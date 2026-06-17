К нам стоит прийти за опытом живого общения с историей: вы узнаете о культурном многообразии Дербента, его стратегическом значении на протяжении тысячелетий, познакомитесь с легендами и фактами, которые редко встречаются в путеводителях.
Мы не просто покажем туристические хиты, а проведём вас по укромным улочкам и дворам, куда редко заходят экскурсионные группы.
Мы не просто покажем туристические хиты, а проведём вас по укромным улочкам и дворам, куда редко заходят экскурсионные группы.
Описание экскурсии
Нарын-Кала — цитадель 6 века с мощными стенами и панорамными видами на город и Каспийское море.
Старые магалы Дербента — атмосферные кварталы с узкими извилистыми улочками и традиционной застройкой.
Джума-мечеть — одна из старейших мечетей России и Кавказа.
Девичьи бани — памятник средневековой архитектуры и городской культуры.
Армянская церковь Святого Всеспасителя — символ многоконфессиональной истории города.
Вы узнаете:
- как в Дербенте переплелись разные эпохи, народы и традиции
- какие истории хранят камни крепостных стен и старинных домов
- как город служил важным форпостом на пути между Востоком и Западом
- в чём особенности планировки магалов и как архитектура Старого города связана с климатом, обороной и укладом местной жизни
- как устроены дворы и какое значение имеют общественные пространства
Организационные детали
- Отдельно оплачивается вход в крепость Нарын-Кала: 300 ₽ для взрослых, 200 ₽ для школьников, детям до 7 лет бесплатно
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Перекус и воду
- Средства от укачивания
- Дождевик или головной убор с солнцезащитным кремом (по погоде)
- Удобную обувь – без каблуков и высокой платформы
- Документ, удостоверяющий личность (можно фото)
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный 18+
|1500 ₽
|Пенсионеры любого возраста
|1200 ₽
|Дети 12-17
|1000 ₽
|Дети 0-11
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 405 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Брали экскурсию по Дербенту (древний город), остались под большим впечатлением от экскурсии, большое спасибо гиду Надиму за увлекательный рассказ и интересную беседу, а также за профессионализм и добродушность. Дербент покорил наши сердца! Обязательно рекомендуем всем данную экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Замечательный гид Татьяна. Заранее связалась со мной, договорились о встрече, всегда была на связи. Очень интресно рассказывала, отвечала на вопросы, показала все интересные места по маршруту. Нас было 2, экскурсия прошла индивидуальная, не сезон, плохая погода тоже оказалась не помеха. Очень рекомендую🫶 Фото не грузится, 3 раз пытаюсь, ну да ладно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии на «По Дербенту - с местным жителем»
Групповая
до 13 чел.
Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
Познакомьтесь с Дербентом через его крепость Нарын-Кала, старинные магалы и Девичью баню. Узнайте секреты древнего города и его культурное наследие
Начало: У цитадели Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
Крепость Нарын-Кала: отголоски прошлого
Нарын-Кала в Дербенте - это место, где история оживает. Откройте для себя величие древней цитадели и насладитесь захватывающими видами на горы и море
Начало: У Цитадели «Нарын-кала»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: один из древнейших в мире
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
28 июн в 09:00
29 июн в 09:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Старый Дербент: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждая улица хранит свои тайны. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные традиции города
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
1500 ₽ за человека