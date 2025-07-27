Прогулка по Дербенту откроет вам мир литературы: от Низами до Ханмагомедова. Уникальные истории и стихи на национальных языках ждут вас
Экскурсия по литературным местам Дербента - это возможность узнать о жизни и творчестве поэтов и писателей, таких как Низами Гянджеви и Айдын Ханмагомедов. Прогулка начинается с площади Гумри, где вы читать дальше
увидите памятники и дом поэта.
Далее маршрут приведет к дому-музею Бестужева-Марлинского, а также к дому Айдына Ханмагомедова, где вы услышите стихи на табасаранском языке. Завершится экскурсия в парке Низами Гянджеви, где вас ждут вдохновляющие стихи о любви
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваш гид в Дербенте
Провела экскурсии для 529 туристов
Я внутренне всегда была уверена, что не существует места удивительнее Дербента. Со временем, изучая мой город и открывая для себя разные временны́е пласты его жизни, лишь утверждаюсь в своём мнении. Хочу делиться своей любовью к родному Дербенту, отворять вместе с путешественниками бесчисленные ворота в его потрясающие миры. И открывать врата в уникальный литературный портал древнего города.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Екатерина
27 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Эльмира удивительный гид, найти которого огромное везение! Поскольку экскурсия не совсем обычная, а посвящена литературе Дербента, было интересно увидеть, как справится с задачей гид. Но все было 10/10, Эльмира удивительным образом сочетала информацию о Дагестане, истории Дербента и литературе. Слушать ее можно бесконечно. Экскурсия подойдет абсолютно всем, в том числе очень искушенным туристам.
Вероника
20 июл 2025
Потрясающая Эльмира провела нам интереснейшую экскурсию по литературным местам Дербента, через творчество поэтов показывая жизнь и культуру Дагестана. Очень интересно, содержательно, тепло и вдохновляюще) Спасибо!
А
Анастасия
21 июн 2025
Восхитительная экскурсия!!!
Поток обаяния, нежности и любви!!!
Много интересных фактов, лиричных и трогательных историй…
Не банальное и запоминающееся знакомство с волшебным Дербентом!
Слушать Эльмиру можно бесконечно…
М
Марьям
29 апр 2025
Экскурсия оставила только лучшие впечатления! Гид очень эрудирована, хорошо знает сам город, и как оказалось сама литературовед. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым 😊