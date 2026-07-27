Пять чудотворных источников Дивеева с деликатным проводником
Бережно погрузиться в традиции паломничества через живые истории
Приглашаем вас узнать духовную историю Дивеева через пять целебных родников. Каждый из них хранит тайны и предания.
Наш гид поможет сориентироваться в негласных правилах: как правильно набирать воду и готовиться к омовению. А также переведёт сложные церковные сюжеты на увлекательный язык.
Описание экскурсии
Мы обойдём пять главных святых ключей Дивеева. Вы сможете набрать воды или окунуться в купели.
Источник преподобной Александры. По преданию, ключ бил из могилы основательницы обители, а после строительства плотины перебрался на новое место.
Источник Иверской иконы Божией Матери. Гид расскажет о традициях монастыря и ежегодном крестном ходе с освящением воды.
Казанский источник. Самый древний родник Дивеева, известный ещё с 16 века. Вы услышите старинное предание об иконе Казанской Божией Матери.
Источник Пантелеймона-целителя. Паломники верят, что его воды помогают избавиться от затяжных недугов.
Источник иконы Божией Матери «Умиление». Родник в живописном Голубином овраге. Считается, что вода из него облегчает болезни сердца, сосудов и успокаивает нервную систему.
А ещё вы узнаете:
Почему Дивеево называют духовным центром России
Как история села связана с татарским мурзой Дивеем и почему здесь зародилась обитель
Как появляются святые ключи
Почему вода из источников «отвечает» за разные исцеления
Как правильно посещать купели
Чем прославилась основательница монастыря
Организационные детали
Посещение источников и купелей бесплатное
Вы можете приобрести тары для святой воды, сорочку для купания или монастырские угощения (по желанию)
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Дивеево
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 23260 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
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