1 чел.
По популярности
скидка
25%
Групповая
3 часа
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
«Неспешно гуляя по отреставрированной улице Мамедбекова, дойдём до современного парка им»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20001 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«Магалы Старого города — вы узнаете об их особенностях, поплутаете по лабиринту улиц и выйдете к Джума-мечети»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Дербенту - путешествие в прошлое
Познайте уникальную атмосферу Дербента, его историю и культуру в сопровождении опытного гида
Начало: У цитадели Нарын-кала
«Мы заглянем в тихий дворик Джума-мечети 8 века и пройдём по древним извилистым улицам, наблюдая за местной жизнью»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия10 мая 2024Выражаем огромную благодарность за экскурсию! Очень интересно, содержательно и душевно! Гид Зулейха выше всяких похвал!
- DDmitriy3 мая 2024Экскурсия обзорная по Дербенту очень понравилась. Прошлись по самым знаковым местам. Отдельно хочется сказать спасибо гиду Али. Всё интересно рассказывал, видно, что человек на своём месте и работает с душой. Хотелось бы видеть таких профессионалов от Трипстер ещё больше 👍🏻
- ИИнесса3 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Очень увлекательно, хорошая организация, замечательный гид. Нам очень понравилось!
- ЮЮлия1 мая 2024Гид Солтан очень подробно и интересно излагал материал, отвечал на все каверзные вопросы, провел экскурсию по крепости и старому городу, мы очень ему благодарны за новые знания и впечатления! Спасибо, вернемся к Вам еще
- ДДарина31 марта 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Нам показали и рассказали про крепость Нарын Кала. Провели по старому городу. Большое спасибо
- ААнна1 марта 2024Отличная экскурсия, Эсли рассказывает легко, интересно; знает о городе очевидно очень много и без проблем подстраивает рассказ под интересы экскурсантов. Спасибо;)
- ООльга20 ноября 2023все понравилось. спасибо большое за Экскурсию)))
- ННадежда25 октября 2023Оценка за экскурсию "ОТЛИЧНО" Все понравилось! Эсли - замечательный экскурсовод, умеет точно и с загадкой преподать материал! Все было в меру. Ответила на все возникшие вопросы даже не по теме экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Дербента. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод