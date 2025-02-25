Очень интересная,познавательная экскурсия! Геннадий Отличный экскурсовод, очень много знает! Заинтересовал всю нашу компанию, и детей и взрослых! Организация всего мероприятия

на 5+++, и погуляли, и чайку попили с вкусными пирожками, и просветились! Очень рекомендую данную экскурсию и Геннадия в первую очередь)))

М Марина

Геннадий, спасибо за комфортное знакомство с Дмитровом! Прогулка была приятной, содержательной и… вкусной😉 А еще очень важно, когда экскурсию проводит именно тот, кто ее представил на ресурсе, а не "кто-то из команды". Спасибо❤️