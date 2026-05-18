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Экскурсии Дубны об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Дубне, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Мобильный квест по Дубне - атомному наукограду (без гида)
Пешая
4 часа
1 отзыв
Квест
до 10 чел.
Мобильный квест по Дубне - атомному наукограду (без гида)
Исследовать две стороны столицы физиков-ядерщиков
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 10 чел.
Мозаика и граффити в Дубне
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Мозаика и граффити в Дубне
Увидеть творческую сторону наукограда
Начало: На Комсомольской набережной
Завтра в 11:30
5 июн в 08:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Дубна: прогулка за вдохновением и мастер-класс по мозаике (за доплату)
4.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Дубна: прогулка за вдохновением и мастер-класс по мозаике (за доплату)
Познакомиться с городом, а затем создать собственный маленький шедевр из смальты, стекла и керамики
Начало: На Комсомольской набережной
6 июн в 18:30
7 июн в 13:00
5000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Мобильный квест по Дубне - атомному наукограду (без гида)
Приехали в город вместе с друзьями, желания ходить с гидом не было, поэтому взяли мобильный квест

Очень понравился формат, мы смогли
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за несколько часов обойти весь город, параллельно узнавая интересную информацию о нём. Также отдельно отмечу наличие возможности проходить квест с перерывами, что позволяет перекусить по дороге

Приехали в город вместе с друзьями, желания ходить с гидом не было, поэтому взяли мобильный квест
Приехали в город вместе с друзьями, желания ходить с гидом не было, поэтому взяли мобильный квест
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А
Мозаика и граффити в Дубне
Получили невероятное наслаждение от путешествия по Дубне с Марией. Нужно сказать, что Мария- необыкновенно эрудированная девушка, которая искренне любит этот
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город и знает его историю очень глубоко. Мария с душой подходит к своей экскурсии, неформально повествует. Мы обязательно вернемся с детьми, рекомендуем Вам и своим друзьям!

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Всего 2 отзыва в Дубне в категории "История и архитектура"

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Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубне
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Мобильный квест по Дубне - атомному наукограду (без гида);
  2. Мозаика и граффити в Дубне;
  3. Дубна: прогулка за вдохновением и мастер-класс по мозаике (за доплату).
Какие места ещё посмотреть в Дубне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Ленину;
  2. Набережная;
  3. Центр российской Европы.
Сколько стоит экскурсия по Дубне в июне 2026
Сейчас в Дубне в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 7200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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