Погрузимся в древнюю историю Дербента — города с культурным слоем IV тысячелетия до н. э., пройдем по цитадели Нарын-кала, магалам, увидим хрустальный и серебряный мосты, самый южный маяк России и многое другое.
А также найдём возможность на передышку, чтобы выпить ароматный чай с традиционными восточными сладостями.
Описание экскурсииДревний и таинственный Дербент Возраст Дербента впечатляет — его культурный слой датируется IV тысячелетием до н. э. . Никакая экскурсия не вместит всё прошлое этого старинного города, через который проходил Шелковый путь. Мы лишь ознакомимся с главными очертаниями истории и тем, что сохранило для нас время. Цитадель, магалы и древние памятники Дербента Особое внимание уделим цитадели «Нарын-кала» — её территория хранит артефакты семи дворцовых комплексов правителей Дербента, открывая портал в векам прошлое. Мы пройдём по магалам — старинным микрорайонам между крепостными стенами, где увидим восточные бани VIII–XVII веков, Дербентскую Джума-мечеть — самую древнюю мечеть России и СНГ, а также датируемые VI веком ворота и родники. Традиционное чаепитие — душа экскурсии Отдохнём за традиционным в Дербенте чаепитием, наслаждаясь ароматами и сладостями восточных чайных традиций.
По средам - в 17:00 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинные кварталы города - магалы
- Восточные бани VIII-XVII веков
- Дербентская Джума-мечеть и другие мечети
- Маяк, старинные ворота и другие значимые исторические и культурные объекты города
- Крепость Нарын-кала
Что включено
- Услуги гида
- Традиционный чай с базовой сладостью
Что не входит в цену
- Билеты в цитадель
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Смотровая площадка у цитадели Нарын-кала
Завершение: Парк имени Низами Гянджеви
Когда и сколько длится?
Когда: По средам - в 17:00 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
