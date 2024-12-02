13 часов
Групповая
до 16 чел.
Страна водопадов: Хунзах и Карадахская теснина
Начало: Город Дербент, ул. Гагарина 27
Завтра в 07:00
4 дек в 07:00
3 500₽ за человека
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Путь в Хунзах. Матлас и Каменная чаша
Начало: Улица Буйнакского, 4, офис компании Mount Way
Расписание: Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 6:00
4 дек в 06:00
6 дек в 06:00
3 600₽ за человека
14 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и их прекрасные водопады (все включено)
Начало: Дербент, Проспект Агасиева, 22Б
Расписание: Ежедневно в 7:00
7 дек в 07:00
21 дек в 07:00
5 500₽ за человека
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