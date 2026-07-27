Приглашаем вас узнать духовную историю Дивеева через пять целебных родников. Каждый из них хранит тайны и предания. Наш гид поможет сориентироваться в негласных правилах: как правильно набирать воду и готовиться к омовению. А также переведёт сложные церковные сюжеты на увлекательный язык.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5900 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Мы обойдём пять главных святых ключей Дивеева. Вы сможете набрать воды или окунуться в купели.

Источник преподобной Александры. По преданию, ключ бил из могилы основательницы обители, а после строительства плотины перебрался на новое место.

Источник Иверской иконы Божией Матери. Гид расскажет о традициях монастыря и ежегодном крестном ходе с освящением воды.

Казанский источник. Самый древний родник Дивеева, известный ещё с 16 века. Вы услышите старинное предание об иконе Казанской Божией Матери.

Источник Пантелеймона-целителя. Паломники верят, что его воды помогают избавиться от затяжных недугов.

Источник иконы Божией Матери «Умиление». Родник в живописном Голубином овраге. Считается, что вода из него облегчает болезни сердца, сосудов и успокаивает нервную систему.

А ещё вы узнаете:

Почему Дивеево называют духовным центром России

Как история села связана с татарским мурзой Дивеем и почему здесь зародилась обитель

Как появляются святые ключи

Почему вода из источников «отвечает» за разные исцеления

Как правильно посещать купели

Чем прославилась основательница монастыря

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