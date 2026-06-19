Индивидуальная
до 3 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
Завтра в 11:00
24 июл в 09:00
от 8950 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Познакомиться с женским монашеством и местными чудесами
30 июл в 11:00
31 июл в 11:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пять чудотворных источников Дивеева с деликатным проводником
Бережно погрузиться в традиции паломничества через живые истории
24 июл в 08:00
25 июл в 08:00
от 5900 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Нам очень понравилась экскурсия и экскурсовод Наталья Михайловна! Было интересно и увлекательно. Узнали много нового, хотя в Дивеево были в третий раз. Рекомендую от души!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Светлана потрясающий экскурсовод!!! рассказала и показала то, что мы бы точно самостоятельно не нашли в интернете. пробыла с нами больше по времени. Это был прекрасный, интересный, насыщенный на эмоции и благость день! очень рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Были втроем на экскурсии, это незабываемые впечатления и знания!!! Светлана великолепный гид, хотим вернуться к ней еще раз за другой экскурсией и готовы ради этого проехатся от Москвы до Дивеево)
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилась экскурсия! Для тех, кто любит свой край, интересуется историей и готов открывать для себя новые горизонты!
Светлане особое спасибо за профессионализм, многогранность, любовь к своей Родине!
Светлане особое спасибо за профессионализм, многогранность, любовь к своей Родине!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Чудесная прогулка, все очень познавательно. Спасибо ☺️
Вам был полезен этот отзыв?
М
очень хорошая экскурсия нам всем понравилось, даже в монастыре нам всё рассказывали(хотя как я потом понял, что такое можно делать далеко не всем, за этим следят охранники, а мы по,, зеленой" ходили везде)
+4
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень необычная и интересная экскурсия. Рекомендую и экскурсию и гида, Светлана очень интересно рассказывает и, выбрав ее, вы точно не пожалеете
Вам был полезен этот отзыв?
М
Не первый раз заказываю индивидуальные экскурсии в Tripster.ru в разных городах России. Надёжный партнёр, лицензированные экскурсоводы, всё чётко и организованно.
В
В
Вам был полезен этот отзыв?
А
Сердечно благодарю гида Александра за великолепно проведенную экскурсию и полное погружение в сложную тему русского православия. Глубокое знание исторических источников позволило полностью раскрыть тему возникновения и развития духовного центра православной веры на Нижегородской земле.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Интересно. Познавательно. Благоговейно!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 43 отзыва в Дивеево в категории "Пешеходные"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дивеево
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Дивеево
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Дивеево в июле 2026
Сейчас в Дивеево в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5900 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Дивеево на 2026 год по теме «Пешеходные», 43 ⭐ отзыва, цены от 5900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь