13 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
4 авг в 07:00
3 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
5 авг в 06:00
7 авг в 06:00
3 300₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Увидеть самые впечатляющие природные жемчужины Дагестана за 1 день на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся31 июля 2024Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами. Гид и водитель- это отдельный вид искусства))) они дополняли друг-друга)))экскурсия была насыщенная,
- ООльга24 июля 2024Спасибо большое за экскурсию. Было всё отлично
- ЕЕлена16 июля 2024Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль аккуратно вел машину, по каждому требованию пассажиров были остановки. Все здорово!!!
- ЛЛилия9 июля 2024Насыщенная пррграмма под руководством опытного гида, знания и навыки работы с гостями, спасибо туркомпании за хороший маршрут, за обед до отвалу из несңольких блюд (это что-то!) все понравилось, рекомендую. Ггстеприимство по-дагестански, хорошие впечатления! Успехов!
- ААндрей14 мая 2024Сказочные водопады, завораживает вид. Гид рассказывает историю региона и мест, весьма познавательно. Обязательно стоит посетить данные локации
- ССветлана14 мая 2024Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏 а так быть в Дагестане этот маршрут рекомендую 👍🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Хунзах»
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