Памятник Юрию Долгорукому – экскурсии в Дмитрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Юрию Долгорукому» в Дмитрове, цены от 4000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Дмитров: истории, сказания и были
Пешая
скидка
20%
42 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Индивидуальная экскурсия по Дмитрову: прикоснитесь к древнему камню Юрия Долгорукого, поднимитесь на крепостной вал и узнайте историю Креста Животворящего
Начало: На Советской площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
65005200 за всё до 10 чел.
Знакомство с Дмитровом
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Дмитровом
Пролистать основные страницы истории древнего города
Начало: На Советской площади
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
4600 за всё до 10 чел.
Кремль, сердце Дмитрова: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремль, сердце Дмитрова: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Дмитрова, прогуливаясь по его древним улицам и изучая памятники. Узнайте о знаменитых личностях и архитектурных шедеврах
Начало: На Советской площади
8 мар в 11:30
9 мар в 11:30
4000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    25 февраля 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Очень интересная,познавательная экскурсия! Геннадий Отличный экскурсовод, очень много знает! Заинтересовал всю нашу компанию, и детей и взрослых! Организация всего мероприятия
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    на 5+++, и погуляли, и чайку попили с вкусными пирожками, и просветились! Очень рекомендую данную экскурсию и Геннадия в первую очередь)))

    Очень интересная,познавательная экскурсия! Геннадий Отличный экскурсовод, очень много знает! Заинтересовал всю нашу компанию, и детей иОчень интересная,познавательная экскурсия! Геннадий Отличный экскурсовод, очень много знает! Заинтересовал всю нашу компанию, и детей и
  • М
    Марина
    9 февраля 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Геннадий, спасибо за комфортное знакомство с Дмитровом! Прогулка была приятной, содержательной и… вкусной😉 А еще очень важно, когда экскурсию проводит именно тот, кто ее представил на ресурсе, а не "кто-то из команды". Спасибо❤️
    Геннадий, спасибо за комфортное знакомство с Дмитровом! Прогулка была приятной, содержательной и… вкусной😉Геннадий, спасибо за комфортное знакомство с Дмитровом! Прогулка была приятной, содержательной и… вкусной😉Геннадий, спасибо за комфортное знакомство с Дмитровом! Прогулка была приятной, содержательной и… вкусной😉
  • И
    Ирина
    6 февраля 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Великолепная экскурсия! познавательная, легкая, с очень интересной подачей информации) Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Памятник Юрию Долгорукому»

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  3. Борисоглебский монастырь
  4. Самое главное
  5. Дом-музей Кропоткина
  6. Елизаветинская церковь
  7. Водонапорная башня
  8. Советская площадь
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в марте 2025
Сейчас в Дмитрове в категории "Памятник Юрию Долгорукому" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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