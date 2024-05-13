Экскурсии по подземельям и пещерам Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Дербенте, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
12 отзывов
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Гамсутль и Салтинский подземный водопад из Дербента
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Гамсутль и Салтинский подземный водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Согласно календарю
25 июня в 06:30
29 июня в 06:30
3 400 за человека
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
27 июня в 06:30
3 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    13 мая 2024
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
    Хорошо организованная поездка на комфортабельном минивене, вместившем нашу компанию из 6 человек. Очень красивая дорога с замечательными горными видами. Гамсутль
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    - уникальное место, оставляющее большое впечатление. Экскурсия, безусловно, достойная внимания! Несколько моментов, которые стоит иметь в виду: - Дорога туда-обратно от Дербента и подъем-спуск к Гамсутлю занимают основное время. В самом Гамсутле мы были минут 40, этого в целом достаточно, но без длительных прогулок по окрестностям. - Террасы Чоха и Салтинская теснина интересны, но требуют не так много времени. Других точек с прогулками у нас не было, на них бы времени не хватило. - Если не повезет с погодой, может и не получиться подняться в Гамсутль, но гиды предлагают не менее интересные варианты рядом. - Обещанные красивые виды долины водохранилища Гунибской ГЭС были, но совсем не с того невероятного ракурса "как Ривенделл", как на заглавном фото тура. Мы так и не поняли, можно ли вообще попасть в такую точку за время этой поездки.

  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
    К сожалению, данную экскурсию отменили из-за недобора группы, но предложили альтернативный вариант - посетить Гоор и Кахиб. В целом, экскурсия
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    неплохая, виды изумительные и ошеломляющие. Остались вопросы к частоту салона, а также почему в стоимость не включен рассказ гида на самой вершине. Предложили оплатить отдельно в сумме 300 руб. Рассказ гида, на мой взгляд, был каким-то обывательским что ли, дорогу не знал, приходилось все время у кого-то спрашивать маршрут, постоянно задавал вопросы водителю. Смешанные чувства. Но это лично наше субъективное мнение.

  • Л
    Любовь
    1 мая 2024
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
    Экскурсия прошла прекрасно. Большое спасибо гиду Махмуду.
  • О
    Оля
    3 апреля 2024
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
    Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻
    Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻
  • H
    Hi+79178
    18 августа 2023
    Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
    Были на экскурсии всей семьёй. Впечатления только положительные. Понравилось всё. Местные пейзажи, вид на горы со смотровой площадки в Гунибе
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    изумительный. Ущелье очень красивое, впечатляет своей мощью и спасает от жары) Отдельно хочется отметить вкусный, очень сытный обед. В меню были национальные блюда, всё съели с большим аппетитом. Ну и конечно слова благодарности нашему гиду Зульмире и водителю Алияру. С ними путешествие стало очень душевным, познавательным, запоминающимся, безопасным.

  • Р
    Разина
    16 августа 2023
    Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
    Это было здорово! Гид Зульмира - выше всяких похвал! Замечательный водитель Алияр. У нас теперь Дагестан ассоциируется с этими людьми.
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    Были в Гунибе. Люди на отдыхе часто любуются природными красотами (а здесь этого …) Мы же попали на историческую экскурсию. Столько узнали об этой земле, об этих людях! И герои Дагестана обрели какое-то реальное воплощение с их жаждой свободы, силой веры, желанием мира. Обед (национальный) был просто восхитительный.

  • С
    Сергей
    23 июля 2023
    Гамсутль и Салтинский подземный водопад из Дербента
    Экскурсия была отличной, понравилось все и спасибо гиду Ахмеду.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Подземные»

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Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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