Индивидуальный трансфер — удобный способ добраться из аэропорта Уйташ до Дербента или в обратном направлении. Вам не придётся ни о чем переживать. Водитель встретит вас в указанное время и аккуратно довезёт до пункта назначения на комфортабельном автомобиле.

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

В новом месте бывает сложно сориентироваться, а начать отдых хочется на хорошей ноте. Вам не придётся ходить с багажом по аэропорту, искать общественный транспорт и долго добираться до города. Мы встретим вас в аэропорту, поможем с вещами и с комфортом довезем до отеля.

Организационные детали