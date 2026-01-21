Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Дербенте

Найдено 15 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Дербенте, цены от 1499 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Дербент - путешествие сквозь века
Пешая
3 часа
7 отзывов
Водная прогулка
Дербент - путешествие сквозь века
Познакомьтесь с Дербентом через его историю и современность. Прогулка по магалам и центральным улицам раскроет секреты этого уникального города
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1499 ₽ за человека
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
Уникальная экскурсия из Дербента: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро. Погрузитесь в культуру и природу Дагестана с гидом-горцем
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
На машине
8 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Путешествие в Табасаран подарит вам уникальные впечатления: от древних крепостей до живописных водопадов и гостеприимных местных жителей
14 фев в 09:00
15 фев в 09:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Дербента
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Дербента
Путешествие в сердце Дагестана: прогулка по аулу-призраку Гамсутль, впечатляющие Чохские террасы и подземный водопад Салтинского ущелья
4 фев в 08:00
5 фев в 08:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Дербента - в Гамсутль и Салту
На автобусе
13 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Из Дербента - в Гамсутль и Салту
К призрачному аулу, фантастическим видам и дагестанской кухне (всё включено)
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
5 фев в 06:00
4200 ₽ за человека
Гастроприключение по Дербенту
На автобусе
6 часов
27 отзывов
Водная прогулка
Гастроприключение по Дербенту
Погружение в мир вкусов и ароматов национальной кухни с посещением крепости и экраноплана «Лунь»
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
6 фев в 10:00
9 фев в 10:00
5500 ₽ за человека
НеобыЧАЙный Дербент
Пешая
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка
НеобыЧАЙный Дербент
Увидеть главное в Старом и новом городе, познакомиться с местными традициями и ремёслами
Начало: У ворот Баят-капы
5 фев в 16:00
12 фев в 16:00
от 5600 ₽ за всё до 7 чел.
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
На автобусе
12 часов
74 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
5 фев в 06:00
7 фев в 06:00
3700 ₽ за человека
Аулы Кахиб и Гоор + 3 смотровые в горах Дагестана
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Аулы Кахиб и Гоор + 3 смотровые в горах Дагестана
Из Дербента - за красивыми видами и захватывающими историями, живущими в каждом камне
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: во вторник в 06:00
Завтра в 06:00
10 фев в 06:00
4200 ₽ за человека
Магия старинного Дербента
Пешая
2 часа
89 отзывов
Водная прогулка
Магия старинного Дербента
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Из древнего Дербента - к самому известному каньону Дагестана
На машине
12 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из древнего Дербента - к самому известному каньону Дагестана
Проведите день, наслаждаясь великолепием Сулакского каньона и бархана Сарыкум. Откройте для себя уникальные природные ландшафты и культурные сокровища Дагестана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 000 ₽ за всё до 6 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Дербента
На автобусе
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Дербента
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: в пятницу в 06:00
6 фев в 06:00
13 фев в 06:00
4200 ₽ за человека
Секреты Дербента: экраноплан «Лунь» и дегустация вина
На машине
4.5 часа
Водная прогулка
Секреты Дербента: экраноплан «Лунь» и дегустация вина
Увидеть знаменитый экраноплан, погулять по Старому городу и попробовать местное вино
Начало: На пл. Свободы
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:30
Сегодня в 10:30
4 фев в 10:30
6000 ₽ за человека
Аул Гоор и Язык Тролля: поездка из Дербента
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аул Гоор и Язык Тролля: поездка из Дербента
Вас ждёт путешествие по удивительным местам Дагестана: Карадахская теснина, древний храм и аул Гоор. Завершите день на Языке Тролля с потрясающими видами
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
На автобусе
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Откройте для себя древний Дербент через мастер-классы и дегустации. Уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре Дагестана
Начало: На улице Х. Тагиева
Расписание: в четверг в 10:00
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    21 января 2026
    Дербент - путешествие сквозь века
    Спасибо большое Камале за прекрасное знакомство с Дербентом. Бронировала экскурсию спонтанно, совершенно не представляя, что лучше посмотреть в городе. Камаля
    читать дальше

    оперативно перестроила программу, чтобы охватить все, что нужно для первого впечатления. Она великолепный рассказчик с отличным русским языком. Подробно отвечала на все вопросы, даже не касающиеся экскурсии)) Однозначно рекомендую!!

  • И
    Ирина
    16 января 2026
    Магия старинного Дербента
    4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды и прочие старинные сооружения,
    читать дальше

    узнали о жителях и образе жизни за крепостными стенами. Полюбовались на Дербент с высоты птичьего полета! Красота! Потом прогулялись по старинным узким и очень милым улочкам Дербента, где продают ковры, украшения и угощают миндальными пирожками, где бродят по своим делам коты, а за заборами во дворах висят на деревьях созревшие айва и хурма. Неописуемый колорит восточного города! И интересный рассказчик Али! Али, спасибо вам!

    4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды
  • A
    Anna
    9 января 2026
    НеобыЧАЙный Дербент
    Интереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузиться в атмосферу города. Эльмира
    читать дальше

    профессионал своего дела, потрясающий человек и рассказчик, она очень любит и гордится своей родиной.

    Сначала прогулялись по старинным кварталам города вдоль крепости, узнали о исторических личностях, что проживали в них, и полюбовались на памятники культурного наследия и дома обычных горожан. Очень понравилось, что в середине прогулки зашли передохнуть в аутентичное и атмосферное заведение. После отдыха продолжили свое путешествие вдоль сохранившейся части защитной стены к современному центру города.

    Мы хотим вернуться еще!

    Интереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузитьсяИнтереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузитьсяИнтереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузитьсяИнтереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузитьсяИнтереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузитьсяИнтереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузиться
  • Е
    Елена
    5 января 2026
    Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
    Мы были первый раз в Дербенте и нам очень повезло, что нам попался Рамис. Он отличный рассказчик, видно, что очень
    читать дальше

    любит свою родину, хорошо знает историю родного края. Очень открытый, доброжелательный, харизматичный человек. Поездка проходила на комфортабельном автомобиле, водитель водит аккуратно. Большое спасибо Рамису. Однозначно, рекомендуем его туры.

  • С
    Сергей
    22 декабря 2025
    Магия старинного Дербента
    Отличная экскурсия, все понравилось.
    Отличная экскурсия, все понравилосьОтличная экскурсия, все понравилосьОтличная экскурсия, все понравилось
  • М
    Медведь
    5 декабря 2025
    Дербент - путешествие сквозь века
    Провела экскурсию нам очень милая девушка-Камаля. Получилась очень увлекательная индивидуальная прогулка. До начала прогулялись по самой крепости самостоятельно. Неспеша мы познакомились с великолепным городом-Дербент и влюбились в него.
    Спасибо за отличную организацию. Буду рекомендовать вас друзьям❤️
    Провела экскурсию нам очень милая девушка-Камаля. Получилась очень увлекательная индивидуальная прогулка. До начала прогулялись по самойПровела экскурсию нам очень милая девушка-Камаля. Получилась очень увлекательная индивидуальная прогулка. До начала прогулялись по самойПровела экскурсию нам очень милая девушка-Камаля. Получилась очень увлекательная индивидуальная прогулка. До начала прогулялись по самойПровела экскурсию нам очень милая девушка-Камаля. Получилась очень увлекательная индивидуальная прогулка. До начала прогулялись по самой
  • А
    Анастасия
    20 ноября 2025
    Дербент - путешествие сквозь века
    Очень понравилась экскурсия по Дербенту, 3 часа пролетели незаметно, за легким общением. Камаля показала много интересных мест, познакомила с национальной кухней. Рекомендую обращаться!
  • И
    Ирина
    17 ноября 2025
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек! Мы были с детьми,
    читать дальше

    опекал и беспокоился. Организовал все остановки и точки осмотров так, что мы успели по светлому времени дня все посетить и увидеть. Погода была прекрасная! Наше приключение было невероятным! Чайная пауза на высоте 2026 м. с видом на горы и аул Гамсутль. Спасибо, Тимур! Было вкусно, красиво и интересно!

    Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!
  • Г
    Гузель
    10 ноября 2025
    Магия старинного Дербента
    Заказывали экскурсию по старому городу Дербента на Трипстере — остались в полном восторге! 😊
    Наш гид Али — молодой, вежливый, очень
    читать дальше

    интересно рассказывал историю города, показывал детали, на которые сам бы не обратил внимания. Время пролетело незаметно, атмосфера была лёгкая и увлекательная.
    Рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящий древний Дербент и почувствовать его дух! 🌿

  • Т
    Третьякова
    6 ноября 2025
    Аулы Кахиб и Гоор + 3 смотровые в горах Дагестана
    Огромнейшее спасибо Аслану за великолепный тур по горному Дагестану и прекрасно проведенное время в пути!!! Это была самая интересная экскурсия,
    читать дальше

    в которой бывала! А путешествую я довольно часто!)
    Всю дорогу Аслан рассказывал о местных традициях и обычаях, на все вопросы отвечал исчерпывающе и с юмором! Это очень расположило с самого начала поездки!
    В Кахибе на фуникулёре добрались до склона с руинами древнего города. Там было достаточно времени погулять и пофотографироваться. Прониклись духом древних стен и сохранившейся сторожевой башни!
    Затем отправились в Гоор, где увидели потрясающие локации у Орлиного выступа, он же "язык тролля" Очень красивые фото на память там сделали!

    Затем нас ожидал обед у местной жительницы, которая накормила нереально вкусной домашней едой с национальным колоритом! Все было очень вкусно! Отдельная благодарность хозяйке!!!
    На обратном пути заехали в Датунский храм, который не увидишь с дороги и который не похож ни на один из виденных ранее!
    Несмотря на довольно дальнюю дорогу, мы интересно провели время, как в пути, так и на локациях маршрута!
    Рекомендую данного организатора как очень профессионального и ориентированного на клиента! Нас было пятеро человек, и со мной согласились все без исключения!

    Аслан, благодарю за то, что влюбили нашу компанию в горный Дагестан!!!) Как соберёмся вновь (а приедем ещё обязательно!) - только с Вами на остальные направления республики Дагестан!!!

    Огромнейшее спасибо Аслану за великолепный тур по горному Дагестану и прекрасно проведенное время в пути!!! ЭтоОгромнейшее спасибо Аслану за великолепный тур по горному Дагестану и прекрасно проведенное время в пути!!! ЭтоОгромнейшее спасибо Аслану за великолепный тур по горному Дагестану и прекрасно проведенное время в пути!!! ЭтоОгромнейшее спасибо Аслану за великолепный тур по горному Дагестану и прекрасно проведенное время в пути!!! ЭтоОгромнейшее спасибо Аслану за великолепный тур по горному Дагестану и прекрасно проведенное время в пути!!! ЭтоОгромнейшее спасибо Аслану за великолепный тур по горному Дагестану и прекрасно проведенное время в пути!!! ЭтоОгромнейшее спасибо Аслану за великолепный тур по горному Дагестану и прекрасно проведенное время в пути!!! ЭтоОгромнейшее спасибо Аслану за великолепный тур по горному Дагестану и прекрасно проведенное время в пути!!! ЭтоОгромнейшее спасибо Аслану за великолепный тур по горному Дагестану и прекрасно проведенное время в пути!!! ЭтоОгромнейшее спасибо Аслану за великолепный тур по горному Дагестану и прекрасно проведенное время в пути!!! Это

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
  1. Дербент - путешествие сквозь века;
  2. Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента);
  3. Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента);
  4. Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Дербента;
  5. Из Дербента - в Гамсутль и Салту.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Крепость Нарын-Кала;
  2. Экраноплан «Лунь»;
  3. Бархан Сарыкум;
  4. Девичьи бани;
  5. Водопад Тобот;
  6. Сулакский каньон;
  7. Дербентская стена;
  8. Джума-Мечеть;
  9. Крепость семи братьев и одной сестры;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1499 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Дербенте на 2026 год по теме «Почувствовать себя местным», 252 ⭐ отзыва, цены от 1499₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель