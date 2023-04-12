Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту

Архитектурные древности ДагестанаПриглашаем вас отправиться на прогулку по древнейшему городу Дербент.

Вы посетите персидскую цитадель Нарын-Кала, некогда мощный оборонительный комплекс. Сопровождающий вас гид с удовольствием посвятит вас в историю и занимательные легенды про нашу главную достопримечательность. Затем вы спуститесь в старую часть города, где посетите Магалы — архаичный лабиринт из домов, сохранивший средневековый вид, и старейшую мечеть России и стран СНГ, входящую в пятерку древнейших мечетей мира, — Джума-мечеть.

Наконец, впечатления поможет закрепить прогулка вдоль северной крепостной стены VI века, а также по «улице счастливых людей», заполненной современными памятниками. Важная информация Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн, Мегафон.

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