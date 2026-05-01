Программа тура по дням
Выезд
Выезд из городов КМВ ночью с чт на пт.
Выезд из городов Кавказских Минеральных Вод в 23:00–24:00.
Прибытие. Сулакский каньон. Переезд в Дербент
06:00–07:00Прибытие в Кизилюрт, остановка на завтрак, санитарная комната в кафе.
Завтрак (доп. плата).
Спуск и катание на катере по реке Сулак, доп. плата 2000 руб. /чел.
Посещение пещеры «Нохъо» и подвесного моста, соединяющего две скалы над Сулакским каньоном и изумительного красивого цвета воды реки Сулак (доп. плата 500 руб. /чел.).
Обед в рыбном ресторане оплачивается дополнительно. Прогулка по территории комплекса «Главрыба».
Остановка на смотровой площадке п. Дубки с прекрасным видом на Чиркейское водохранилище, реку Сулак и Сулакский каньон. Предлагаем прогуляться и сделать красивые фотографии.
Выезд в Дербент. Размещение в гостинице Дербента, номера категории стандарт.
Отдых (можно посидеть на берегу Каспийского моря, выпить хорошего дагестанского вина, прогуляться по пляжу).
Ужин (доп. плата). Ночь в гостинице Дербента.
Аул Кубачи
09:00 Завтрак входит в стоимость.
09:30 Выезд в высокогорный аул Кубачи (90 км от Дербента) на целый день.
Кубачи знаменит своими мастерами, создающими ювелирные изделия. Он также богат традициями великолепной резьбы по камню и дереву, оружейного производства.
Экскурсию начнем с музея знаменитого в советский период завода художественных изделий. По ходу экскурсии будет возможность приобрести у мастеров кубачинские изделия.
Вас ждет встреча с древнейшим аулом Дагестана, узкие улочки которого не забыли еще события минувших тысячелетий, старинные кварталы и башня 13 века.
Родники, которые и сегодня дарят людям вкусную и холодную питьевую воду, а самое главное, уникальный уклад жизни древних жителей страны Зирихгеран.
Входные билеты — 500 руб. /чел.
Национальный обед в семье кубачинца — 900 руб. /чел.
При неблагоприятных погодных условиях поездка в Кубачи будет заменена на равноценную экскурсию.
Возвращение в гостиницу Дербента. Свободное время (можно посетить дагестанский колоритный ресторан).
Крепость Нарын-Кала и бархан Сары-Кум. Отъезд
Освобождение номеров.
9:00 Завтрак входит в стоимость.
Выезд на экскурсию в Дербент.
Крепость Нарын-Кала — древняя доарабская цитадель, часть дербентской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу.
Экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть.
Доп. плата вход. билеты — 500 руб. /чел.
Обед в кафе города (доп. плата от 400 руб. /чел.)
По дороге заглянем еще в одно интересное место. Это знаменитый бархан Сары-Кум — природный памятник Дагестана. Это единственная пустыня на территории России, своеобразный древний ботанический сад с редкими или исчезнувшими растениями.
Бархан официально признан геологами вторым по величине в мире. Выше него только Большой Эрг в Сахаре. Также бархан известен тем, что здесь проходили съёмки легендарного советского фильма «Белое солнце пустыни»
Доп. плата: вход. билет — 250 руб. /чел.
Возвращение на КМВ ночью с вс на пн.
Возвращение на КМВ с 24:00–02:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Указаны возможные варианты размещения. Объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Доплата за одноместное размещение — 6 000 руб.
Стоимость на 1 человека, руб:
|взрослые
|дети до 14 лет
|Стоимость тура
|19 900
|18 900
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Гостиничный комплекс, постройки которого напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.
Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:
15-метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню.
В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется Wi-Fi.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд микроавтобусом туристического класса
- Проживание - 2 ночи в гостинице Дербента (номера категории стандарт)
- Питание, указанное в программе (2 завтрака)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обеды и ужины - от 400 руб. /чел
- Спуск и катание на катере по реке Сулак - 2 000 руб. /чел
- Доплата за 1-местное размещение - 6 000 руб
- Национальный обед в семье кубачинца - 900 руб. /чел
- Бархан Сары-Кум вход. билет - 250 руб. /чел
- Пещера «Нохъо» и подвесной мост - 500 руб. /чел
- Дербент, вход. билеты - 500 руб. /чел
- Аул Кубачи, вход. билеты - 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
- перекус в дорогу, вода питьевая;
- защита от дождя и солнца;
- удобная одежда и обувь;
- купальные принадлежности;
- маска медицинская и аптечка.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения.
Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка включена в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли связь в туре?
В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.
Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.
Программа может измениться?
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.