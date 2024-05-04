Что вас ожидает: Дербент — сокровищница Дагестана и город, в котором живет история Мы посетим главную достопримечательность и гордость города — Дербентскую крепость построенную полторы тысячи лет назад. Протяженность стен более 700м которую можно обойти в течение 20 мин., а вот высота стен впечатляет, местами доходит до 25 м. По стенам можно прогуляться, почувствовав себя древним воином. На территории крепости увидим:

Ханский дворец • Ханские бани • Крестообразное водохранилище • Гаупвахта и т. д. Чтобы почувствовать колорит средневекового Дербента спустимся к древним улочкам Магала, посетим действующую с VII в Джума-мечеть, музей быта «Древний Дербент» и дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского. Закончим путешествие у самого большого в России-мультимедийного фонтана. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.