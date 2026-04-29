Заснеженный Мочох из Дербента

Описание экскурсии

Если вы хотите насладиться красотой гор и активным отдыхом, то экскурсия в зимний Хунзах и катание на коньках в Мочохе — это то, что вам нужно! Это уникальная возможность совместить отдых на природе с яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями. Что вас ждет:• Хунзах — это живописное высокогорье Дагестана. Зимой здесь особенно красиво: покрытые снегом горы, чистый морозный воздух и замерзшие водопады.
  • Катание на коньках в Мочохе. После экскурсии вы отправитесь в Мочох — это красивое заснеженное озеро, где можно покататься на коньках. Здесь есть специальный каток, который работает зимой. Катание на коньках — это отличный способ провести время на свежем воздухе и получить заряд бодрости. А если вы новичок, то опытные инструкторы помогут вам освоить технику катания. Вы увидите заснеженные горы, покрытые льдом реки и водопады, узнаете много интересного о Дагестане и его традициях, попробуете блюда местной кухни, которые точно понравятся вам, а также сможете приобрести уникальные сувениры, которые будут напоминать вам об этой поездке. Важная информация:.
  • Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

• Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:

не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты • запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных С собой рекомендуется взять:.
удобная обувь • головной убор • солнцезащитный крем • наличные средства • вода Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН.

Воскресенье в 7:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон «Цолотль»
  • Водопад «Тобот»
  • Водопад «Итлятляр»
  • Озеро Мочох
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед 700р
  • Коньки 400р
  • Квадроциклы и багги 3000р/час
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4Я (В 2гис Приморская 16/5)
Завершение: Г. Дербент Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa, по Яндекс такси Х. Тагиева 4А)
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С собой рекомендуется взять:
  • Удобная обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные средства
  • Вода
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

