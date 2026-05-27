Дивеевский монастырь — «обитель, равной которой не было и не будет».
Вы посетите старинные соборы, ощутите царящую здесь атмосферу уединения и светлой грусти и услышите о Серафиме Саровском, матушке Александре — основательнице обители. Пройдём с молитвой по канавке Царицы Небесной.
Вы посетите старинные соборы, ощутите царящую здесь атмосферу уединения и светлой грусти и услышите о Серафиме Саровском, матушке Александре — основательнице обители. Пройдём с молитвой по канавке Царицы Небесной.
Описание экскурсии
Благословенное Дивеево
Дивеево — место особенное, это четвёртый удел Богоматери на земле. Вы раскроете его богатую историю и увидите все главные святыни. Среди них:
- Троицкий собор — главный храм монастыря, где вы сможете приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и к его любимой иконе Умиления. А также я покажу вам личные вещи святого: мотыгу, кожаные рукавицы и лапти.
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — именно здесь в 2000-м году была устроена усыпальница для святых мощей преподобных жен Дивеевских Александры, Марфы и Елены.
- Казанский собор — вы услышите, как матушке Александре явилась во сне Богоматерь и предсказала основание великой женской лавры.
- Святая Канавка — дорога, по которой прошла Царица Небесная.
- Преображенский собор — я расскажу, почему его освятили только в 80-е годы прошлого столетия.
- Дом-музей блаженной Параскевы Ивановны — в 1903 году здесь побывал император Николай II и услышал пророчество о грядущей судьбе своего семейства и России.
- Благовещенский собор — вы узнаете, как было выбрано место для его строительства и почему вместо росписей на его стенах мозаики.
А также по желанию мы заедем на святые источники: Казанский, Серафима Саровского и преподобной Александры.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем автомобиле. В нём обязательно должно быть место для гида
- По желанию можно пообедать в монастырской трапезной. Еда и напитки оплачиваются отдельно
- Заказать дополнительно экскурсию по территории или храмам монастыря, стоимость уточняется на конкретную дату и количество человек в группе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нижнем Новгороде на площади Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Дивеево
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 225 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Светлана, я состою в Нижегородской гильдии экскурсоводов. С радостью покажу вам самые интересные места нашего региона и расскажу о них нескучные факты. Надеюсь на скорую встречу.
Входит в следующие категории Дивеево
Похожие экскурсии на «Сокровенное Дивеево - на вашем авто из Нижнего»
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
8200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Познакомиться с женским монашеством и местными чудесами
Завтра в 11:00
29 мая в 11:00
9000 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода в дивное Дивеево
Побывать в монастыре - четвёртом уделе Богородицы - и познакомиться со всеми его святынями
Начало: В Нижнем Новгороде, по договорённости
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
от 14 500 ₽ за экскурсию