 22
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
5 000 за человека
Северная Осетия из Дербента
Пешая
На автобусе
20 часов
Групповая
до 18 чел.
Северная Осетия из Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: Каждую пятницу в 5:00
25 окт в 05:00
1 ноя в 05:00
5 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
  2. ПРЕМИУМ - СУЛАКСКИЙ КАНЬОН, С КАТАНИЕМ ПО КАНЬОНУ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
  3. Старый Куруш
  4. Северная Осетия из Дербента
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Сулакский каньон
  4. Джума-Мечеть
  5. Самое главное
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Водопад Тобот
  10. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в октябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Активный отдых" можно забронировать 4 экскурсии от 3 900 до 5 500.
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