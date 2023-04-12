Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту

Перед вами предстанет древнейший город России, пронизанный таинственным восточным колоритом.
Внимательный гид проведет вас по каждому уголку этого удивительного места, открывая тайны могучей крепости Нарын-Кала, запутанных магалов и древнейшей Джума-мечети. Прогуляйтесь по улицам старого города, на пару часов отправившись в далекое прошлое!
Внимательный гид проведет вас по каждому уголку этого удивительного места, открывая тайны могучей крепости Нарын-Кала, запутанных магалов и древнейшей Джума-мечети. Прогуляйтесь по улицам старого города, на пару часов отправившись в далекое прошлое!
Ближайшие даты:
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Цитадель Нарын-кала
- Магалы
- Джума-мечеть
- Ул. Мамедбекова
- Ул. Казем-бека
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Архитектурные древности ДагестанаПриглашаем вас отправиться на прогулку по древнейшему городу Дербент.
Вы посетите персидскую цитадель Нарын-Кала, некогда мощный оборонительный комплекс. Сопровождающий вас гид с удовольствием посвятит вас в историю и занимательные легенды про нашу главную достопримечательность. Затем вы спуститесь в старую часть города, где посетите Магалы — архаичный лабиринт из домов, сохранивший средневековый вид, и старейшую мечеть России и стран СНГ, входящую в пятерку древнейших мечетей мира, — Джума-мечеть.
Наконец, впечатления поможет закрепить прогулка вдоль северной крепостной стены VI века, а также по «улице счастливых людей», заполненной современными памятниками. Важная информация Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн, Мегафон.
.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Вход в крепость
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, 4А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Обратите внимание
- Оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС
- Билайн
- Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента
Индивидуальные
Религиозные
Старый город
Популярные места
Джума-Мечеть
Крепость Нарын-Кала
Обзорные
Похожие туры из Дербента
Групповая
4 часа
Дербент - город историй
Исследовать главные достопримечательности города на групповой авто-пешеходной экскурсии
в центре города
Сегодня
Завтра
14 апр
15 апр
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Дербент - первая встреча
«Визитные карточки» древнейшего города на насыщенной обзорной экскурсии
В городе Дербенте
Сегодня
Завтра
14 апр
15 апр
4 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
В тренде
Экспресс-прогулка по Дербенту
Познакомиться с основными достопримечательностями древнего города на групповой автобусной экскурсии
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а
Сегодня
Завтра
14 апр
15 апр
15001 350₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании