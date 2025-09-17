Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Погрузитесь в атмосферу Дубны, крупнейшего центра ядерных исследований. Прогулка по набережной, мозаика, стрит-арт и памятники ждут вас
Начало: Ул. Строителей
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
11 дек в 14:30
12 дек в 09:00
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:30
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина17 сентября 2025Дубна - центр мировой наукиСпасибо за прекрасное настроение и познавательную экскурсию
- ГГалина17 сентября 2025Дубна - центр мировой наукиВсе понравилось, спасибо
- ААлла27 февраля 2025Дубна - центр мировой наукиМария провела восхитительную экскурсию! Дубна это необыкновенный город и рассказы Марии позволили мне и моим друзьям получить полное представление об
- ННаум1 июля 2024Дубна - центр мировой наукиВеликолепно проведена экскурсия по городу Дубна Марией!
Город очень понравился. Советуем всем посетить!
- ММихаил2 февраля 2024Дубна - центр мировой наукиЭкскурсия прошла на Ура!
Вместо 1,5 ч. мы гуляли 2часа. Экскурсовод не молчала ни секунды!
Вставить вопрос просто было нереально, но в
- ООльга20 июня 2023Дубна - центр мировой наукиМне очень понравилась Дубна. Была 19 июня на экскурсии по этому изумительно интересному городу с экскурсоводом Марией. Мария очень интересно
- ММаргарита8 июля 2022Дубна - центр мировой наукиСпасибо Марии за то, что познакомила с городом. Не подозревала, что этот, такой молодой город, так очарует. Рекомендую эту экскурсию
- ТТатьяна4 июля 2022Дубна - центр мировой наукиПрекрасно провели время, Мария отличный рассказчик, со обширным знанием фактического материала и с подачей его в легкой форме. Показала нам
- ССветлана1 июня 2022Дубна - центр мировой наукиЭкскурсия прошла отлично! Мария знает и любит свой город, мы под впечатлением до сих пор. Старая часть города и набережная очень живописны. Побывали также в Музее крылатых ракет - круто и интересно!
- ЮЮлия31 августа 2021Дубна - центр мировой наукиПрекрасный способ познакомиться с наукоградом Дубной - прогулка по городу в компании гида Марии, чьи знания, любовь к родному городу
- AAnastasia5 июня 2021Дубна - центр мировой наукиМария провела моей группе, куда входили ребята с инвалидностью, блестящую экскурсию! Несмотря на то, что лил неприятный дождик и нас
- ММария27 апреля 2021Дубна - центр мировой наукиМы очень довольны экскурсией! Не смотря на мороз, Мария смогла согреть нас своими эмоциями и теплотой к родному городу. Рассказала много интересных фактов, смогла увлечь детей. Рекомендуем!
- ННина21 ноября 2020Дубна - центр мировой наукиЗамечательная экскурсия! Очень емко, интересно и с любовью к людям и городу! Получили большую радость и узнали очень много нового! Спасибо, Марии за отношение и профессионализм!
