Квест
до 10 чел.
Мобильный квест по Дубне - атомному наукограду (без гида)
Исследовать две стороны столицы физиков-ядерщиков
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мозаика и граффити в Дубне
Увидеть творческую сторону наукограда
Начало: На Комсомольской набережной
Завтра в 11:30
5 июн в 08:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Дубна: прогулка за вдохновением и мастер-класс по мозаике (за доплату)
Познакомиться с городом, а затем создать собственный маленький шедевр из смальты, стекла и керамики
Начало: На Комсомольской набережной
6 июн в 18:30
7 июн в 13:00
5000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Приехали в город вместе с друзьями, желания ходить с гидом не было, поэтому взяли мобильный квест
Очень понравился формат, мы смогли
Очень понравился формат, мы смогли
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А
Получили невероятное наслаждение от путешествия по Дубне с Марией. Нужно сказать, что Мария- необыкновенно эрудированная девушка, которая искренне любит этот
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Всего 2 отзыва в Дубне в категории "История и архитектура"
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Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «История и архитектура»
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Сейчас в Дубне в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 7200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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