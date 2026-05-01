Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные осенью и зимой

В этой республике есть практически всё: старый город, небольшая пустыня, древний аул, мечеть. А знаменитый здешний каньон входит в топ достопримечательностей. За выходные вы посмотрите почти все местные чудеса. Погуляете по узким колоритным улочкам, увидите башню 13 века и родник. При желании сможете покататься на катере и зайти в пещеру — новую локацию республики.
Программа тура по дням

1 день

Выезд

Выезд из городов КМВ ночью с чт на пт.

Выезд из городов Кавказских Минеральных Вод в 23:00–24:00.

2 день

Прибытие. Сулакский каньон. Переезд в Дербент

06:00–07:00Прибытие в Кизилюрт, остановка на завтрак, санитарная комната в кафе.

Завтрак (доп. плата).

Спуск и катание на катере по реке Сулак, доп. плата 2000 руб. /чел.

Посещение пещеры «Нохъо» и подвесного моста, соединяющего две скалы над Сулакским каньоном и изумительного красивого цвета воды реки Сулак (доп. плата 500 руб. /чел.).

Обед в рыбном ресторане оплачивается дополнительно. Прогулка по территории комплекса «Главрыба».

Остановка на смотровой площадке п. Дубки с прекрасным видом на Чиркейское водохранилище, реку Сулак и Сулакский каньон. Предлагаем прогуляться и сделать красивые фотографии.

Выезд в Дербент. Размещение в гостинице Дербента, номера категории стандарт.

Отдых (можно посидеть на берегу Каспийского моря, выпить хорошего дагестанского вина, прогуляться по пляжу).

Ужин (доп. плата). Ночь в гостинице Дербента.

3 день

Аул Кубачи

09:00 Завтрак входит в стоимость.

09:30 Выезд в высокогорный аул Кубачи (90 км от Дербента) на целый день.

Кубачи знаменит своими мастерами, создающими ювелирные изделия. Он также богат традициями великолепной резьбы по камню и дереву, оружейного производства.

Экскурсию начнем с музея знаменитого в советский период завода художественных изделий. По ходу экскурсии будет возможность приобрести у мастеров кубачинские изделия.

Вас ждет встреча с древнейшим аулом Дагестана, узкие улочки которого не забыли еще события минувших тысячелетий, старинные кварталы и башня 13 века.

Родники, которые и сегодня дарят людям вкусную и холодную питьевую воду, а самое главное, уникальный уклад жизни древних жителей страны Зирихгеран.

Входные билеты — 500 руб. /чел.

Национальный обед в семье кубачинца — 900 руб. /чел.

При неблагоприятных погодных условиях поездка в Кубачи будет заменена на равноценную экскурсию.

Возвращение в гостиницу Дербента. Свободное время (можно посетить дагестанский колоритный ресторан).

4 день

Крепость Нарын-Кала и бархан Сары-Кум. Отъезд

Освобождение номеров.

9:00 Завтрак входит в стоимость.

Выезд на экскурсию в Дербент.

Крепость Нарын-Кала — древняя доарабская цитадель, часть дербентской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу.

Экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть.

Доп. плата вход. билеты — 500 руб. /чел.

Обед в кафе города (доп. плата от 400 руб. /чел.)

По дороге заглянем еще в одно интересное место. Это знаменитый бархан Сары-Кум — природный памятник Дагестана. Это единственная пустыня на территории России, своеобразный древний ботанический сад с редкими или исчезнувшими растениями.

Бархан официально признан геологами вторым по величине в мире. Выше него только Большой Эрг в Сахаре. Также бархан известен тем, что здесь проходили съёмки легендарного советского фильма «Белое солнце пустыни»

Доп. плата: вход. билет — 250 руб. /чел.

Возвращение на КМВ ночью с вс на пн.

Возвращение на КМВ с 24:00–02:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Указаны возможные варианты размещения. Объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Доплата за одноместное размещение — 6 000 руб.

Стоимость на 1 человека, руб:

взрослыедети до 14 лет
Стоимость тура19 90018 900

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

2 ночи

Гостиничный комплекс, постройки которого напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:

15-метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню.

В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется Wi-Fi.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд микроавтобусом туристического класса
  • Проживание - 2 ночи в гостинице Дербента (номера категории стандарт)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обеды и ужины - от 400 руб. /чел
  • Спуск и катание на катере по реке Сулак - 2 000 руб. /чел
  • Доплата за 1-местное размещение - 6 000 руб
  • Национальный обед в семье кубачинца - 900 руб. /чел
  • Бархан Сары-Кум вход. билет - 250 руб. /чел
  • Пещера «Нохъо» и подвесной мост - 500 руб. /чел
  • Дербент, вход. билеты - 500 руб. /чел
  • Аул Кубачи, вход. билеты - 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Ставропольский край
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • перекус в дорогу, вода питьевая;
  • защита от дождя и солнца;
  • удобная одежда и обувь;
  • купальные принадлежности;
  • маска медицинская и аптечка.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения.

Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка включена в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли связь в туре?

В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.

Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.

Программа может измениться?

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

