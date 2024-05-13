1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинский подземный водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Согласно календарю
25 июня в 06:30
29 июня в 06:30
3 400₽ за человека
Групповая
12 часов
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
27 июня в 06:30
3 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья13 мая 2024Хорошо организованная поездка на комфортабельном минивене, вместившем нашу компанию из 6 человек. Очень красивая дорога с замечательными горными видами. Гамсутль
- ДДарья12 мая 2024К сожалению, данную экскурсию отменили из-за недобора группы, но предложили альтернативный вариант - посетить Гоор и Кахиб. В целом, экскурсия
- ЛЛюбовь1 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно. Большое спасибо гиду Махмуду.
- ООля3 апреля 2024Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻
- HHi+7917818 августа 2023Были на экскурсии всей семьёй. Впечатления только положительные. Понравилось всё. Местные пейзажи, вид на горы со смотровой площадки в Гунибе
- РРазина16 августа 2023Это было здорово! Гид Зульмира - выше всяких похвал! Замечательный водитель Алияр. У нас теперь Дагестан ассоциируется с этими людьми.
- ССергей23 июля 2023Экскурсия была отличной, понравилось все и спасибо гиду Ахмеду.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Подземные»
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