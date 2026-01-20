Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
«проехать по Военно-Сухумской дороге и искупаться в самом теплом высокогорном озере Тебердинского заповедника»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Завтра в 09:00
22 янв в 09:30
3800 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай в мини-группе из Пятигорска: Гумбаши, озеро Кара-Кёль и древний храм
Начало: Ваш отель
«Древнее озеро Кара-Кёль Минуя перевал и проехав через город Карачаевск, мы остановимся полюбоваться озером Кара-Кёль»
3700 ₽
4625 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Домбая - к Туманному озеру
Туда, где горы отражаются в воде
«Само Туманное озеро окружено горами и хвойным лесом, вода в нём прозрачная и спокойная — вы отдохнёте, сделаете запоминающиеся снимки»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска
Начало: По договоренности с путешественником
«Искупаемся в озере которое расположено на 2000 метров на уровнем моря, а после этого утроим небольшой кофе-брейк»
Расписание: Каждый день
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье
Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин
«Поездка к высокогорному озеру — отличный повод увидеть захватывающие пейзажи Кавказа, пройти нестандартным маршрутом через Мухинское ущелье и сделать эффектные фотографии»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
23 200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
Начало: По месту вашего проживания в Домбае или Теберде
«Этот маршрут объединят динамичную поездку к высокогорному Туманому озеру с погружением в неторопливый ритм конной прогулки по заповедным тропам»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Какие места ещё посмотреть в Домбае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в январе 2026
Сейчас в Домбае в категории "Озера" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3700 до 23 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Домбае на 2026 год по теме «Озера», 160 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март