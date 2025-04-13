Канал имени Москвы – экскурсии в Дубне

Найдено 3 экскурсии в категории «Канал имени Москвы» в Дубне, цены от 6300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Погрузитесь в атмосферу Дубны, крупнейшего центра ядерных исследований. Прогулка по набережной, мозаика, стрит-арт и памятники ждут вас
Начало: Ул. Строителей
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
6300 ₽ за всё до 10 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
На машине
2.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
22 апр в 14:00
23 апр в 08:00
6950 ₽ за всё до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
На машине
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
23 апр в 09:30
24 апр в 09:30
9600 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • и
    ирина
    13 апреля 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Юлия - замечательный рассказчик, преподнесла множество интересных фактов легко и увлекательно) Дубна удивила и оставила самые лучшие ыпечатления, благодаря гиду)
  • А
    Анастасия
    30 марта 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Спасибо большое Юлии за прекрасную прогулку по городу Дубне! Лёгкое очень увлекательное погружение в этот прекрасный город! Знакомство с его ключевыми точками и с творческими проявлениями местных искусствоведов, мозаичистов! Уютный приятный город, в который хочется возвращаться! Спасибо! ☀️
  • Д
    Дмитрий
    29 марта 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Нам очень понравилась экскурсия с Юлией. Отличные впечатления и от экскурсовода, и от города. Мы много узнали про историю города,
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    особенно его Институтской части. Видно, что экскурсовод любит свой город - и она показала нам не только самые красивые и открыточные места, но и не такие известные, со своими изюминками и загадками. Экскурсия однозначно заслуживает посещения - на все сто процентов!

  • М
    Мария
    12 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Побывали 12 августа на экскурсии в Дубне. Экскурсовод Мария нас встретила на вокзале Большая Волга и начала свой увлекательный рассказ
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    и 2,5 часа пролетели на одном дыхание! Узнали много интересных фактов о наукограде, как живут местные жители, какими достопримечательностями гордится город. Мария, эрудированный и увлечённый гид, делится знаниями легко и ненавязчиво, а так же внимательна и с большой заботой относится к гостям города. Всем рекомендую Марию, если соберётесь посетить Дубну!

  • Ю
    Юлия
    9 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
    Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
  • С
    Сергей
    6 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Сам на экскурсии не был (я живу в Дубне), но гостям очень понравилось. Я сам бы не смог провести профессиональную экскурсию по нашему городу. А так у гостей полный восторг.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Канал имени Москвы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубне
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
  2. Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
  3. Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
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Сколько стоит экскурсия по Дубне в апреле 2025
Сейчас в Дубне в категории "Канал имени Москвы" можно забронировать 3 экскурсии от 6300 до 9600. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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