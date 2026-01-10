Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дербента к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Путешествие в сердце Дагестана подарит вам виды на Сулакский каньон, бархан Сарыкум и обед в форелевом хозяйстве. Природа ждет вас
Начало: У ТЦ «Россия»
«Пещеру Нохъо и подвесной мост — комплекс с обзорной площадкой, террасой над обрывом, кафе и экстремальными аттракционами»
6 фев в 06:00
7 фев в 06:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Дербента - на юг Дагестана
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: Экскурсии начинается из г. Дербент или за дополнит...
«А ещё здесь сохранилось несколько интересных артефактов разных эпох: средневековая крепость, старинный каменный мост и советский экраноплан «Лунь»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 11 999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Арочные мосты селения Ахты
Начало: По договоренности с Туристом
«Уникальные мосты Визитной карточкой села Ахты являются арочные мосты»
Расписание: Ежедневно
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ЮЮлия10 января 2026Потрясающий тур, великолепный Сулак! Ездили втроем: мама, папа и дочка, 11 лет. Зашло всем! Водохранилище впечатляет, каньон - как другой
- ООльга25 октября 2025Все прошло замечательно. Южный Дагестан прекрасен! Спасибо огромное за подарки и чаепитие! Было красиво, познавательно, комфортно и вкусно! Мы лбязательно вернемся!)
- ИИрина12 сентября 2025Самые положительные эмоции вызвала эта экскурсия. Гиды внимательный. Организация на высоте. Благодаря Раику и Надиму мы влюбились в Дагестан. Рекомендуем их. Не пожалеете о своём выборе гидов. Благодарим от всей души.
- ИИрина26 июля 2025Добрый день! Бронировали экскурсию на юг Дербента у гида Раика,но так как он возвращался с другой экскурсии очень поздно,он порекомендовал
- ППанфилова10 июля 2025Раик молодец!
Все заранее обсудили, договорились. Ездили с 4 детьми: 3 года, 4 года, 15 и 16 лет. Все отлично!
Рекомендую обращаться к Раику. Все сделает удобно для вас.
Природа даже не требует похвалы. Она бесподобна!!!
- ННадежда24 июня 2025Отличная экскурсия с посещением водопада, крепости, экраноплана. Услышали много легенд, узнали много исторических фактов. Завершили экскурсию чаепитием.
- ТТатьяна16 июня 2025Огромное спасибо Раику за чудесную экскурсию! Он очень приятный в общении человек, открытый, доброжелательный. Отлично водит машину, с ним совершенно
- ААнастасия16 июня 2025Отличная экскурсия!
Организаторы помогли решить вопросы, возникшие при оформлении, отнеслись очень внимательно к нашим пожеланиям, огромное спасибо за отзывчивость и участие
- ААлина18 мая 2025Сегодня были на экскурсии и остались под впечатлением от гида,очень понравилась подача материала,а какие Раик делает фото -просто потрясают.
Настолько красиво видит и снимает,что вы точно не останетесь равнодушны.
Угостил нас вкусным обедом с прекрасным видом.
Однозначно рекомендуем посетить 🧡
- ВВладимир12 мая 2025Отлично Раик провëл экскурсию всё согласно программе! Безопасно уверенно надëжно!!! Дербент вообще огонь город!!!
