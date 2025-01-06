Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем

Откройте для себя историю монастыря, связанного с расколом в Дивеево. Уникальная возможность посетить закрытую территорию и узнать больше о судьбах монахинь
Погрузитесь в атмосферу Серафимо-Понетаевского монастыря, где история переплетается с художественным мастерством.

Этот уникальный архитектурный ансамбль, возникший в результате раскола Дивеевской обители, хранит тайны прошлого, которые редко упоминаются в летописях.

Здесь вы увидите старинное село Понетаевка, разрушенные храмы и действующий храм Пресвятой Богородицы, а также узнаете о судьбах монахинь и удивительных событиях, связанных с этим местом
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальная история монастыря
  • 🎨 Искусство монахинь
  • 📜 Тайны прошлого
  • 🌿 Природные красоты
  • 🚗 Удобный транспорт
Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Село Понетаевка
  • Серафимо-Понетаевский монастырь
  • Храм Пресвятой Богородицы «Живоносный источник»
  • Монастырский больничный корпус
  • Подземная церковь прп. Серафима Саровского
  • Аллея из лиственниц
  • Каскад прудов

Описание экскурсии

Монастырь возник в 1861 году. История мало упоминает о том, что первая настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря была свергнута и основала новую обитель в селе Понетаевка.

Сёстры Серафимо-Понетаевского монастыря владели всеми видами художественного мастерства, даже самыми редкими. А в 1885 году обитель получила широкую известность благодаря чудотворной иконе Знамения Божьей Матери.

Вы увидите:

  • Старинное село Понетаевка (впервые упоминается в 16 веке)
  • Территорию Серафимо-Понетаевского монастыря с разрушенными храмами и художественной мастерской
  • Действующий храм Пресвятой Богородицы «Живоносный источник»
  • Монастырский больничный корпус с храмом во имя преподобного Сергия Радонежского
  • Подземную церковь прп. Серафима Саровского
  • Аллею из лиственниц (она выполняла роль канавки, как в Дивеевской обители)
  • Каскад прудов и монастырский сад

Вы узнаете:

  • Об истории становления монастыря
  • О судьбе его монахинь
  • О том, как в 40-е годы прошлого века здесь оказалась Таня Савичева
  • Что расположено в зданиях монастыря в настоящее время
  • И многое другое

Кому подойдёт экскурсия

Эта поездка для тех, кто хочет хочет увидеть человеческую сторону монашеской жизни, понять смысл их веры (а может, и своей).
Это не паломничество, мы говорим об истории места и о судьбах людей, которые когда-то здесь жили.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mazda 323, есть одно детское кресло (от 5 лет)
  • По договорённости начинаем экскурсию из села Дивеево или города Арзамаса
  • Посещение храма Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» и церкви прп. Серафима Саровского возможно с разрешения сестёр

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
наталья
6 янв 2025
Очень интересная и необычная экскурсия. Запомнится нам надолго, т к само место крайне загадочное и с неоконченной историей. Не буду «столярить», скажу что экскурсия понравилась и нам с супругом и
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девчонкам. Мы и насмеялись и набоялись и наудивлялись. Узнали нового очень много.
Светлана оч интересный рассказчик с глубокими знаниями и приятный в общении человек. Рассказала нам и историю мордвы и про генеалогические деревья и про сказки и мифа этого чудесного края. Весьма рекомендуем!!!

М
5 янв 2025
Светлана прекрасно организовала эту необычную экскурсию. Она не просто экскурсовод, а историк, исследователь и замечательный рассказчик. Однозначно могу порекомендовать эту экскурсию
Г
4 янв 2025
Светлана замечательный экскурсовод!!! Человек, любящий свое дело, погружающий в историю православной России. Экскурсия необычная и запоминающаяся. Будем рекомендовать друзьям!
Светлана замечательный экскурсовод!!! Человек, любящий свое дело, погружающий в историю православной России. Экскурсия необычная и запоминающаяся.Светлана замечательный экскурсовод!!! Человек, любящий свое дело, погружающий в историю православной России. Экскурсия необычная и запоминающаяся.Светлана замечательный экскурсовод!!! Человек, любящий свое дело, погружающий в историю православной России. Экскурсия необычная и запоминающаяся.

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