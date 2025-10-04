читать дальше

поставить автомобиль и порекомендовал, как лучше одеться в соответствии с погодой. Встретил нас в стилизованном русском наряде и сразу вовлек в удивительное путешествие по старинному городу Дмитрову.



Во время неспешной прогулки посетили знаковые места исторического центра Дмитрова и узнали множество интересных фактов и легенд об истории города и его жителях.



Интересно и увлекательно было и взрослым и девочке двенадцати лет. Подача Геннадия-Ключника такая, что истории мест и людей предстали перед нами очень живописно.



По ходу экскурсии мы не только слушали, но и отвечали на вопросы, за правильные ответы на которые получили бонусы в в виде «ключиков», что тоже создавало азарт и несомненно приятно:)



Всей нашей небольшой компанией благодарим Геннадия и однозначно рекомендуем экскурсию к посещению.