Дербент. Древний и Современный

Дербент

Описание
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Дербент. Древний и Современный
Дербент. Древний и Современный
Дербент. Древний и Современный
Дербент. Древний и Современный
Дербент. Древний и Современный
Дербент. Древний и Современный
Дербент. Древний и Современный
Ближайшие даты:
11
мая
12
мая
15
мая
16
мая
17
мая
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Что вас ожидает:

  • Цитадель "Нарын-кала"
  • Старый город. Магалы
  • Джума-мечеть
  • Ландшафтный парк "Джарчи"
  • Туристическая миля. ул. Мамедбекова
  • Улица Счастливых людей. ул. Казем-бека
  • Домик Петра1
  • Набережная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Все основные достопримечательности Дербента: Цитадель, старый город, набережная, домик Петра1, ландшафтный парк, парк с фонтанами, Джума-мечеть и туристистическая миля. Экскурсия автомобильно-пешеходная, подходит абсолютно всем!

с понедельника по пятницу в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит транспорт и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты на цитадель: Взрослый билет=200р детский=100р дошкольникам=бесплатно.
  • Входные билеты в Домик Петра1: Взрослый билет=150р детский=100р дошкольникам=бесплатно
Место начала и завершения?
г. Дербент, ул. Буйнакского 25
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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