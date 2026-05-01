3 день

Аул Кубачи

09:00 Завтрак входит в стоимость.

09:30 Выезд в высокогорный аул Кубачи (90 км от Дербента) на целый день.

Кубачи знаменит своими мастерами, создающими ювелирные изделия. Он также богат традициями великолепной резьбы по камню и дереву, оружейного производства.

Экскурсию начнем с музея знаменитого в советский период завода художественных изделий. По ходу экскурсии будет возможность приобрести у мастеров кубачинские изделия.

Вас ждет встреча с древнейшим аулом Дагестана, узкие улочки которого не забыли еще события минувших тысячелетий, старинные кварталы и башня 13 века.

Родники, которые и сегодня дарят людям вкусную и холодную питьевую воду, а самое главное, уникальный уклад жизни древних жителей страны Зирихгеран.

Входные билеты — 500 руб. /чел.

Национальный обед в семье кубачинца — 900 руб. /чел.

При неблагоприятных погодных условиях поездка в Кубачи будет заменена на равноценную экскурсию.

Возвращение в гостиницу Дербента. Свободное время (можно посетить дагестанский колоритный ресторан).

