Индивидуальная
до 4 чел.
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: Поселок Домбай
«Ущелье Домбай-Ульген и водопад Чучхур»
Сегодня в 08:00
16 дек в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Джамагатское ущелье с источниками нарзана, Сентинский храм и Тебердинский заповедник
Путешествие из Домбая в Джамагатское ущелье и Сентинский храм подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны древней Алании
«Джамагатское ущелье с природным нарзанным источником и великолепными горными панорамами»
Сегодня в 09:00
16 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Начало: В домбае или в Теберде из отеля проживания
«Вы посетите храм 10 века и ущелье с нарзанами, а после навестите яков, туров и других животных заповедника»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Треккинг к Алибекскому водопаду
Пройти пешком по живописному ущелью, чтобы увидеть главное природное чудо окрестностей Домбая
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье
Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин
«Поездка к высокогорному озеру — отличный повод увидеть захватывающие пейзажи Кавказа, пройти нестандартным маршрутом через Мухинское ущелье и сделать эффектные фотографии»
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
23 200 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Конная прогулка в Джамагатском ущелье
Познакомиться с умными животными и сполна насладиться красотой Домбая
Начало: У вашего отеля
«Насладимся видом на великолепные склоны ущелья и пики высоких гор»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочное Мухинское ущелье: поездка из Домбая
Исследовать горный край и поразиться величию природы
Начало: У места вашего проживания
«Мухинское ущелье — одно из самых живописных мест Домбая»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
