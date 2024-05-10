Л Лилия Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам Выражаем огромную благодарность за экскурсию! Очень интересно, содержательно и душевно! Гид Зулейха выше всяких похвал!

D Dmitriy Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам Экскурсия обзорная по Дербенту очень понравилась. Прошлись по самым знаковым местам. Отдельно хочется сказать спасибо гиду Али. Всё интересно рассказывал, видно, что человек на своём месте и работает с душой. Хотелось бы видеть таких профессионалов от Трипстер ещё больше 👍🏻

И Инесса Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам Огромное спасибо за экскурсию! Очень увлекательно, хорошая организация, замечательный гид. Нам очень понравилось!

Ю Юлия Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе Гид Солтан очень подробно и интересно излагал материал, отвечал на все каверзные вопросы, провел экскурсию по крепости и старому городу, мы очень ему благодарны за новые знания и впечатления! Спасибо, вернемся к Вам еще

Д Дарина Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе Очень интересная и познавательная экскурсия. Нам показали и рассказали про крепость Нарын Кала. Провели по старому городу. Большое спасибо

А Анна Дербент - ворота Кавказа Отличная экскурсия, Эсли рассказывает легко, интересно; знает о городе очевидно очень много и без проблем подстраивает рассказ под интересы экскурсантов. Спасибо;)

О Ольга Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе все понравилось. спасибо большое за Экскурсию)))