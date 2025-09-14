М Михаил За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево Дата посещения: 14 сентября 2025 Нам очень понравилось, чудесный организатор Александр, экскурсия на камни супер с таким экскурсоводом, сегодняшний день был самым лучшим из трёх дней проведённых в Дивеево. Спасибо, Александру, обязательно вернёмся ещё

Ю Юнона Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Дата посещения: 4 мая 2025 Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересный собеседник, внимательный и знающий. Спасибо большое!

И Ирина Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Лариса прекрасно провела экскурсию, с юмором и хорошим знанием материала. Четыре часа пролетели незаметно. Рекомендую всем, кому интересна история этих мест.

Н Наталья Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Отличная экскурсия!

Наталья интересно, содержательно рассказывала, ответила на все наши вопросы.

Спасибо большое, обязательно вернёмся.

Е Елена Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Потрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод Галина Павловна рассказала нам много интереснейших фактов и историй. Всё прошло на высшем уровне.

Ю Юлий Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Экскурсия интересная, емкая, без лишней воды.

Л Людмила Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Очень понравилась экскурсия с Александром! Человек который знает историю от и до, и сам является верующим человеком, что делает рассказ более эмоциональным и глубоким. Спасибо большое, если вернемся то обратимся к Вам! Удачи!

В Валерий Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Огромное спасибо экскурсоводу Александру за очень интересное повествовани, огромные познания в освещаемом вопросе. Знание икон и святых. Куда подойти в первую очередь. К чему обязательно прикоснуться. На что обратить внимание. Огромное ему спасибо. И поклон…. Очень рекомендуем….

А Анна Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Чудесное незабываемое путешествие! Очарованы местом и гидом Александром. Очень довольны маршрутом и подачей информации. Огромное спасибо за подарки! Мы обязательно вернемся!

С Сергей За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево Очень понравилась экскурсия! Спасибо!

Деликатно, с глубоким историческим погружением в житие Серафима Саровского, матушек основательниц Дивеевского монастыря мы посетили все святыни этого места. Поездка в село Цыгановка на святой источник Серафима Саровского увенчала наше пребывание в Дивеево. Рекомендую. Благодатные земли Дивеево мы посетили с Галиной, благодарим за чудесную экскурсию!

А Андрей Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Большое спасибо нашему гиду Александру Анатольевичу за интересную экскурсию, глубокое понимание вопросов, знание материала, увлеченность и уважительное отношение.

Александр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевый новодел. Александр ориентировал на что следует обратить внимание в разных храмах. Поездка на источники занимает минут 25. По дороге можно увидеть, если деревья без листвы, вдалеке монастырь в Сарове, где и жил Серафим Соровский Всем рекомендую

В Виталий Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Сопровождавший нас при посещении Дивеево Александр, оставил неизгладимое впечатление, как человек не только обладающий энциклопедическими знаниями предмета, но и сопричастностью к прошлому, настоящему и будущему земли Дивеево. С признательностью и уважением Виталий и Елена

О Ольга Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) Экскурсию нам проводил Александр. Очень знающий человек, радеющий за свое дело. Узнали много нового, было о чем поговорить и подискутировать. Александр хороший человек и профессионал своего дела. Рекомендуем однозначно!

Е Елена Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)