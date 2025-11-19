В гости к дедушке Дербенту: путешествие во времени
5000 лет за один день - на премиальном автомобиле
Эта поездка — не просто осмотр достопримечательностей, а знакомство с живым свидетельством истории.
Вы встретитесь с Дербентом — древним мудрецом, который за более чем 5 000 лет накопил бесценные знания.
А мы сделаем это знакомство максимально комфортным: поедем на автомобиле премиум-класса, что позволит сосредоточиться на впечатлениях, а не на дороге.
Описание экскурсии
Величавое начало: цитадель Нарын-Кала
Стартуем в самом сердце древнего города. Здесь, на высоте птичьего полёта, вы услышите о рождении Дербента, его стратегическом значении и причинах, по которым возвели это грандиозное оборонительное сооружение.
Духовный центр: Джума-мечеть
Затем мы спустимся в один из древнейших очагов духовности. Вы почувствуете атмосферу благоговения, которая царит в стенах мечети уже более 12 столетий.
Прогулка сквозь эпохи: Магалы и крепостная стена
Далее погрузимся в лабиринт старинных улочек, где время, кажется, остановилось. Вы пройдёте вдоль могучей крепостной стены по улице Мамедбекова и заглянете на «дербентские патрики» — улочку, которую местные жители с любовью называют «улицей счастливых людей».
Российский след: дом Петра I
Увидим скромное, но знаковое свидетельство визита русского императора в Дербент.
Завершение у моря
В финале — неспешная прогулка по набережной, где вы сможете подышать свежим воздухом Каспийского моря.
Главная тема нашей встречи — судьба древнейшего города России, основанного ещё до нашей эры. Вы узнаете:
почему именно это место стало «замочной скважиной» на карте древних торговых путей и военных походов
какие исторические события и великие империи оставили здесь свой след
как жил и развивался город на протяжении пяти тысячелетий
Организационные детали
В стоимость входит трансфер по программе на автомобилях повышенного комфорта (Honda Pilot, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser или Kia Mohave), а также все входные билеты
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раик — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 149 туристов
Приветствую вас, дорогие гости! Меня зовут Раик, я представляю дружную команду гидов в Дербенте. Нам очень нравится проводить экскурсии и знакомить гостей с Дагестаном: его историей, культурой и традициями. Также мы максимально бережно относимся к вождению: ездим аккуратно, соблюдаем правила и скоростной режим. С нетерпением ждём нашей встречи.