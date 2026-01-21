Водная прогулка
Дербент - путешествие сквозь века
Познакомьтесь с Дербентом через его историю и современность. Прогулка по магалам и центральным улицам раскроет секреты этого уникального города
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1499 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
Уникальная экскурсия из Дербента: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро. Погрузитесь в культуру и природу Дагестана с гидом-горцем
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Путешествие в Табасаран подарит вам уникальные впечатления: от древних крепостей до живописных водопадов и гостеприимных местных жителей
14 фев в 09:00
15 фев в 09:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Дербента
Путешествие в сердце Дагестана: прогулка по аулу-призраку Гамсутль, впечатляющие Чохские террасы и подземный водопад Салтинского ущелья
4 фев в 08:00
5 фев в 08:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Из Дербента - в Гамсутль и Салту
К призрачному аулу, фантастическим видам и дагестанской кухне (всё включено)
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
5 фев в 06:00
4200 ₽ за человека
Водная прогулка
Гастроприключение по Дербенту
Погружение в мир вкусов и ароматов национальной кухни с посещением крепости и экраноплана «Лунь»
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
6 фев в 10:00
9 фев в 10:00
5500 ₽ за человека
Водная прогулка
НеобыЧАЙный Дербент
Увидеть главное в Старом и новом городе, познакомиться с местными традициями и ремёслами
Начало: У ворот Баят-капы
5 фев в 16:00
12 фев в 16:00
от 5600 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
5 фев в 06:00
7 фев в 06:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Аулы Кахиб и Гоор + 3 смотровые в горах Дагестана
Из Дербента - за красивыми видами и захватывающими историями, живущими в каждом камне
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: во вторник в 06:00
Завтра в 06:00
10 фев в 06:00
4200 ₽ за человека
Водная прогулка
Магия старинного Дербента
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из древнего Дербента - к самому известному каньону Дагестана
Проведите день, наслаждаясь великолепием Сулакского каньона и бархана Сарыкум. Откройте для себя уникальные природные ландшафты и культурные сокровища Дагестана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Дербента
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: в пятницу в 06:00
6 фев в 06:00
13 фев в 06:00
4200 ₽ за человека
Водная прогулка
Секреты Дербента: экраноплан «Лунь» и дегустация вина
Увидеть знаменитый экраноплан, погулять по Старому городу и попробовать местное вино
Начало: На пл. Свободы
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:30
Сегодня в 10:30
4 фев в 10:30
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Аул Гоор и Язык Тролля: поездка из Дербента
Вас ждёт путешествие по удивительным местам Дагестана: Карадахская теснина, древний храм и аул Гоор. Завершите день на Языке Тролля с потрясающими видами
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Откройте для себя древний Дербент через мастер-классы и дегустации. Уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре Дагестана
Начало: На улице Х. Тагиева
Расписание: в четверг в 10:00
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария21 января 2026Спасибо большое Камале за прекрасное знакомство с Дербентом. Бронировала экскурсию спонтанно, совершенно не представляя, что лучше посмотреть в городе. Камаля
- ИИрина16 января 20264 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды и прочие старинные сооружения,
- AAnna9 января 2026Интереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузиться в атмосферу города. Эльмира
- ЕЕлена5 января 2026Мы были первый раз в Дербенте и нам очень повезло, что нам попался Рамис. Он отличный рассказчик, видно, что очень
- ССергей22 декабря 2025Отличная экскурсия, все понравилось.
- ММедведь5 декабря 2025Провела экскурсию нам очень милая девушка-Камаля. Получилась очень увлекательная индивидуальная прогулка. До начала прогулялись по самой крепости самостоятельно. Неспеша мы познакомились с великолепным городом-Дербент и влюбились в него.
Спасибо за отличную организацию. Буду рекомендовать вас друзьям❤️
- ААнастасия20 ноября 2025Очень понравилась экскурсия по Дербенту, 3 часа пролетели незаметно, за легким общением. Камаля показала много интересных мест, познакомила с национальной кухней. Рекомендую обращаться!
- ИИрина17 ноября 2025Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек! Мы были с детьми,
- ГГузель10 ноября 2025Заказывали экскурсию по старому городу Дербента на Трипстере — остались в полном восторге! 😊
Наш гид Али — молодой, вежливый, очень
- ТТретьякова6 ноября 2025Огромнейшее спасибо Аслану за великолепный тур по горному Дагестану и прекрасно проведенное время в пути!!! Это была самая интересная экскурсия,
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1499 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Дербенте на 2026 год по теме «Почувствовать себя местным», 252 ⭐ отзыва, цены от 1499₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель