Нас ждут острые ощущения, безопасность, великолепная природа и незабываемое приключение в стране гор.
Мы будем кататься на
Программа тура по дням
Прибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан Сарыкум - ГлавРыба - Чиркейское водохранилище
Встреча в аэропорту: в 7:30 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура.
Рекомендуемый прилет до 7:00.
Встреча в Махачкале и начало тура:в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.
Программа дня:
- пещера Нохъо — несколько туннелей, входы и выходы с разных сторон и, конечно, смотровая площадка на отвесной скале, откуда открываются прекрасные виды на величавые горы и бирюзовые воды ледяного Сулака;
- у вас будет возможность покататься на зиплайне, прыгнуть с тарзанки и пройтись по подвесному мосту;
- бархан Сарыкум – дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки;
- Обед в ресторане Аварал – туркомплекс, в состав которого входит отель, ресторан национальной кухни с панорамным видом на горы и долину, находится вблизи знаменитого Сулакского каньона. В Дагестане принято сперва накормить гостя, именно в Аварал мы пообедаем красиво и вкусно, где на выбор будет два комплекса.
- с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака;
- чтобы покататься на катере по каньону, нужно от ГлавРыбы спуститься на джипах (уазиках) по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли;
- Сулакский каньон – визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе;
- смотровая «язык тещи» —скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу;
- Чиркейское водохранилище – крупнейшее водохранилище Северного Кавказа.
По вечерам мы оказываемся на этой смотровой площадке, где успеваем провести закат.
После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение.
Ужин – после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо.
После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а также послушать легенды от гида.
Язык Тролля - Карадахская теснина - Гоор - Датунский храм
Завтракаем в 8:00 и выдвигаемся в путь.
Этот день отличное место для любителей природы, ярких впечатлений и острых ощущений.
Программа дня:
- Карадахская теснина – самая высокогорная теснина в России;
- Гоор – он известен своими легендарными башнями и смотровыми площадками, это действующий аул в Шамильском районе Дагестана.
- в сопровождении местного гида – Аксакала, мы с вами прогуляемся по красивым смотровым местам этих аулов дойдем до башен и услышим легенды и истории их создания;
- Язык тролля – пятиметровый скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу;
- на этой локации мы будем делать эффектные фото на краю обрыва в ярких папахах и костюмах;
- Обед в Гооре – мы с вами отправимся в один из этно-домов где попробуем местные блюда, а так же желающие могут научиться готовить по старому рецепту горцев.
- Датунский храм – самая древняя христианская церковь на территории Дагестане, балы построена грузинскими миссионерами в начале 11 века;
После всех активностей и приключений мы поужинаем и заселимся в наши уютные барн хаусы, где после соберемся все у костра и продолжим знакомство с Дагестаном.
Водопады - экстрим-парк Матлас - тарзанка и зиплайн - Каменная чаша - Хунзахское плато. Прогулка на лошадях
Завтракаем в 8:00 и съезжаем с вещами и чемоданами.
Программа дня:
- Хунзахское плато – с его обрывов стекают серебряные водопады и располагаются древние аулы. Высота – 1700 м, а длина – 29 км;
- на этой локации желающие могут прыгнуть с тарзанки или прокатиться на зиплайне (заранее обговорить с гидом);
- Водопад Итлятляр – один из самых высоких водопадов в России, его высота достигает до 100 м;
- Водопад Тобот – является самым красивым водопадом Дагестана, образованным от разных мелких рек впадающий в плато длиной до 70 м;
- на обед мы с вами попробуем 5 разных национальных блюд аварского народа, и обязательно — всеми известную абрикосовую кашу на десерт;
- экстрим-парк Матлас – это место популярно своими видами на горы и водопадами.
Мы с вами прогуляемся под Ханским водопадом, обновим свой альбом интересными фотографиями;
- прогулка на лошадях с красивыми видами на Матласское плато в сопровождении опытных инструкторов;
- Каменная чаша – это галерея внутри скал, огромные природные залы, где вместо потолков над вами синее небо Дагестана. Чтобы попасть внутрь, мы с вами пройдем по крайне узкому коридорчику и зайдем в саму каменную чашу.
После чего прощаемся с аварскими землями. Далее нас ждет древний город, музей под открытым небом – Дербент – и заселение в отель.
После заселения ужин, где мы попробуем одно из вкуснейших блюд южного Дагестана «табасаранское чуду».
Прогулка на багги - Хучнинский водопад - крепость 7 братьев и 1 сестры - мастер-классы
Завтракаем и отправляемся в табасаранские земли.
Полностью погрузимся в кавказскую культуру.
Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем экокухню Кавказа.
Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.
«Крепость Семи братьев и одной сестры» — крепость окружена многочисленными легендами.
Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.
Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.
Мастер-классы.
Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Прогулка на багги вдоль исторической стены Дербента Даг-бары — абсолютно уникальная программа специально для вас.
Перед началом проводим полный инструктаж по эксплуатации техники.
Каждому гостю выдается необходимая экипировка для покатушек.
Едем в отель, приводим себя в порядок и готовимся к ужину и вечерним посиделкам.
Древний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. Отъезд
8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину.
Направляемся знакомится с каспийским монстром и историческим городом:
- остановимся для фото на фоне легендарного Каспийского монстра — экраноплана Лунь, он являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета;
- крепость Нарын-Кала – главная достопримечательность Дербента. Прогуляемся по крепости, старым улочкам магалов и заглянем в Джума-мечеть;
- магалы – это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, мечети и восточные бани;
- Джума мечеть – самая старая мечеть в России и на территории СНГ;
- прогуляемся по рынку и сувенирным магазинам.
Обед в этнодоме.
Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках, где мы попробуем блюда Южного Дагестана.
Примерим национальную одежду горянки и джигита.
Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы.
Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в Дербенте.
Далее мы везем вас в 2 точки:
- в аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендуем приобретать билеты для вылета после 19:00);
- в Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, можем помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Проживание
Тур предусматривает проживание в барн-хаусах и в отеле Дербента (ниже указаны возможные варианты размещения).
Стоимость тура на одного человека при проживании в барн-хаусах — 46 900 руб. /чел.
Доплата за 1-местное размещение — уточняется.
Варианты проживания
Барн-хаус
Проживание в барн-хаусах – это современные, удобные и уютные домики со всеми удобствами. С панорамными окнами на прекрасные горы, где будем жить 2 ночи.
Барн-хаус – лучшее место для ночевки в горах; место, которое завораживает своей великолепной природой, чистейшим горным воздухом, гарантированно перевернет ваше представление об активном отдыхе!
Утро с видом на горы и закат среди высоких вершин уже ждут вас.
На территории комплекса есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса, костровая зона и бесплатный wi-fi.
Вечером будем собираться за костром и играть разные игры во главе с гидом (2 ночи среди гор).
Бриз
Отель Бриз в старинном городе Дербент располагается в считанных метрах от побережья Каспийского моря и музея-заповедника. Роскошный вид и свой частный пляж позволит в полной мере насладиться отдыхом. Комфорт для постояльцев номера обеспечен наличием ресторана, Wi-fi, круглосуточной регистрации и доставкой еды прямо в номер. Гостям также предоставляются услуги консьержа, хранения багажа и экскурсии по древнему Дербенту. На территории оборудована детская площадка для маленьких постояльцев.
У Камала
Один из лучших отелей города Дербент, отель 4*, который находится в спокойной части города, недалеко от городской набережной (5 минут езды на такси) и 15 минут пешком для ближайшего пляжа.
Аль Амин
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Работа профессионального гида и опытного водителя
- Комфортный транспорт
- Все входные билеты
- Все экскурсии на протяжении всего тура
- Катание на катере по каньону
- Прогулка на багах
- Мастер-классы по приготовлению национального блюда и ковроткачества
- Активности, подарки и развлечения
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
- Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
- Кофе на смотровых площадках + вкусности к нему
- Проживание в барн-хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря, размещение 2-, 3-местное
- Уазики для подъема в Гоор
- Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Личные расходы, сувениры
- Новогодний банкет - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- легкая куртка, кофта:
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
- теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).
Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.
Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.
Где и как начинается тур и где нас заберут?
Перед началом тура за неделю создается группа в WhatsApp, где все участники тура могут познакомиться друг с другом и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.
Прилететь рекомендуем заранее за 1 день до начала тура, проконсультируем вас с бронированием отеля или хостела.
Для вашего удобства сделали 2 точки сбора:
- встреча в аэропорту: в 7:30 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам если вы прилетите в первый день тура, (рекомендуем выбрать прилет до 7:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).
- встреча в Махачкале и начало тура: в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.
Если вы планируете приехать за сутки (или более) до начала тура, либо остаться после его завершения, мы с порекомендуем вам варианты размещения.
Где и как заканчивается тур? Отвезут ли нас обратно в аэропорт?
Вылет обратно рекомендуем приобретать после 19:00, так как программа тура заканчивается в г. Дербент в 15:00, далее везем всех в аэропорт и в Махачкалу, ехать 1,5 часа от Дербента до аэропорта.
Желающие могут остаться в Дербенте и продолжить отдых.
Что важно знать о питании в рамках тура?
Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь с нами, и мы обсудим, что вам подойдет.
Какого размера брать чемодан?
Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
Можно ли поехать в тур одной/одному?
Да, можно приехать в тур одной/одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как интересно провести свободное время в Дербенте?
Вечером у вас будет возможность пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00).
Прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а так же можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.
Что будет на новогоднем банкете?
Новогодняя ночь пройдет 31 декабря с 22:00 до 04:00 в ресторане «Лагуна-Голхин» в Гунибском районе. Стоимость с человека 5 000 руб., оплачивается отдельно.
- Живая музыка.
- Певица, тамада.
- Конкурсы и призы.
- Свободные национальные и современные танцы.
- Праздничный стол с национальными блюдами: виды шашлыков, несколько видов чуду, плов, долма, нарезки, салаты и сладости к чаю.
- Шампанское.
Детям до 6 лет бесплатно.
После ужина (обычного), который включен в стоимость в 19:00, гости поедут в отель по программе, и все те кто купят новогодний корпоративный ужин в 22:00 направятся в ресторан.