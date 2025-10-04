Индивидуальная
Дмитров: истории, сказания и были
Увидеть главные места города и узнать о них занимательные факты на нескучной обзорной экскурсии
Начало: На Советской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Лучший выборЗнакомство с Дмитровом
Прогулка по Дмитрову раскроет тайны его древнего кремля и величественных соборов. Почувствуйте атмосферу купеческого города и узнайте о его истории
Начало: На Советской площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиоквест «Гусляр и шёпот веков»
Откройте тайны Дмитрова вместе с гусляром и духом города. Узнайте легенды, выполняйте задания и наслаждайтесь увлекательной прогулкой
Начало: На Советской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200 ₽ за всё до 3 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Дмитров - древний город четырёх корон
Пройти по улочкам, открыть символы прошлого и узнать о том, как здесь живут сейчас
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
6700 ₽ за всё до 15 чел.
- ВВладимир4 октября 2025Дмитров: истории, сказания и былиДата посещения: 4 октября 2025Гид живой, увлечён своей работой. Рассказывает о городом доступной, увлекательно манере. За два часа не разу не хотелось прервать гида. Так держать, твердая 5.
- ККурданина18 марта 2025Дмитров: истории, сказания и былиДата посещения: 18 марта 2025Очень понравилась экскурсия с Геннадием, интересное, легкое повествование, с юмором, интересные факты, фотографии. Для первого знакомства с городом идеально!
- ЮЮрий24 ноября 2025Татьяна опытный гид и приятный человек. Экскурсия по Дмитрову прошла на одном дыхании!
- ЛЛюдмила23 ноября 2025Татьяна прекрасный рассказчик, влюбила нас в город, мы слушали её с огромным интересом. Название экскурсии полностью себя оправдало, мы познакомились
- ЕЕкатерина22 ноября 2025Сегодня спонтанно решили погулять по Дмитрову с пользой. Получилось оперативно забронировать экскурсию у Геннадия.
С самого начала он сориентировал, где лучше
- ККонстантин10 ноября 2025Отличная экскурсия. Колоритный гид Геннадий рассказал доходчиво и интересно об истории Дмитрова. Интересное представление материала. Почти театральное представление. Неспешная прогулка по центральной части города. Спасибо за оперативную экскурсию и отлично проведенное время.
- ТТатьяна5 ноября 2025Спасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсию.
Организовано замечательно, заранее позвонила, все уточнили, проговорили. Посоветовала, где лучше припарковаться и прекрасные кафе, где можно поесть.
Во время экскурсии ответила на все вопросы. Было очень увлекательно, и время пролетело незаметно!
С удовольствием буду рекомендовать!
- ИИрина5 ноября 2025Отлично организована экскурсия, продуман маршрут, Ольга как экскурсовод превыше всяких похвал. Море впечатлений! Спасибо огромное. Очень рекомендую экскурсовода!
- ЮЮлия4 ноября 2025Спасибо большое Геннадию за интересную, насыщенную историческую экскурсию про город Дмитров. За такую театрализованную подачу материала. Было очень приятно слушать и общаться с человеком знающим и любящем свое дело.
- ЕЕлена3 ноября 2025Экскурсия просто супер.
- ММария29 октября 2025Отличная и комфортная экскурсия! Геннадию персональное спасибо от двух юных баскетболистов из ЦСКА, которые с интересом слушали и гуляли, как и их мамы!
- ТТатьяна21 октября 2025Великолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом Александром.
Так получилось, что я была одна, но и на одного экскурсанта Александр потратил больше
- ААнна13 октября 2025Интересный формат, особенно для семей с детьми. В любой момент можно поставить на паузу и после перерыва продолжить. Мы, например,
- ИИрина10 октября 2025Огромное спасибо Геннадию за увлекательное путешествие по славному городу Дмитрову! Прекрасная организация, удобный несложный маршрут, очень интересный рассказ, легкое и
- ИИрина7 октября 2025Отличная получилась экскурсия по городу Дмитров. Татьяна лёгкий приятный человек, хорошо знает историю города и России. С погодой тоже повезло. По времени 2 часа вполне оптимально. Рекомендую.
- ННаталья5 октября 2025Хотелось бы выразить благодарность Александру за проведённую экскурсию. В Дмитров мы собирались давно. В интернете достаточно скудная и однобокая информация
- ВВасилий29 сентября 2025Замечательная экскурсия и экскурсовод. Время пролетело незаметно (хотя экскурсия 2,5 часа) и, к сожалению, быстро. Узнали много нового.
Татьяна не только
- ТТатьяна28 сентября 2025Татьяна, спасибо большое Вам за экскурсию! Все было замечательно и интересно. Отдельна благодарность за то, что подстроились под наше сокращенное время 🥰
- ААндрей22 сентября 2025Экскурсию провел Александр. Гид обладает энциклопедическими знаниями, знает и любит свой город.
При этом если вы хотите осмотреть больше мест и
- ЮЮлия21 сентября 2025Отличная экскурсия по Дмитрову. Понравилось всё. Рекомендую всем возрастам! 👍
