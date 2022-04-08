Приглашаем вас посетить Дагестанскую Швейцарию! Увидим потрясающие горные пейзажи Южного Дагестана, завораживающий вид
Приглашаем вас посетить Дагестанскую Швейцарию! Увидим потрясающие горные пейзажи Южного Дагестана, завораживающий вид на село Хучни, каменный природный Кужникский мост, крепость Семи братьев и Одной сестры, невероятной красоты Хучнинский водопад.
Нас ждет вкусный обед в ресторане «Табаристан» на берегу горной речки.
В завершении экскурсии отправимся в сторону моря и увидим уникальный ракетный корабль.
Нас ждет вкусный обед в ресторане «Табаристан» на берегу горной речки.
В завершении экскурсии отправимся в сторону моря и увидим уникальный ракетный корабль.
Что вас ожидает 🤩
- Cело Хучни
- Природный каменный Кужникский мост
- Крепость Семи братьев и Одной сестры
- Хучнинский водопад
- Экраноплан «Лунь»
Амрах — ваш гид в Дербенте
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Что вас ждет
Потрясающие горные пейзажи Южного Дагестана, завораживающий вид на село Хучни, каменный природный Кужникский мост, крепость Семи братьев и Одной сестры, невероятной красоты Хучнинский водопад — все это Дагестанская Швейцария, которую мы посетим во время нашего путешествия в Табасаранский район.
После отдыха и обеда в ресторане «Табаристан» на берегу горной речки мы отправимся в сторону моря, где увидим уникальный ракетный корабль — экраноплан «Лунь», прозванный «Каспийским монстром».
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- транспорт.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обед в ресторане.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед в ресторане
- Место начала и завершения?
- По договорённости с туристами
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно, с 08.00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, с 08.00
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