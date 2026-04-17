Мы предлагаем индивидуальный трансфер из аэропорта Уйташ в любую точку Дагестана и обратно на джипе.
Просторный автомобиль на 7 пассажирских мест, аккуратное вождение и соблюдение ПДД обеспечат безопасность в пути. Встречаем по номеру рейса, помогаем с багажом и с комфортом довозим по указанному адресу.
Описание трансфер
- Встреча в аэропорту по номеру рейса, помощь с багажом.
- Индивидуальный трансфер из аэропорта Уйташ в любую точку Дагестана и обратно на джипе Honda Pilot (7 пассажирских мест).
- Детские кресла — по запросу.
- Ожидание в аэропорту включено (до 1 часа).
Организационные детали
- Поедем на Honda Pilot.
- При бронирование укажите, пожалуйста, номер рейса и время прибытия.
- Предусмотрен 1 час ожидания, каждый последующий час — 1000 ₽.
- Можем отвезти по Дагестану и за его пределы (в другие регионы России — по договорённости) — подробности в переписке.
- С вами поеду я или другой водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раик — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 159 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Дербенте. Нам очень нравится проводить экскурсии и знакомить гостей с Дагестаном: его историей, культурой и традициями. Также мы максимально бережно относимся к вождению: ездим аккуратно, соблюдаем правила и скоростной режим. С нетерпением ждём нашей встречи.
