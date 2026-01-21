читать дальше

в которой бывала! А путешествую я довольно часто!)

Всю дорогу Аслан рассказывал о местных традициях и обычаях, на все вопросы отвечал исчерпывающе и с юмором! Это очень расположило с самого начала поездки!

В Кахибе на фуникулёре добрались до склона с руинами древнего города. Там было достаточно времени погулять и пофотографироваться. Прониклись духом древних стен и сохранившейся сторожевой башни!

Затем отправились в Гоор, где увидели потрясающие локации у Орлиного выступа, он же "язык тролля" Очень красивые фото на память там сделали!



Затем нас ожидал обед у местной жительницы, которая накормила нереально вкусной домашней едой с национальным колоритом! Все было очень вкусно! Отдельная благодарность хозяйке!!!

На обратном пути заехали в Датунский храм, который не увидишь с дороги и который не похож ни на один из виденных ранее!

Несмотря на довольно дальнюю дорогу, мы интересно провели время, как в пути, так и на локациях маршрута!

Рекомендую данного организатора как очень профессионального и ориентированного на клиента! Нас было пятеро человек, и со мной согласились все без исключения!



Аслан, благодарю за то, что влюбили нашу компанию в горный Дагестан!!!) Как соберёмся вновь (а приедем ещё обязательно!) - только с Вами на остальные направления республики Дагестан!!!