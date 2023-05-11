Дербент
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Что вас ожидает:
- Цитадель "Нарын-кала"
- Старый город. Магалы
- Джума-мечеть
- Ландшафтный парк "Джарчи"
- Туристическая миля. ул. Мамедбекова
- Улица Счастливых людей. ул. Казем-бека
- Домик Петра1
- Набережная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Все основные достопримечательности Дербента: Цитадель, старый город, набережная, домик Петра1, ландшафтный парк, парк с фонтанами, Джума-мечеть и туристистическая миля. Экскурсия автомобильно-пешеходная, подходит абсолютно всем!
с понедельника по пятницу в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость входит транспорт и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты на цитадель: Взрослый билет=200р детский=100р дошкольникам=бесплатно.
- Входные билеты в Домик Петра1: Взрослый билет=150р детский=100р дошкольникам=бесплатно
- Место начала и завершения?
- г. Дербент, ул. Буйнакского 25
- Когда и сколько длится?
- Когда: с понедельника по пятницу в 09:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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