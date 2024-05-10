Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Дербенте, цены от 1 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
52 отзыва
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
«Неспешно гуляя по отреставрированной улице Мамедбекова, дойдём до современного парка им»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20001 500 за человека
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
20 отзывов
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«Магалы Старого города — вы узнаете об их особенностях, поплутаете по лабиринту улиц и выйдете к Джума-мечети»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 500 за человека
Дербент - ворота Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Дербенту - путешествие в прошлое
Познайте уникальную атмосферу Дербента, его историю и культуру в сопровождении опытного гида
Начало: У цитадели Нарын-кала
«Мы заглянем в тихий дворик Джума-мечети 8 века и пройдём по древним извилистым улицам, наблюдая за местной жизнью»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
  2. Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
  3. Дербент - ворота Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 4 600 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Дербента. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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