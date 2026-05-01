23 век. После глобальной катастрофы Дмитров превратился в город-призрак. Часть людей осталась здесь — они скрываются в подземном бункере.
Ваш отряд отправили на поверхность, чтобы вы нашли древний артефакт, который может изменить судьбу оставшихся жителей. Готовы столкнуться с опасностями, которые таят в себе пустующие улицы?
Описание квеста
Выполняйте задания мобильного квеста и узнавайте новую информацию о городе, следуя по маршруту:
Водонапорная башня → стела «Город воинской славы» → Дмитровский кремль → Успенский собор → скульптура «Горожане» → Борисоглебский монастырь → памятники Дмитрию Солунскому, Кириллу и Мефодию, Святым Борису и Глебу
Организационные детали
- Квест проходит без гида. Вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
- Начать квест можно в любое удобное для вас время, а ещё можно делать паузы
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вокзального переулка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Дмитрове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4347 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Входит в следующие категории Дмитрова
