Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузимся в древнюю историю Дербента — города с культурным слоем IV тысячелетия до н. э., пройдем по цитадели Нарын-кала, магалам, увидим хрустальный и серебряный мосты, самый южный маяк России и многое другое.



А также найдём возможность на передышку, чтобы выпить ароматный чай с традиционными восточными сладостями.

Описание экскурсии Древний и таинственный Дербент Возраст Дербента впечатляет — его культурный слой датируется IV тысячелетием до н. э. . Никакая экскурсия не вместит всё прошлое этого старинного города, через который проходил Шелковый путь. Мы лишь ознакомимся с главными очертаниями истории и тем, что сохранило для нас время. Цитадель, магалы и древние памятники Дербента Особое внимание уделим цитадели «Нарын-кала» — её территория хранит артефакты семи дворцовых комплексов правителей Дербента, открывая портал в векам прошлое. Мы пройдём по магалам — старинным микрорайонам между крепостными стенами, где увидим восточные бани VIII–XVII веков, Дербентскую Джума-мечеть — самую древнюю мечеть России и СНГ, а также датируемые VI веком ворота и родники. Традиционное чаепитие — душа экскурсии Отдохнём за традиционным в Дербенте чаепитием, наслаждаясь ароматами и сладостями восточных чайных традиций.

