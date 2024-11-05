Индивидуальный трансфер — удобный способ добраться из аэропорта Уйташ до Дербента или в обратном направлении. Вам не придётся ни о чем переживать.
Водитель встретит вас в указанное время и аккуратно довезёт до пункта назначения на комфортабельном автомобиле.
Водитель встретит вас в указанное время и аккуратно довезёт до пункта назначения на комфортабельном автомобиле.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
В новом месте бывает сложно сориентироваться, а начать отдых хочется на хорошей ноте. Вам не придётся ходить с багажом по аэропорту, искать общественный транспорт и долго добираться до города. Мы встретим вас в аэропорту, поможем с вещами и с комфортом довезем до отеля.
Организационные детали
- Трансфер доступен для большего количества человек: от 2 до 7. Стоимость — 6500 ₽
- После бронирования мы свяжемся с вами и сообщим данные водителя и номер автомобиля, который за вами приедет
- Поездка пройдёт на комфортабельном Ford Focus III, Hyundai Solaris или Honda Elysion в зависимости от количества человек
- С вами будет один из опытных водителей нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Уйташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 4667 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит толькоЗадать вопрос
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