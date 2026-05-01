Дмитров — один из древнейших городов Подмосковья, сыгравший важную роль в судьбе Москвы. Вы проследите его путь от удельного княжества 12 века до символа воинской славы 20 столетия.
Увидите его главные святыни, кремлёвские валы и места, связанные с событиями Великой Отечественной войны.
Увидите его главные святыни, кремлёвские валы и места, связанные с событиями Великой Отечественной войны.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- древние валы Дмитровского кремля.
- памятник князю Юрию Долгорукому.
- Успенский собор 16 века с рельефными изразцами.
- тюремный храм.
- Борисоглебский монастырь.
- музей символа дмитровской земли — Дмитровской лягушки (с мастер-классом по желанию).
- скульптурные композиции, посвящённые горожанам.
- Канал имени Москвы.
- монумент на Перемиловской высоте — месте боевой славы.
И узнаете:
- как появился Дмитров, какие князья и государи его посещали.
- как из маленького удельного княжества 12 века он стал символом воинской славы.
- какие промыслы были визитной карточкой города в прошлом.
- какие известные горожане-дмитровцы оставили след в истории.
- как появился Канал имени Москвы.
- где в ноябре 1941 года были остановлены немецкие войска.
Организационные детали
- Экскурсия по городу пешеходная. До Перемиловской высоты и обратно добираемся на вашем транспорте или на такси/автобусе — оплачивается отдельно.
- Билет в музей Дмитровской лягушки и мастер-класс не входят в стоимость — о посещении необходимо договориться заранее, подробности в переписке.
- Мастер-классы доступны на выбор: роспись пряника, народная кукла, плетение из лыка, живопись, кукла из соломы, украшения из медной проволоки, ватная игрушка, валяние шерсти, изделия из глины.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Дмитрове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 69 туристов
Я профессиональный аттестованный гид, провожу экскурсии по Троице-Сергиевой лавре и городу Сергиеву Посаду. Для вас с удовольствием открою историю самого главного духовного центра России, проведу по старым городским улочкам, расскажу
Входит в следующие категории Дмитрова
Похожие экскурсии на «Дмитров: на рубеже истории Москвы»
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборДмитров: на перекрёстках русской истории
О древнем городе - с душою и знанием дела
Завтра в 10:30
28 мая в 10:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров - младший брат Москвы
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
Завтра в 09:00
28 мая в 09:00
6700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Былинный град Дмитров
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
28 мая в 10:00
31 мая в 09:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный старинный Дмитров
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
8 июн в 10:00
11 июн в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
от 6000 ₽ за экскурсию