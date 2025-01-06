Погрузитесь в атмосферу Серафимо-Понетаевского монастыря, где история переплетается с художественным мастерством.
Этот уникальный архитектурный ансамбль, возникший в результате раскола Дивеевской обители, хранит тайны прошлого, которые редко упоминаются в летописях.
Здесь вы увидите старинное село Понетаевка, разрушенные храмы и действующий храм Пресвятой Богородицы, а также узнаете о судьбах монахинь и удивительных событиях, связанных с этим местом
Этот уникальный архитектурный ансамбль, возникший в результате раскола Дивеевской обители, хранит тайны прошлого, которые редко упоминаются в летописях.
Здесь вы увидите старинное село Понетаевка, разрушенные храмы и действующий храм Пресвятой Богородицы, а также узнаете о судьбах монахинь и удивительных событиях, связанных с этим местом
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальная история монастыря
- 🎨 Искусство монахинь
- 📜 Тайны прошлого
- 🌿 Природные красоты
- 🚗 Удобный транспорт
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Село Понетаевка
- Серафимо-Понетаевский монастырь
- Храм Пресвятой Богородицы «Живоносный источник»
- Монастырский больничный корпус
- Подземная церковь прп. Серафима Саровского
- Аллея из лиственниц
- Каскад прудов
Описание экскурсии
Монастырь возник в 1861 году. История мало упоминает о том, что первая настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря была свергнута и основала новую обитель в селе Понетаевка.
Сёстры Серафимо-Понетаевского монастыря владели всеми видами художественного мастерства, даже самыми редкими. А в 1885 году обитель получила широкую известность благодаря чудотворной иконе Знамения Божьей Матери.
Вы увидите:
- Старинное село Понетаевка (впервые упоминается в 16 веке)
- Территорию Серафимо-Понетаевского монастыря с разрушенными храмами и художественной мастерской
- Действующий храм Пресвятой Богородицы «Живоносный источник»
- Монастырский больничный корпус с храмом во имя преподобного Сергия Радонежского
- Подземную церковь прп. Серафима Саровского
- Аллею из лиственниц (она выполняла роль канавки, как в Дивеевской обители)
- Каскад прудов и монастырский сад
Вы узнаете:
- Об истории становления монастыря
- О судьбе его монахинь
- О том, как в 40-е годы прошлого века здесь оказалась Таня Савичева
- Что расположено в зданиях монастыря в настоящее время
- И многое другое
Кому подойдёт экскурсия
Эта поездка для тех, кто хочет хочет увидеть человеческую сторону монашеской жизни, понять смысл их веры (а может, и своей).
Это не паломничество, мы говорим об истории места и о судьбах людей, которые когда-то здесь жили.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mazda 323, есть одно детское кресло (от 5 лет)
- По договорённости начинаем экскурсию из села Дивеево или города Арзамаса
- Посещение храма Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» и церкви прп. Серафима Саровского возможно с разрешения сестёр
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Дивеево
У меня филологическое образование, несколько лет я участвую в проекте по сохранению исторических мест нашей земли и пишу статьи. Одно из главных моих увлечений — генеалогия. В моём проекте более 8000Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
наталья
6 янв 2025
Очень интересная и необычная экскурсия. Запомнится нам надолго, т к само место крайне загадочное и с неоконченной историей. Не буду «столярить», скажу что экскурсия понравилась и нам с супругом и
М
Мария
5 янв 2025
Светлана прекрасно организовала эту необычную экскурсию. Она не просто экскурсовод, а историк, исследователь и замечательный рассказчик. Однозначно могу порекомендовать эту экскурсию
Г
Галина
4 янв 2025
Светлана замечательный экскурсовод!!! Человек, любящий свое дело, погружающий в историю православной России. Экскурсия необычная и запоминающаяся. Будем рекомендовать друзьям!
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