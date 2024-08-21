Ночные прогулки и экскурсии Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Дербенте, цены от 590 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Аудиопрогулка по Дербенту
Пешая
2 отзыва
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
590 за человека
Из Дербента - в Чечню
На машине
скидка
5%
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Дербента - в Чечню
Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Начало: В удобном вам месте в Дербенте
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
2690025 555 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в любую точку Дербента или обратно
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер из аэропорта в любую точку Дербента или обратно
Быстро и с комфортом добраться до города
Начало: В аэропорту Уйташ
4 000 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    21 августа 2024
    Аудиопрогулка по Дербенту
    Для такого города с такой историей крайне мало. Ну как можно на крепость так мало времени отвести? Пришлось к чужим группам приставать, чтобы об объектах узнать.
  • Н
    Наталья
    8 июля 2024
    Из Дербента - в Чечню
    Комфортная и познавательная экскурсия! Порадовал индивидуальный подход со стороны организатора, Александра учла и погодные условия (была дикая жара в Грозном),
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    и то, что в группе были пожилые люди, скорректировала маршрут! Шикарный экскурсовод Башир, обладает широкими знаниями и отличным чувством юмора. Большое спасибо хочется сказать и водителю!

    Комфортная и познавательная экскурсия! Порадовал индивидуальный подход со стороны организатора, Александра учла и погодные условия (былаКомфортная и познавательная экскурсия! Порадовал индивидуальный подход со стороны организатора, Александра учла и погодные условия (былаКомфортная и познавательная экскурсия! Порадовал индивидуальный подход со стороны организатора, Александра учла и погодные условия (былаКомфортная и познавательная экскурсия! Порадовал индивидуальный подход со стороны организатора, Александра учла и погодные условия (была
  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Аудиопрогулка по Дербенту
    Нужно добавить рассказов про крепость Нарын Кала. Внутри много интересного, я слышала от гидов, которые водили группы по крепости. А в путеводители ничего почти нет. Прямо капля, по сравнению с тем, что можно про крепость рассказать

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудиопрогулка по Дербенту
  2. Из Дербента - в Чечню
  3. Трансфер из аэропорта в любую точку Дербента или обратно
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Девичьи бани
  7. Сулакский каньон
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 25 555 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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