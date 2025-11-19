Эта поездка — не просто осмотр достопримечательностей, а знакомство с живым свидетельством истории. Вы встретитесь с Дербентом — древним мудрецом, который за более чем 5 000 лет накопил бесценные знания. А мы сделаем это знакомство максимально комфортным: поедем на автомобиле премиум-класса, что позволит сосредоточиться на впечатлениях, а не на дороге.

Величавое начало: цитадель Нарын-Кала

Стартуем в самом сердце древнего города. Здесь, на высоте птичьего полёта, вы услышите о рождении Дербента, его стратегическом значении и причинах, по которым возвели это грандиозное оборонительное сооружение.

Духовный центр: Джума-мечеть

Затем мы спустимся в один из древнейших очагов духовности. Вы почувствуете атмосферу благоговения, которая царит в стенах мечети уже более 12 столетий.

Прогулка сквозь эпохи: Магалы и крепостная стена

Далее погрузимся в лабиринт старинных улочек, где время, кажется, остановилось. Вы пройдёте вдоль могучей крепостной стены по улице Мамедбекова и заглянете на «дербентские патрики» — улочку, которую местные жители с любовью называют «улицей счастливых людей».

Российский след: дом Петра I

Увидим скромное, но знаковое свидетельство визита русского императора в Дербент.

Завершение у моря

В финале — неспешная прогулка по набережной, где вы сможете подышать свежим воздухом Каспийского моря.

Главная тема нашей встречи — судьба древнейшего города России, основанного ещё до нашей эры. Вы узнаете:

почему именно это место стало «замочной скважиной» на карте древних торговых путей и военных походов

какие исторические события и великие империи оставили здесь свой след

как жил и развивался город на протяжении пяти тысячелетий

