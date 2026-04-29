Если вы хотите насладиться красотой гор и активным отдыхом, то экскурсия в зимний Хунзах и катание на коньках в Мочохе — это то, что вам нужно! Это уникальная возможность совместить отдых на природе с яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями. Что вас ждет:• Хунзах — это живописное высокогорье Дагестана. Зимой здесь особенно красиво: покрытые снегом горы, чистый морозный воздух и замерзшие водопады.

Катание на коньках в Мочохе. После экскурсии вы отправитесь в Мочох — это красивое заснеженное озеро, где можно покататься на коньках. Здесь есть специальный каток, который работает зимой. Катание на коньках — это отличный способ провести время на свежем воздухе и получить заряд бодрости. А если вы новичок, то опытные инструкторы помогут вам освоить технику катания. Вы увидите заснеженные горы, покрытые льдом реки и водопады, узнаете много интересного о Дагестане и его традициях, попробуете блюда местной кухни, которые точно понравятся вам, а также сможете приобрести уникальные сувениры, которые будут напоминать вам об этой поездке. Важная информация:.

Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

• Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:

не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты • запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных С собой рекомендуется взять:.

не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты • запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных С собой рекомендуется взять:.

удобная обувь • головной убор • солнцезащитный крем • наличные средства • вода Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН.