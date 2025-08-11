Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
Познакомьтесь с Дербентом через его крепость Нарын-Кала, старинные магалы и Девичью баню. Узнайте секреты древнего города и его культурное наследие
Экскурсия по Дербенту открывает двери в мир древней истории и архитектуры.
Гости увидят крепость Нарын-Кала с её уникальными сооружениями, прогуляются по средневековым магалам и оценят красоту Соборной Джума-мечети. Путешествие включает в себя знакомство с традициями и культурой, которые формировались веками.
Туристы узнают о важности водоснабжения в древности и увидят, как переплетаются разные культуры в этом уникальном городе
Крепость Нарын-Кала — часть фортификационной системы с морскими укреплениями и 40-километровой горной стеной, направленной в сторону Кавказского хребта. Мы осмотрим подземную тюрьму — зиндан, развалины последнего Ханского дворца, канцелярию, родник Кала-булаг, акведуки, Ханскую баню и многое другое.
Магалы — средневековые кварталы, где вы увидите сочетание персидской, тюркской и русской культур. А также полюбуетесь низкими крышами, маленькими дворами и узкими улочками.
Девичья баня (внешний осмотр). Там проводили распространённый на Востоке обряд купания невесты. Это был своего рода девичник, в котором принимали участие все ближайшие родственницы.
Дом-музей А. А. Бестужева-Марлинского (внешний осмотр), в котором 4 года отбывал ссылку видный в 19 веке писатель-декабрист.
Соборная Джума-мечеть, построенная в 8 веке во время арабских завоеваний. На территории растут многовековые платаны, корни которых защищают древний фундамент.
Улица Мамедбекова, которая входит в состав маршрута «Туристическая миля». Мы пройдём вдоль Северной крепостной стены, рассмотрим древние надписи и выйдем к самому большому светомузыкальному фонтану в России.
Вы узнаете:
Сколько на самом деле лет Дербенту
Как была устроена древняя система водоснабжения
Как обогревались восточные хаммамы
Что такое булаги
И многое другое
Организационные детали
Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
Отдельно оплачиваются билеты в крепость Нарын-Кала: для взрослых — 300 ₽ с чел., для школьников — 100 ₽ с чел., дошкольникам бесплатно
Для посещения мечети женщинам нужно иметь головные уборы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 15:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1300 ₽
Дети до 16 лет
950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У цитадели Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 250 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Роман Сафанов. За последние 3 года я принял более 45 000 гостей в качестве гида по Дагестану.
Начал свою трудовую деятельность с должности руководителя пресс-службы Дербентского государственного историко-архитектурного читать дальшеуменьшить
и археологического музея-заповедника. Эта работа стала отправной точкой моего пути в туризме. Знание истории Дагестана и коммуникабельность позволяют мне успешно развиваться в работе гида родном Дербенте и других местах Дагестана. Моя цель — дать гостям лучший сервис за разумную стоимость. Работаю с командой.
Отзывы и рейтинг
Полина
Дата посещения: 11 августа 2025
Роман провел достаточно интересную, объемную, информативную экскурсию. Муж сказал, что еще больше захотел узнать о Дербенте. Очень советую этого экскурсовода.
Галина
Дата посещения: 29 июня 2025
Огромное спасибо Роману за интересную экскурсию! Получили очень много информации!
О
Олеся
Все прошло отлично! Благодарю за объемную экскурсию и интересный материал!
Илья
Хорошая экскурсия. Грамотный и очень приятный гид Али. Неспешная и на позитиве.
Янина
Экскурсия понравилась! Роман интересно, очень информативно и при этом легко рассказал про историю Дербента. Прошли по старому городу. Красивая и познавательная экскурсия! Рекомендую! Спасибо!
Елена
Здравствуйте! 26.08.2025 г. мы с мужем побывали на экскурсии «Дербент умеет удивлять» с прекрасным гидом Гахриманом Адильевичем. Время пролетело незаметно благодаря интереснейшим рассказам об истории возникновения Дербента, о строительстве крепости Нарын-Кала, о читать дальшеуменьшить
жизни людей, об их традициях и быте. Гахриман Адильевич буквально влюбил нас в Дербент! Он не только высокообразованный профессиональный гид-историк, но и вежливый внимательный собеседник, готовый ответить на все интересующие нас вопросы. В общем, с огромным удовольствием и от всей души рекомендую данную экскурсию к посещению 🤗
Елена
Группа была неожиданно большая, что повлияло на ход и восприятие экскурсии, к сожалению.
Роман
Ответ организатора:
К сожалению, группа набралась большая, но всем участникам, включая вашего супруга, были своевременно предоставлены ответы на вопросы и все остались читать дальшеуменьшить
довольны Кроме того, поскольку группа сформировалась из 30 человек с разных платформ, я как организатор экскурсии решил устроить для всех от себя дополнительное чаепитие с национальными сладостями и сладкими напитками для детей. Это был добровольный жест с моей стороны, чтобы порадовать участников.
Анаит
Экскурсию вел Гарик. От Романа были только мы двое и еще несколько групп из других источников:) экскурсия нам очень понравилась!!!! Единственное, что ориентир здесь - 3 часа, на месте он читать дальшеуменьшить
нас сориентировал на минимум 3,5 часа. И действительно так и было. Чуть чуть до конца не смогли остаться, так как надо было ехать на электричку. Но было безумно интересно. Гарик очень хорошо знает историю и умеет предоставлять материал так, чтобы было интересно. Поняла то, что готова сюда еще раз вернуться ❤️ спасибо Роману за организацию этой экскурсии 🙌🏼
Юлия
Экскурсией очень довольны,посетили вместе с детьми, теперь имеем представление о Дербенте, крепости Нарын-Кала, магалах и многом другом. Отдельное спасибо нашему проводнику и гиду Роману! Интересно, информативно, познавательно, к посещению рекомендуем 👍
Маргарита
Роман-великолепный рассказчик. В доступной форме, примерами из жизни была проведена экскурсия. С хорошимчувством юмора, внимательный к экскурсантам. давал ответы на любые вопросы. экскурсия живая, интересная.
Оксана
Отличная, увлекательная экскурсия для знакомства с городом и его историей. Легко, содержательно. 3.5 часа не теряя интереса слушала гида, который ловко разбавлял исторические факты легким юмором и шутками, интересными историями.
Все здорово и классно организовано, продумано по времени, есть паузы на фото и самостоятельный осмотр крепости 👍👍👍
Чувствовалось любовь к своему делу и к городу 🙂 Спасибо, Гарик, за этот увлекательный вечер!
Наталья
Роман потрясающий экскурсовод!!! Было очень всё интересно. Наше путешествие по городу прошло на одном дыхании!!! У Романа отличное чувство юмора. Очень его советуем!
Мария
Были с ребёнком (10 лет)на экскурсии, нам очень понравилось! Маршрут был составлен очень удобно. Роман интересно рассказывает, с юмором 👍
Дмитрий
Экскурсовод Роман все отлично рассказал и показал. Много интересно и смешно шутил
Людмила
Экскурсовод Роман очень интересный и с юмором, всё рассказал и ответил на вопросы.
