Экскурсия по Дербенту открывает двери в мир древней истории и архитектуры. Гости увидят крепость Нарын-Кала с её уникальными сооружениями, прогуляются по средневековым магалам и оценят красоту Соборной Джума-мечети. Путешествие включает в себя знакомство с традициями и культурой, которые формировались веками. Туристы узнают о важности водоснабжения в древности и увидят, как переплетаются разные культуры в этом уникальном городе

Описание экскурсии

Крепость Нарын-Кала — часть фортификационной системы с морскими укреплениями и 40-километровой горной стеной, направленной в сторону Кавказского хребта. Мы осмотрим подземную тюрьму — зиндан, развалины последнего Ханского дворца, канцелярию, родник Кала-булаг, акведуки, Ханскую баню и многое другое.

Магалы — средневековые кварталы, где вы увидите сочетание персидской, тюркской и русской культур. А также полюбуетесь низкими крышами, маленькими дворами и узкими улочками.

Девичья баня (внешний осмотр). Там проводили распространённый на Востоке обряд купания невесты. Это был своего рода девичник, в котором принимали участие все ближайшие родственницы.

Дом-музей А. А. Бестужева-Марлинского (внешний осмотр), в котором 4 года отбывал ссылку видный в 19 веке писатель-декабрист.

Соборная Джума-мечеть, построенная в 8 веке во время арабских завоеваний. На территории растут многовековые платаны, корни которых защищают древний фундамент.

Улица Мамедбекова, которая входит в состав маршрута «Туристическая миля». Мы пройдём вдоль Северной крепостной стены, рассмотрим древние надписи и выйдем к самому большому светомузыкальному фонтану в России.

Вы узнаете:

Сколько на самом деле лет Дербенту

Как была устроена древняя система водоснабжения

Как обогревались восточные хаммамы

Что такое булаги

И многое другое

