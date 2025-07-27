Мои заказы

Литературные места Дербента

Прогулка по Дербенту откроет вам мир литературы: от Низами до Ханмагомедова. Уникальные истории и стихи на национальных языках ждут вас
Экскурсия по литературным местам Дербента - это возможность узнать о жизни и творчестве поэтов и писателей, таких как Низами Гянджеви и Айдын Ханмагомедов. Прогулка начинается с площади Гумри, где вы
увидите памятники и дом поэта.

Далее маршрут приведет к дому-музею Бестужева-Марлинского, а также к дому Айдына Ханмагомедова, где вы услышите стихи на табасаранском языке. Завершится экскурсия в парке Низами Гянджеви, где вас ждут вдохновляющие стихи о любви

4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в литературную историю
  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • 🎭 Узнать о жизни поэтов
  • 🗣️ Слушать стихи на национальных языках
  • 🌳 Прогулка по живописным местам
Литературные места Дербента© Эльмира
Литературные места Дербента© Эльмира
Литературные места Дербента© Эльмира
Время начала: 13:30

Что можно увидеть

  • Площадь Гумри
  • Дом-музей Бестужева-Марлинского
  • Дом Айдына Ханмагомедова
  • Памятник Сулейману Стальскому
  • Парк Низами Гянджеви

Описание экскурсии

Площадь Гумри

Начнём с площади, названной в честь поэта: вы увидите два памятника, его дом. И сделаете глоточек из поэтического родника Гумри, провозглашающего: «Печали ты не жди, в пути твой караван…»

Дом-музей Бестужева-Марлинского

Заглянем в дом ссыльного писателя-декабриста. Здесь — восточный фруктовый сад и каменный домик, где писатель испытал и расцвет своего творчества, и трагедию изумительной любви.

Поэт трёх языков

Побываем у дома Айдына Ханмагомедова — поэта, писавшего на трёх языках. Вы услышите его строчки: «Но в любви Адам признался Еве — на табасаранском языке».

Стальский: улица, театр, парк и стихи

Остановимся у памятника Сулейману Стальскому, рядом с театром и улицей его имени. Поговорим о нём — и конечно, я почитаю стихи поэта.

Улица счастливых людей

Прогуляемся по переулку М. Казем-бека, где будто живут герои книг Хизгила Авшалумова. Здесь всё пронизано темами дружбы, мира и добрососедства.

Парк Низами Гянджеви

Завершим прогулку у красочного фонтана — яркого, как и богатое творчество поэта. Я прочту вам стихи, написанные о красавице Афаг — эта история вдохновляет до сих пор.

Организационные детали

  • Вас ждёт лёгкая прогулка: общая протяженность маршрута — 3,1 км
  • Вход в дом-музей Бестужева-Марлинского оплачивается дополнительно: взрослые — 200 ₽, дети — 100 ₽

Эльмира
Эльмира — ваш гид в Дербенте
Провела экскурсии для 529 туристов
Я внутренне всегда была уверена, что не существует места удивительнее Дербента. Со временем, изучая мой город и открывая для себя разные временны́е пласты его жизни, лишь утверждаюсь в своём мнении. Хочу делиться своей любовью к родному Дербенту, отворять вместе с путешественниками бесчисленные ворота в его потрясающие миры. И открывать врата в уникальный литературный портал древнего города.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Екатерина
27 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Эльмира удивительный гид, найти которого огромное везение! Поскольку экскурсия не совсем обычная, а посвящена литературе Дербента, было интересно увидеть, как справится с задачей гид. Но все было 10/10, Эльмира удивительным образом сочетала информацию о Дагестане, истории Дербента и литературе. Слушать ее можно бесконечно.
Экскурсия подойдет абсолютно всем, в том числе очень искушенным туристам.
Вероника
Вероника
20 июл 2025
Потрясающая Эльмира провела нам интереснейшую экскурсию по литературным местам Дербента, через творчество поэтов показывая жизнь и культуру Дагестана. Очень интересно, содержательно, тепло и вдохновляюще) Спасибо!
А
Анастасия
21 июн 2025
Восхитительная экскурсия!!!

Поток обаяния, нежности и любви!!!

Много интересных фактов, лиричных и трогательных историй…

Не банальное и запоминающееся знакомство с волшебным Дербентом!

Слушать Эльмиру можно бесконечно…
М
Марьям
29 апр 2025
Экскурсия оставила только лучшие впечатления! Гид очень эрудирована, хорошо знает сам город, и как оказалось сама литературовед. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым 😊

