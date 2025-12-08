1 день

Прибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан Сарыкум - ГлавРыба - Чиркейское водохранилище

Встреча в аэропорту: в 7:30 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура.

Рекомендуемый прилет до 7:00.

Встреча в Махачкале и начало тура:в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Программа дня:

пещера Нохъо — несколько туннелей, входы и выходы с разных сторон и, конечно, смотровая площадка на отвесной скале, откуда открываются прекрасные виды на величавые горы и бирюзовые воды ледяного Сулака;

бархан Сарыкум – дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки;

с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака;

чтобы покататься на катере по каньону, нужно от ГлавРыбы спуститься на джипах (уазиках) по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли;

Сулакский каньон – визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе;

—скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу; Чиркейское водохранилище – крупнейшее водохранилище Северного Кавказа.

По вечерам мы оказываемся на этой смотровой площадке, где успеваем провести закат.

После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение.

Ужин – после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо.

После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а также послушать легенды от гида.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160