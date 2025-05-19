Заказывали встречу в аэропорту Махачкала. Остались довольны. Водитель/гид Фарман не просто довез до отеля в Дербенте, а также провел экскурсию. Рассказал о Дагестане, куда можно сходить, где поесть и что купить. Рекомендуем.