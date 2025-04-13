Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Погрузитесь в атмосферу Дубны, крупнейшего центра ядерных исследований. Прогулка по набережной, мозаика, стрит-арт и памятники ждут вас
Начало: Ул. Строителей
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
6300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
22 апр в 14:00
23 апр в 08:00
6950 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
23 апр в 09:30
24 апр в 09:30
9600 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- иирина13 апреля 2025Юлия - замечательный рассказчик, преподнесла множество интересных фактов легко и увлекательно) Дубна удивила и оставила самые лучшие ыпечатления, благодаря гиду)
- ААнастасия30 марта 2025Спасибо большое Юлии за прекрасную прогулку по городу Дубне! Лёгкое очень увлекательное погружение в этот прекрасный город! Знакомство с его ключевыми точками и с творческими проявлениями местных искусствоведов, мозаичистов! Уютный приятный город, в который хочется возвращаться! Спасибо! ☀️
- ДДмитрий29 марта 2025Нам очень понравилась экскурсия с Юлией. Отличные впечатления и от экскурсовода, и от города. Мы много узнали про историю города,
- ММария12 августа 2024Побывали 12 августа на экскурсии в Дубне. Экскурсовод Мария нас встретила на вокзале Большая Волга и начала свой увлекательный рассказ
- ЮЮлия9 августа 2024Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
- ССергей6 августа 2024Сам на экскурсии не был (я живу в Дубне), но гостям очень понравилось. Я сам бы не смог провести профессиональную экскурсию по нашему городу. А так у гостей полный восторг.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Канал имени Москвы»
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