Что вас ждет

Потрясающие горные пейзажи Южного Дагестана, завораживающий вид на село Хучни, каменный природный Кужникский мост, крепость Семи братьев и Одной сестры, невероятной красоты Хучнинский водопад — все это Дагестанская Швейцария, которую мы посетим во время нашего путешествия в Табасаранский район.

После отдыха и обеда в ресторане «Табаристан» на берегу горной речки мы отправимся в сторону моря, где увидим уникальный ракетный корабль — экраноплан «Лунь», прозванный «Каспийским монстром».

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно: