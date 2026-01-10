Мои заказы

Мосты Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Дербенте, цены от 11 999 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Из Дербента к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дербента к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Путешествие в сердце Дагестана подарит вам виды на Сулакский каньон, бархан Сарыкум и обед в форелевом хозяйстве. Природа ждет вас
Начало: У ТЦ «Россия»
«Пещеру Нохъо и подвесной мост — комплекс с обзорной площадкой, террасой над обрывом, кафе и экстремальными аттракционами»
6 фев в 06:00
7 фев в 06:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Дербента - на юг Дагестана
На машине
4.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Дербента - на юг Дагестана
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: Экскурсии начинается из г. Дербент или за дополнит...
«А ещё здесь сохранилось несколько интересных артефактов разных эпох: средневековая крепость, старинный каменный мост и советский экраноплан «Лунь»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 11 999 ₽ за всё до 10 чел.
Арочные мосты селения Ахты
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Арочные мосты селения Ахты
Начало: По договоренности с Туристом
«Уникальные мосты Визитной карточкой села Ахты являются арочные мосты»
Расписание: Ежедневно
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 января 2026
    Из Дербента к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
    Потрясающий тур, великолепный Сулак! Ездили втроем: мама, папа и дочка, 11 лет. Зашло всем! Водохранилище впечатляет, каньон - как другой
    читать дальше

    мир, этот цвет воды - как мечта! Фотографии всего не передают, надо своими глазами увидеть эту воду, она завораживает. Пещера, водопады, смотровые - только успевай выбирать: смотреть или фотографировать! ГЛАВРЫБА отдельная история, парк превосходный, рыбы кругом, и посмотреть и съесть (вкусное😀), а уж на катере прокатиться… немнооожечко страшно (некоторые из нас визжали😀), но очень понравилось! Видели горного орла, нюхали и трогали сероводородную воду из источника. На бархане, с высоты тропы, вспоминали Белое солнце пустыни, высматривали пустынных жителей… Очень интересно рассказывает гид Андрей, комфортный трансфер, само наполнение тура - чередование прогулок и поездок - позволило сохранить бодрость всем членам нашей семьи, с последней локации - бархана Сарыкум - младшая возвращалась вприпрыжку, при том шел 11ый час экскурсии! Спасибо ТурДагестан!

  • О
    Ольга
    25 октября 2025
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Все прошло замечательно. Южный Дагестан прекрасен! Спасибо огромное за подарки и чаепитие! Было красиво, познавательно, комфортно и вкусно! Мы лбязательно вернемся!)
  • И
    Ирина
    12 сентября 2025
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Самые положительные эмоции вызвала эта экскурсия. Гиды внимательный. Организация на высоте. Благодаря Раику и Надиму мы влюбились в Дагестан. Рекомендуем их. Не пожалеете о своём выборе гидов. Благодарим от всей души.
  • И
    Ирина
    26 июля 2025
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Добрый день! Бронировали экскурсию на юг Дербента у гида Раика,но так как он возвращался с другой экскурсии очень поздно,он порекомендовал
    читать дальше

    нам гида Надима,тот в свою очередь быстро вышел на связь,договорился как и где нам удобнее и прекрасно провел экскурсию! Благодарю обоих гидов за то,что всегда были на связи,рекомендовали лучшие локации,много информации донесли!)Ну и просто потому,что они замечательные люди!

  • П
    Панфилова
    10 июля 2025
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Раик молодец!
    Все заранее обсудили, договорились. Ездили с 4 детьми: 3 года, 4 года, 15 и 16 лет. Все отлично!
    Рекомендую обращаться к Раику. Все сделает удобно для вас.
    Природа даже не требует похвалы. Она бесподобна!!!
    Раик молодец!Раик молодец!
  • Н
    Надежда
    24 июня 2025
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Отличная экскурсия с посещением водопада, крепости, экраноплана. Услышали много легенд, узнали много исторических фактов. Завершили экскурсию чаепитием.
  • Т
    Татьяна
    16 июня 2025
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Огромное спасибо Раику за чудесную экскурсию! Он очень приятный в общении человек, открытый, доброжелательный. Отлично водит машину, с ним совершенно
    читать дальше

    спокойно себя чувствуешь на горных дорогах. Его интересно слушать,узнали много нового. Угостил нас травяным чаем и тыквенным чуду в кафе с прекрасным видом на горы, было очень приятно получить такой бонус) Раик делает отличные фото👍🏼Идёт навстречу любым пожеланиям экскурсантов. Всем рекомендую экскурсии с Раиком, не пожалеете!

  • А
    Анастасия
    16 июня 2025
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Отличная экскурсия!

    Организаторы помогли решить вопросы, возникшие при оформлении, отнеслись очень внимательно к нашим пожеланиям, огромное спасибо за отзывчивость и участие
    читать дальше

    Раику!

    Нас сопровождал гид Надим. Много интересного рассказал, по пути общались на разные темы, очень ответственно следил за нашей безопасностью и "потакал" нашим мелким "капризам".

    И я, и мои дети остались очень довольны этой поездкой!!! Прекрасные местные достопримечательности, и природные, и культурные, в сумме с работой организаторов, которая оставила положительные эмоции, сделали наше знакомство с Дагестаном приятным и запоминающимся!!! Надеюсь, это общение продолжится)))

  • А
    Алина
    18 мая 2025
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Сегодня были на экскурсии и остались под впечатлением от гида,очень понравилась подача материала,а какие Раик делает фото -просто потрясают.
    Настолько красиво видит и снимает,что вы точно не останетесь равнодушны.
    Угостил нас вкусным обедом с прекрасным видом.
    Однозначно рекомендуем посетить 🧡
  • В
    Владимир
    12 мая 2025
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Отлично Раик провëл экскурсию всё согласно программе! Безопасно уверенно надëжно!!! Дербент вообще огонь город!!!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Дербента к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум;
  2. Из Дербента - на юг Дагестана;
  3. Арочные мосты селения Ахты.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Крепость Нарын-Кала;
  2. Экраноплан «Лунь»;
  3. Бархан Сарыкум;
  4. Девичьи бани;
  5. Водопад Тобот;
  6. Сулакский каньон;
  7. Дербентская стена;
  8. Джума-Мечеть;
  9. Крепость семи братьев и одной сестры;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 11 999 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
