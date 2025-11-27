Отправляемся из 21 века в век 12 — и ощутим самобытную атмосферу подмосковного городка, полюбуемся красотой его построек и ландшафта. Я покажу вам кремлёвские валы и старинный собор с невероятными иконами, городские скульптуры и символы этого места. Вы узнаете, почему Дмитров — младший брат Москвы и город четырёх корон, и почтим память героев на Перемиловской высоте.

Ваш гид в Дмитрове

Описание экскурсии

Кремль и его валы — памятник оборонного зодчества 12–16 веков.

Успенский собор 16 века с удивительными по красоте и намоленными керамическими иконами времён Ивана IV.

Улица Кропоткина со скульптурами «Дворяне», «Мещанка-огородница», «Учительница» и другими. А ещё именно здесь присел на лавочку знаменитый анархист Кропоткин.

Фонтаны «Лилия» и «Ожидание» — небанальное художественное воплощение лягушки как символа города.

Перемиловская высота — важное место в истории 20 века, где Красная армия сумела остановить продвижение вермахта на Москву.

Организационные детали