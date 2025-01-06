Погрузитесь в атмосферу Серафимо-Понетаевского монастыря, где история переплетается с художественным мастерством. Этот уникальный архитектурный ансамбль, возникший в результате раскола Дивеевской обители, хранит тайны прошлого, которые редко упоминаются в летописях. Здесь вы увидите старинное село Понетаевка, разрушенные храмы и действующий храм Пресвятой Богородицы, а также узнаете о судьбах монахинь и удивительных событиях, связанных с этим местом

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Описание экскурсии

Монастырь возник в 1861 году. История мало упоминает о том, что первая настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря была свергнута и основала новую обитель в селе Понетаевка.

Сёстры Серафимо-Понетаевского монастыря владели всеми видами художественного мастерства, даже самыми редкими. А в 1885 году обитель получила широкую известность благодаря чудотворной иконе Знамения Божьей Матери.

Вы увидите:

Старинное село Понетаевка (впервые упоминается в 16 веке)

Территорию Серафимо-Понетаевского монастыря с разрушенными храмами и художественной мастерской

Действующий храм Пресвятой Богородицы «Живоносный источник»

Монастырский больничный корпус с храмом во имя преподобного Сергия Радонежского

Подземную церковь прп. Серафима Саровского

Аллею из лиственниц (она выполняла роль канавки, как в Дивеевской обители)

Каскад прудов и монастырский сад

Вы узнаете:

Об истории становления монастыря

О судьбе его монахинь

О том, как в 40-е годы прошлого века здесь оказалась Таня Савичева

Что расположено в зданиях монастыря в настоящее время

И многое другое

Кому подойдёт экскурсия

Эта поездка для тех, кто хочет хочет увидеть человеческую сторону монашеской жизни, понять смысл их веры (а может, и своей).

Это не паломничество, мы говорим об истории места и о судьбах людей, которые когда-то здесь жили.

Организационные детали