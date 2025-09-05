Т Татьяна Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево Светлана - это не гид, это просто ФЕЯ и сокровищница удивительных историй!

Мы ездили с тремя подростками,ни один не пожалел! Все в восторге!

Спасибо большое,Светлана!

М Маргарита Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево читать дальше сказочный и давний. Рассказывать о вере всегда сложно, тем более открывать таинства… Искренне советую глубоким и мыслящим людям. С нами были мальчишки 14 лет. Им очень понравилось. Наша компания получила огромное удовольствие от общения со Светланой. Мы погрузились совсем в другой мир: отчасти реальный и актуальный, отчасти

В Валентина Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево Очень понравилось. Так необычно развернулась история, совершенно небанальное, нетуристическое место. Светлана рассказала очень много интересных историй, хотим еще с ней прогуляться по Мордовскому заповеднику

И Ирина Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево читать дальше глубокий человек, много путешествующий и изучающий историю не в кабинете, а вживую. Однозначно рекомендую Светлану как экскурсовода и неординарного человека.

Спасибо большое за время, проведенное с Вами. Очень понравилась экскурсия. Светлана интересно и подробно рассказала о местах экскурсии, о современной жизни в этих краях. Очень эрудированный, знающий,

А Александр Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево Все понравилось.

А Алевтина Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево Интересное место. Экскурсовод знающий,хорошо знает местность

Экскурсия призывает к размышлению. Нам понравилось

Г Геннадий Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем Отличная поездка в интереснейшее место.

Большое спасибо Светлане, которая провела великолепную экскурсию, учитывая наши пожелания и ограничения по мобильности. Везде, где хотели, побывали и даже больше. Всё, что хотели, посмотрели и даже больше. Узнали много интересного о монастыре и не только.

С Светлана Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем Удивительная эксклюзивная экскурсия! Очаровательная экскурсовод Светлана. Я впечатлена! Однозначно рекомендую!

С Светлана Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево Чудесная Светлана! Интересный рассказчик и специалист по истории. Нестандартный и познавательный маршрут.

н наталья Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем читать дальше «столярить», скажу что экскурсия понравилась и нам с супругом и девчонкам. Мы и насмеялись и набоялись и наудивлялись. Узнали нового очень много.

Светлана оч интересный рассказчик с глубокими знаниями и приятный в общении человек. Рассказала нам и историю мордвы и про генеалогические деревья и про сказки и мифа этого чудесного края. Весьма рекомендуем!!! Очень интересная и необычная экскурсия. Запомнится нам надолго, т к само место крайне загадочное и с неоконченной историей. Не буду

М Мария Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем Светлана прекрасно организовала эту необычную экскурсию. Она не просто экскурсовод, а историк, исследователь и замечательный рассказчик. Однозначно могу порекомендовать эту экскурсию