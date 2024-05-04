Почувствуйте себя древним воином: прогулка по стенам Дербентской крепости
Дербент, знаменитый город на перекрестке веков, пронизан богатой историей, станет нашим следующим удивительным пунктом назначения.
В этом магическом месте, где время ощущается особенно ярко, мы откроем для себя настоящее сокровище истории.
В этом магическом месте, где время ощущается особенно ярко, мы откроем для себя настоящее сокровище истории.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Крепость Нарын-кала
- Стары Магал
- Парк им. Низами Гянджеви
Описание
Что вас ожидает: Дербент — сокровищница Дагестана и город, в котором живет история Мы посетим главную достопримечательность и гордость города — Дербентскую крепость построенную полторы тысячи лет назад. Протяженность стен более 700м которую можно обойти в течение 20 мин., а вот высота стен впечатляет, местами доходит до 25 м. По стенам можно прогуляться, почувствовав себя древним воином. На территории крепости увидим:
Ханский дворец • Ханские бани • Крестообразное водохранилище • Гаупвахта и т. д. Чтобы почувствовать колорит средневекового Дербента спустимся к древним улочкам Магала, посетим действующую с VII в Джума-мечеть, музей быта «Древний Дербент» и дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского. Закончим путешествие у самого большого в России-мультимедийного фонтана. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Нарын-кала
- Стары Магал
- Парк им. Низами Гянджеви
Что включено
- Трансфер
- Транспорт
- Гид
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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