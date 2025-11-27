Отправляемся из 21 века в век 12 — и ощутим самобытную атмосферу подмосковного городка, полюбуемся красотой его построек и ландшафта.
Я покажу вам кремлёвские валы и старинный собор с невероятными иконами, городские скульптуры и символы этого места.
Вы узнаете, почему Дмитров — младший брат Москвы и город четырёх корон, и почтим память героев на Перемиловской высоте.
Описание экскурсии
Кремль и его валы — памятник оборонного зодчества 12–16 веков.
Успенский собор 16 века с удивительными по красоте и намоленными керамическими иконами времён Ивана IV.
Улица Кропоткина со скульптурами «Дворяне», «Мещанка-огородница», «Учительница» и другими. А ещё именно здесь присел на лавочку знаменитый анархист Кропоткин.
Фонтаны «Лилия» и «Ожидание» — небанальное художественное воплощение лягушки как символа города.
Перемиловская высота — важное место в истории 20 века, где Красная армия сумела остановить продвижение вермахта на Москву.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле. Можем поехать на вашем авто — детали уточняйте в переписке
- Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом
- Экскурсию можно организовать для большего количества человек — до 18. Детали уточняйте в переписке
- По желанию посетим Музей Дмитровской лягушки (от 100 ₽ за чел.) или Дом-музей Кропоткина (от 100 ₽ за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Профессиональная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Дмитрове
Провела экскурсии для 546 туристов
По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски
