Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту

Индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту

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Перед вами предстанет древнейший город России, пронизанный таинственным восточным колоритом.

Внимательный гид проведет вас по каждому уголку этого удивительного места, открывая тайны могучей крепости Нарын-Кала, запутанных магалов и древнейшей Джума-мечети. Прогуляйтесь по улицам старого города, на пару часов отправившись в далекое прошлое!
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:

  • Цитадель Нарын-кала
  • Магалы
  • Джума-мечеть
  • Ул. Мамедбекова
  • Ул. Казем-бека
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Архитектурные древности ДагестанаПриглашаем вас отправиться на прогулку по древнейшему городу Дербент.
Вы посетите персидскую цитадель Нарын-Кала, некогда мощный оборонительный комплекс. Сопровождающий вас гид с удовольствием посвятит вас в историю и занимательные легенды про нашу главную достопримечательность. Затем вы спуститесь в старую часть города, где посетите Магалы — архаичный лабиринт из домов, сохранивший средневековый вид, и старейшую мечеть России и стран СНГ, входящую в пятерку древнейших мечетей мира, — Джума-мечеть.
Наконец, впечатления поможет закрепить прогулка вдоль северной крепостной стены VI века, а также по «улице счастливых людей», заполненной современными памятниками. Важная информация Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн, Мегафон.
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Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Вход в крепость
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, 4А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС
  • Билайн
  • Мегафон
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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