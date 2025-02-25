скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Индивидуальная экскурсия по Дмитрову: прикоснитесь к древнему камню Юрия Долгорукого, поднимитесь на крепостной вал и узнайте историю Креста Животворящего
Начало: На Советской площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
65005200₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Дмитровом
Пролистать основные страницы истории древнего города
Начало: На Советской площади
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
4600₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремль, сердце Дмитрова: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Дмитрова, прогуливаясь по его древним улицам и изучая памятники. Узнайте о знаменитых личностях и архитектурных шедеврах
Начало: На Советской площади
8 мар в 11:30
9 мар в 11:30
4000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана25 февраля 2025Очень интересная,познавательная экскурсия! Геннадий Отличный экскурсовод, очень много знает! Заинтересовал всю нашу компанию, и детей и взрослых! Организация всего мероприятия
- ММарина9 февраля 2025Геннадий, спасибо за комфортное знакомство с Дмитровом! Прогулка была приятной, содержательной и… вкусной😉 А еще очень важно, когда экскурсию проводит именно тот, кто ее представил на ресурсе, а не "кто-то из команды". Спасибо❤️
- ИИрина6 февраля 2025Великолепная экскурсия! познавательная, легкая, с очень интересной подачей информации) Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Памятник Юрию Долгорукому»
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