мир, этот цвет воды - как мечта! Фотографии всего не передают, надо своими глазами увидеть эту воду, она завораживает. Пещера, водопады, смотровые - только успевай выбирать: смотреть или фотографировать! ГЛАВРЫБА отдельная история, парк превосходный, рыбы кругом, и посмотреть и съесть (вкусное😀), а уж на катере прокатиться… немнооожечко страшно (некоторые из нас визжали😀), но очень понравилось! Видели горного орла, нюхали и трогали сероводородную воду из источника. На бархане, с высоты тропы, вспоминали Белое солнце пустыни, высматривали пустынных жителей… Очень интересно рассказывает гид Андрей, комфортный трансфер, само наполнение тура - чередование прогулок и поездок - позволило сохранить бодрость всем членам нашей семьи, с последней локации - бархана Сарыкум - младшая возвращалась вприпрыжку, при том шел 11ый час экскурсии! Спасибо ТурДагестан!