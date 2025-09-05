Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дивеево - в Курихинский Знаменский женский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней обители, узнайте о её истории и восстановлении. Вас ждёт духовное путешествие в Курихинский монастырь
11 дек в 10:00
12 дек в 08:00
19 850 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 сентября 2025Прогулка по Царскому скиту - из ДивеевоСветлана - это не гид, это просто ФЕЯ и сокровищница удивительных историй!
Мы ездили с тремя подростками,ни один не пожалел! Все в восторге!
Спасибо большое,Светлана!
- ММаргарита5 августа 2025Прогулка по Царскому скиту - из ДивеевоНаша компания получила огромное удовольствие от общения со Светланой. Мы погрузились совсем в другой мир: отчасти реальный и актуальный, отчасти
- ВВалентина17 июня 2025Прогулка по Царскому скиту - из ДивеевоОчень понравилось. Так необычно развернулась история, совершенно небанальное, нетуристическое место. Светлана рассказала очень много интересных историй, хотим еще с ней прогуляться по Мордовскому заповеднику
- ИИрина9 июня 2025Прогулка по Царскому скиту - из ДивеевоОчень понравилась экскурсия. Светлана интересно и подробно рассказала о местах экскурсии, о современной жизни в этих краях. Очень эрудированный, знающий,
- ААлександр28 мая 2025Прогулка по Царскому скиту - из ДивеевоВсе понравилось.
- ААлевтина20 мая 2025Прогулка по Царскому скиту - из ДивеевоИнтересное место. Экскурсовод знающий,хорошо знает местность
Экскурсия призывает к размышлению. Нам понравилось
- ГГеннадий17 мая 2025Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователемОтличная поездка в интереснейшее место.
Большое спасибо Светлане, которая провела великолепную экскурсию, учитывая наши пожелания и ограничения по мобильности. Везде, где хотели, побывали и даже больше. Всё, что хотели, посмотрели и даже больше. Узнали много интересного о монастыре и не только.
- ССветлана14 мая 2025Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователемУдивительная эксклюзивная экскурсия! Очаровательная экскурсовод Светлана. Я впечатлена! Однозначно рекомендую!
- ССветлана10 мая 2025Прогулка по Царскому скиту - из ДивеевоЧудесная Светлана! Интересный рассказчик и специалист по истории. Нестандартный и познавательный маршрут.
- ннаталья6 января 2025Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователемОчень интересная и необычная экскурсия. Запомнится нам надолго, т к само место крайне загадочное и с неоконченной историей. Не буду
- ММария5 января 2025Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователемСветлана прекрасно организовала эту необычную экскурсию. Она не просто экскурсовод, а историк, исследователь и замечательный рассказчик. Однозначно могу порекомендовать эту экскурсию
- ГГалина5 января 2025Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователемСветлана замечательный экскурсовод!!! Человек, любящий свое дело, погружающий в историю православной России. Экскурсия необычная и запоминающаяся. Будем рекомендовать друзьям!
