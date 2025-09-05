Мои заказы

Экскурсии Дивеево об истории и архитектуре

Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Из Дивеево - в Курихинский Знаменский женский монастырь
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дивеево - в Курихинский Знаменский женский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней обители, узнайте о её истории и восстановлении. Вас ждёт духовное путешествие в Курихинский монастырь
11 дек в 10:00
12 дек в 08:00
19 850 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 сентября 2025
    Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
    Светлана - это не гид, это просто ФЕЯ и сокровищница удивительных историй!
    Мы ездили с тремя подростками,ни один не пожалел! Все в восторге!
    Спасибо большое,Светлана!
  • М
    Маргарита
    5 августа 2025
    Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
    Наша компания получила огромное удовольствие от общения со Светланой. Мы погрузились совсем в другой мир: отчасти реальный и актуальный, отчасти
    читать дальше

    сказочный и давний. Рассказывать о вере всегда сложно, тем более открывать таинства… Искренне советую глубоким и мыслящим людям. С нами были мальчишки 14 лет. Им очень понравилось.

  • В
    Валентина
    17 июня 2025
    Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
    Очень понравилось. Так необычно развернулась история, совершенно небанальное, нетуристическое место. Светлана рассказала очень много интересных историй, хотим еще с ней прогуляться по Мордовскому заповеднику
    Очень понравилось. Так необычно развернулась история, совершенно небанальное, нетуристическое место. Светлана рассказала очень много интересных историй
  • И
    Ирина
    9 июня 2025
    Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
    Очень понравилась экскурсия. Светлана интересно и подробно рассказала о местах экскурсии, о современной жизни в этих краях. Очень эрудированный, знающий,
    читать дальше

    глубокий человек, много путешествующий и изучающий историю не в кабинете, а вживую. Однозначно рекомендую Светлану как экскурсовода и неординарного человека.
    Спасибо большое за время, проведенное с Вами.

  • А
    Александр
    28 мая 2025
    Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
    Все понравилось.
  • А
    Алевтина
    20 мая 2025
    Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
    Интересное место. Экскурсовод знающий,хорошо знает местность
    Экскурсия призывает к размышлению. Нам понравилось
  • Г
    Геннадий
    17 мая 2025
    Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
    Отличная поездка в интереснейшее место.
    Большое спасибо Светлане, которая провела великолепную экскурсию, учитывая наши пожелания и ограничения по мобильности. Везде, где хотели, побывали и даже больше. Всё, что хотели, посмотрели и даже больше. Узнали много интересного о монастыре и не только.
  • С
    Светлана
    14 мая 2025
    Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
    Удивительная эксклюзивная экскурсия! Очаровательная экскурсовод Светлана. Я впечатлена! Однозначно рекомендую!
  • С
    Светлана
    10 мая 2025
    Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
    Чудесная Светлана! Интересный рассказчик и специалист по истории. Нестандартный и познавательный маршрут.
  • н
    наталья
    6 января 2025
    Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
    Очень интересная и необычная экскурсия. Запомнится нам надолго, т к само место крайне загадочное и с неоконченной историей. Не буду
    читать дальше

    «столярить», скажу что экскурсия понравилась и нам с супругом и девчонкам. Мы и насмеялись и набоялись и наудивлялись. Узнали нового очень много.
    Светлана оч интересный рассказчик с глубокими знаниями и приятный в общении человек. Рассказала нам и историю мордвы и про генеалогические деревья и про сказки и мифа этого чудесного края. Весьма рекомендуем!!!

  • М
    Мария
    5 января 2025
    Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
    Светлана прекрасно организовала эту необычную экскурсию. Она не просто экскурсовод, а историк, исследователь и замечательный рассказчик. Однозначно могу порекомендовать эту экскурсию
  • Г
    Галина
    5 января 2025
    Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
    Светлана замечательный экскурсовод!!! Человек, любящий свое дело, погружающий в историю православной России. Экскурсия необычная и запоминающаяся. Будем рекомендовать друзьям!
    Светлана замечательный экскурсовод!!! Человек, любящий свое дело, погружающий в историю православной России. Экскурсия необычная и запоминающаяся. Будем рекомендовать друзьям!

