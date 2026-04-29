Если вы хотите насладиться красотой гор и активным отдыхом, то экскурсия в зимний Хунзах и катание на коньках в Мочохе — это то, что вам нужно! Это уникальная возможность совместить отдых на природе с яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями.
Описание экскурсии
Если вы хотите насладиться красотой гор и активным отдыхом, то экскурсия в зимний Хунзах и катание на коньках в Мочохе — это то, что вам нужно! Это уникальная возможность совместить отдых на природе с яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями. Что вас ждет:• Хунзах — это живописное высокогорье Дагестана. Зимой здесь особенно красиво: покрытые снегом горы, чистый морозный воздух и замерзшие водопады.
- Катание на коньках в Мочохе. После экскурсии вы отправитесь в Мочох — это красивое заснеженное озеро, где можно покататься на коньках. Здесь есть специальный каток, который работает зимой. Катание на коньках — это отличный способ провести время на свежем воздухе и получить заряд бодрости. А если вы новичок, то опытные инструкторы помогут вам освоить технику катания. Вы увидите заснеженные горы, покрытые льдом реки и водопады, узнаете много интересного о Дагестане и его традициях, попробуете блюда местной кухни, которые точно понравятся вам, а также сможете приобрести уникальные сувениры, которые будут напоминать вам об этой поездке. Важная информация:.
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
• Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты • запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных С собой рекомендуется взять:.
не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты • запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных С собой рекомендуется взять:.
удобная обувь • головной убор • солнцезащитный крем • наличные средства • вода Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН.
Воскресенье в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон «Цолотль»
- Водопад «Тобот»
- Водопад «Итлятляр»
- Озеро Мочох
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед 700р
- Коньки 400р
- Квадроциклы и багги 3000р/час
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4Я (В 2гис Приморская 16/5)
Завершение: Г. Дербент Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa, по Яндекс такси Х. Тагиева 4А)
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять:
- Удобная обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Наличные средства
- Вода
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии на «Заснеженный Мочох из Дербента»
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия старинного Дербента
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3600 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Кала-капы. Это входные ворота на смотровую...
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
1400 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: один из древнейших в мире
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
2 мая в 09:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас, «Каменная чаша» и озеро Мочох: поездка из Дербента
Отправиться в отдалённые уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3700 ₽ за человека
30%
Скидка на заказ
1750 ₽ за человека
2500выгода 750 ₽