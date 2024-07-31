Хунзах – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Хунзах» в Дербенте, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
На автобусе
50 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
4 авг в 07:00
3 500 за человека
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
На автобусе
9 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
5 авг в 06:00
7 авг в 06:00
3 300 за человека
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Увидеть самые впечатляющие природные жемчужины Дагестана за 1 день на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    31 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами. Гид и водитель- это отдельный вид искусства))) они дополняли друг-друга)))экскурсия была насыщенная,
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    все по делу, ничего лишнего и естественно дагестанский юмор. Большое спасибо, за хорошо проведенное время, интересные рассказы, вкусную еду!!! Не большое дополнение. Нас, без сопровождения не оставляли. Не было такого:" вы вон там спускайтесь, пройдете, поднимитесь и я вас встречу". Мы всегда были под присмотром))) И за это Вам, отдельное спасибо!

    Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами
  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
    Спасибо большое за экскурсию. Было всё отлично
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль аккуратно вел машину, по каждому требованию пассажиров были остановки. Все здорово!!!
    Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль
  • Л
    Лилия
    9 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Насыщенная пррграмма под руководством опытного гида, знания и навыки работы с гостями, спасибо туркомпании за хороший маршрут, за обед до отвалу из несңольких блюд (это что-то!) все понравилось, рекомендую. Ггстеприимство по-дагестански, хорошие впечатления! Успехов!
  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
    Сказочные водопады, завораживает вид. Гид рассказывает историю региона и мест, весьма познавательно. Обязательно стоит посетить данные локации
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
    Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏 а так быть в Дагестане этот маршрут рекомендую 👍🔥
    Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Хунзах»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Хунзах, Матлас и Каменная чаша
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  2. Бархан Сарыкум
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  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Хунзах" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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