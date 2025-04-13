читать дальше особенно его Институтской части. Видно, что экскурсовод любит свой город - и она показала нам не только самые красивые и открыточные места, но и не такие известные, со своими изюминками и загадками. Экскурсия однозначно заслуживает посещения - на все сто процентов!

Нам очень понравилась экскурсия с Юлией. Отличные впечатления и от экскурсовода, и от города. Мы много узнали про историю города,