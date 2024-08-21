2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
590₽ за человека
скидка
5%
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Дербента - в Чечню
Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Начало: В удобном вам месте в Дербенте
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
2690025 555₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер из аэропорта в любую точку Дербента или обратно
Быстро и с комфортом добраться до города
Начало: В аэропорту Уйташ
4 000₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл21 августа 2024Для такого города с такой историей крайне мало. Ну как можно на крепость так мало времени отвести? Пришлось к чужим группам приставать, чтобы об объектах узнать.
- ННаталья8 июля 2024Комфортная и познавательная экскурсия! Порадовал индивидуальный подход со стороны организатора, Александра учла и погодные условия (была дикая жара в Грозном),
- ЮЮлия7 июня 2024Нужно добавить рассказов про крепость Нарын Кала. Внутри много интересного, я слышала от гидов, которые водили группы по крепости. А в путеводители ничего почти нет. Прямо капля, по сравнению с тем, что можно про крепость рассказать
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Ночные»
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