Представьте тихое озеро, окруженное живописными лесами и горами.
Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой природы и зарядиться энергией. Вы погрузитесь в атмосферу спокойствия, полюбуетесь разнообразием ландшафтом, перезагрузитесь. И конечно, узнаете об истории этих мест.
Описание экскурсии
- Дорога к озеру пройдёт через горные перевалы и густые леса — по пути вы насладитесь живописной природой Кавказа.
- Само Туманное озеро окружено горами и хвойным лесом, вода в нём прозрачная и спокойная — вы отдохнёте, сделаете запоминающиеся снимки.
- А ещё — прогуляетесь по берегу, насладитесь тишиной. И узнаете интересные истории об этих местах и о жизни республики.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva, УАЗ Patriot.
- Поездка подходит для взрослых и детей старше 7 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 390 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
