Экскурсия по литературным местам Дербента

увидите памятники и дом поэта. Далее маршрут приведет к дому-музею Бестужева-Марлинского, а также к дому Айдына Ханмагомедова, где вы услышите стихи на табасаранском языке. Завершится экскурсия в парке Низами Гянджеви, где вас ждут вдохновляющие стихи о любви

Описание экскурсии

Площадь Гумри

Начнём с площади, названной в честь поэта: вы увидите два памятника, его дом. И сделаете глоточек из поэтического родника Гумри, провозглашающего: «Печали ты не жди, в пути твой караван…»

Дом-музей Бестужева-Марлинского

Заглянем в дом ссыльного писателя-декабриста. Здесь — восточный фруктовый сад и каменный домик, где писатель испытал и расцвет своего творчества, и трагедию изумительной любви.

Поэт трёх языков

Побываем у дома Айдына Ханмагомедова — поэта, писавшего на трёх языках. Вы услышите его строчки: «Но в любви Адам признался Еве — на табасаранском языке».

Стальский: улица, театр, парк и стихи

Остановимся у памятника Сулейману Стальскому, рядом с театром и улицей его имени. Поговорим о нём — и конечно, я почитаю стихи поэта.

Улица счастливых людей

Прогуляемся по переулку М. Казем-бека, где будто живут герои книг Хизгила Авшалумова. Здесь всё пронизано темами дружбы, мира и добрососедства.

Парк Низами Гянджеви

Завершим прогулку у красочного фонтана — яркого, как и богатое творчество поэта. Я прочту вам стихи, написанные о красавице Афаг — эта история вдохновляет до сих пор.

Организационные детали