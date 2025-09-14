Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Познакомиться с женским монашеством и местными чудесами
Завтра в 11:00
15 сен в 11:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Серафимо-Понетаевский монастырь
Откройте для себя историю монастыря, связанного с расколом в Дивеево. Уникальная возможность посетить закрытую территорию и узнать больше о судьбах монахинь
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
За тихой молитвой на дальние камни
Погрузитесь в духовную атмосферу, следуя по стопам Серафима Саровского. Молитва и уединение в сердце природы ждут вас на этой уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
9870 ₽ за всё до 4 чел.
