Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево
Пройти молитвенным путём в Царском скиту и почтить память святого старца
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 950 ₽ за всё до 4 чел.
- ММихаил14 сентября 2025За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из ДивеевоДата посещения: 14 сентября 2025Нам очень понравилось, чудесный организатор Александр, экскурсия на камни супер с таким экскурсоводом, сегодняшний день был самым лучшим из трёх дней проведённых в Дивеево. Спасибо, Александру, обязательно вернёмся ещё
- ЮЮнона6 мая 2025Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)Дата посещения: 4 мая 2025Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересный собеседник, внимательный и знающий. Спасибо большое!
- ИИрина3 ноября 2025Лариса прекрасно провела экскурсию, с юмором и хорошим знанием материала. Четыре часа пролетели незаметно. Рекомендую всем, кому интересна история этих мест.
- ННаталья24 сентября 2025Отличная экскурсия!
Наталья интересно, содержательно рассказывала, ответила на все наши вопросы.
Спасибо большое, обязательно вернёмся.
- ЕЕлена28 августа 2025Потрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод Галина Павловна рассказала нам много интереснейших фактов и историй. Всё прошло на высшем уровне.
- ЕЕвгения31 июля 2025Отличный день!
- ЮЮлий19 июля 2025Экскурсия интересная, емкая, без лишней воды.
- ЛЛюдмила6 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Александром! Человек который знает историю от и до, и сам является верующим человеком, что делает рассказ более эмоциональным и глубоким. Спасибо большое, если вернемся то обратимся к Вам! Удачи!
- ВВалерий15 июня 2025Огромное спасибо экскурсоводу Александру за очень интересное повествовани, огромные познания в освещаемом вопросе. Знание икон и святых. Куда подойти в первую очередь. К чему обязательно прикоснуться. На что обратить внимание. Огромное ему спасибо. И поклон…. Очень рекомендуем….
- ААнна28 мая 2025Чудесное незабываемое путешествие! Очарованы местом и гидом Александром. Очень довольны маршрутом и подачей информации. Огромное спасибо за подарки! Мы обязательно вернемся!
- ССергей14 мая 2025Очень понравилась экскурсия! Спасибо!
- ООльга5 мая 2025Благодатные земли Дивеево мы посетили с Галиной, благодарим за чудесную экскурсию!
Деликатно, с глубоким историческим погружением в житие Серафима Саровского, матушек
- ААндрей17 апреля 2025Большое спасибо нашему гиду Александру Анатольевичу за интересную экскурсию, глубокое понимание вопросов, знание материала, увлеченность и уважительное отношение.
- ДДмитрий10 марта 2025Александр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевый новодел. Александр ориентировал на
- ВВиталий25 февраля 2025Сопровождавший нас при посещении Дивеево Александр, оставил неизгладимое впечатление, как человек не только обладающий энциклопедическими знаниями предмета, но и сопричастностью к прошлому, настоящему и будущему земли Дивеево. С признательностью и уважением Виталий и Елена
- ООльга20 февраля 2025Экскурсию нам проводил Александр. Очень знающий человек, радеющий за свое дело. Узнали много нового, было о чем поговорить и подискутировать. Александр хороший человек и профессионал своего дела. Рекомендуем однозначно!
- ЕЕлена19 февраля 2025Поставила бы твердую 4
- ВВера4 января 2025Спасибо Александру за интересную и содержательную экскурсию. Были озвучены истоки основания монастыря, много исторических фактов. Особенно понравились грамотно поставленная речь и глубокий интерес к истории монастыря. Александр ответил на все интересующие нас вопросы. Экскурсию рекомендую.
