Экскурсии к озерам Домбая

Найдено 6 экскурсий в категории «Озера» в Домбае, цены от 3700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Домбай: экскурсия-конструктор
Джиппинг
На машине
5 часов
63 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
«проехать по Военно-Сухумской дороге и искупаться в самом теплом высокогорном озере Тебердинского заповедника»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Завтра в 09:00
22 янв в 09:30
3800 ₽ за человека
Домбай в мини-группе из Пятигорска: Гумбаши, озеро Кара-Кёль и древний храм
На микроавтобусе
11 часов
-
20%
97 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Начало: Ваш отель
«Древнее озеро Кара-Кёль Минуя перевал и проехав через город Карачаевск, мы остановимся полюбоваться озером Кара-Кёль»
3700 ₽4625 ₽ за человека
Из Домбая - к Туманному озеру
Джиппинг
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Туда, где горы отражаются в воде
«Само Туманное озеро окружено горами и хвойным лесом, вода в нём прозрачная и спокойная — вы отдохнёте, сделаете запоминающиеся снимки»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: По договоренности с путешественником
«Искупаемся в озере которое расположено на 2000 метров на уровнем моря, а после этого утроим небольшой кофе-брейк»
Расписание: Каждый день
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин
«Поездка к высокогорному озеру — отличный повод увидеть захватывающие пейзажи Кавказа, пройти нестандартным маршрутом через Мухинское ущелье и сделать эффектные фотографии»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
23 200 ₽ за всё до 5 чел.
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
Джиппинг
На машине
Конные прогулки
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
Начало: По месту вашего проживания в Домбае или Теберде
«Этот маршрут объединят динамичную поездку к высокогорному Туманому озеру с погружением в неторопливый ритм конной прогулки по заповедным тропам»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.

