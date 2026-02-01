Тур выходного дня: Сулакский каньон, Хунзах, Дербент
Начало: Дербент УЛ.Х. Тагиева 4Я / жд вокзал /
«Погружение в уникальные природные и исторические сокровища Дагестана Встречаемся и сразу поедем смотреть главную визитную карточку республики — Сулакский каньон, а также Бархан «Сарыкум», второй по величине в мире после Бархана в Сахаре»
Расписание: с пятницы по воскресенье
24 900 ₽ за человека
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Начало: Ставропольский край
«Посещение пещеры «Нохъо» и подвесного моста, соединяющего две скалы над Сулакским каньоном и изумительного красивого цвета воды реки Сулак (доп»
19 мар в 10:00
2 апр в 10:00
19 900 ₽ за человека
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные осенью и зимой
Начало: Ставропольский край
«А знаменитый здешний каньон входит в топ достопримечательностей»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
19 900 ₽ за человека
