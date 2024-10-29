С Сергей

Экскурсию проводил Александр. Человек, как мне показалось, активно занимается своим духовным воспитанием и развитием. Поэтому его экскурсия была не только интересной и познавательной, но и эмоционально окрашенной, подвигающей к приобщению к духовным знаниям. Спасибо большое!