Мои заказы

Памятник М. Г. Мещерякову – экскурсии в Дубне

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник М. Г. Мещерякову» в Дубне, цены от 7200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Пешая
2.5 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Погрузитесь в атмосферу Дубны, крупнейшего центра ядерных исследований. Прогулка по набережной, мозаика, стрит-арт и памятники ждут вас
Начало: Ул. Строителей
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
На машине
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
11 дек в 14:30
12 дек в 09:00
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
На машине
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:30
8200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    17 сентября 2025
    Дубна - центр мировой науки
    Спасибо за прекрасное настроение и познавательную экскурсию
  • Г
    Галина
    17 сентября 2025
    Дубна - центр мировой науки
    Все понравилось, спасибо
  • А
    Алла
    27 февраля 2025
    Дубна - центр мировой науки
    Мария провела восхитительную экскурсию! Дубна это необыкновенный город и рассказы Марии позволили мне и моим друзьям получить полное представление об
    читать дальше

    этом месте.
    Очень понравился маршрут, исторические справки, мы обратили внимание на детали, которые точно пропустили бы сами. Было очень интересно послушать про город от начала становления до наших времен.
    Отдельный реверанс памятникам и одноименным улицам!
    Всем, кто интересуется наукоградами и историческими местами - однозначно рекомендую!
    Спасибо большое за этот прекрасный день!

  • Н
    Наум
    1 июля 2024
    Дубна - центр мировой науки
    Великолепно проведена экскурсия по городу Дубна Марией!
    Город очень понравился. Советуем всем посетить!
  • М
    Михаил
    2 февраля 2024
    Дубна - центр мировой науки
    Экскурсия прошла на Ура!
    Вместо 1,5 ч. мы гуляли 2часа. Экскурсовод не молчала ни секунды!
    Вставить вопрос просто было нереально, но в
    читать дальше

    процессе экскурсии они ушли(вопросы). Всё по максимуму было рассказано.
    С этим экскурсоводом точно есть что посмотреть в этом городе(хотя некоторые из нашей большой компании сомневались что смотреть в этом городе нечего). Спасибо Марии за индивидуальный подход и интересную экскурсию.

  • О
    Ольга
    20 июня 2023
    Дубна - центр мировой науки
    Мне очень понравилась Дубна. Была 19 июня на экскурсии по этому изумительно интересному городу с экскурсоводом Марией. Мария очень интересно
    читать дальше

    и увлекательно всё показывала и рассказывала. Большое ей спасибо!!! Планировала ещё именно с ней попутешествовать. Но к сожалению сейчас много времени забирает моя дача. В сентябре начну путешествия, и очень хочется с Марией и на теплоходах побывать! Спасибо Марие и новых встреч с ней!!!

  • М
    Маргарита
    8 июля 2022
    Дубна - центр мировой науки
    Спасибо Марии за то, что познакомила с городом. Не подозревала, что этот, такой молодой город, так очарует. Рекомендую эту экскурсию
    читать дальше

    для первого знакомства с городом. Мария - прекрасный рассказчик, доступно, интересно, с фотографиями рассказала нам об исторической части города, его знаменитых жителях.

  • Т
    Татьяна
    4 июля 2022
    Дубна - центр мировой науки
    Прекрасно провели время, Мария отличный рассказчик, со обширным знанием фактического материала и с подачей его в легкой форме. Показала нам
    читать дальше

    разные уголки Дубны, при этом все было выстроено в рамках одной темы - в общем рекомендую и обязательно пойдем с Марией погулять по другим городам

    Прекрасно провели время, Мария отличный рассказчик, со обширным знанием фактического материала и с подачей его в
  • С
    Светлана
    1 июня 2022
    Дубна - центр мировой науки
    Экскурсия прошла отлично! Мария знает и любит свой город, мы под впечатлением до сих пор. Старая часть города и набережная очень живописны. Побывали также в Музее крылатых ракет - круто и интересно!
  • Ю
    Юлия
    31 августа 2021
    Дубна - центр мировой науки
    Прекрасный способ познакомиться с наукоградом Дубной - прогулка по городу в компании гида Марии, чьи знания, любовь к родному городу
    читать дальше

    вместе с доступной, но и достаточно полной формой подачи материала, сопровождаемой показом фотографий, совершенно меня очаровали. Рекомендую для семей, детей, пенсионеров и молодёжи, для всех желающих получше узнать приволжский город Подмосковья, известный всему миру как центр изучения мирного атома.
    Спасибо Марии, до новых встреч!

  • A
    Anastasia
    5 июня 2021
    Дубна - центр мировой науки
    Мария провела моей группе, куда входили ребята с инвалидностью, блестящую экскурсию! Несмотря на то, что лил неприятный дождик и нас
    читать дальше

    искусали комары, на душе было очень светло и радостно. Мария понятно и интересно рассказала нам про историю города, приводила разные интересные факты и делала все, чтобы эта экскурсия была неповторимой и уникальной. Нам всем все очень понравилось! Спасибо Марие за такую экскурсию, обязательно будем советовать всем съездить в Дубну!

  • М
    Мария
    27 апреля 2021
    Дубна - центр мировой науки
    Мы очень довольны экскурсией! Не смотря на мороз, Мария смогла согреть нас своими эмоциями и теплотой к родному городу. Рассказала много интересных фактов, смогла увлечь детей. Рекомендуем!
  • Н
    Нина
    21 ноября 2020
    Дубна - центр мировой науки
    Замечательная экскурсия! Очень емко, интересно и с любовью к людям и городу! Получили большую радость и узнали очень много нового! Спасибо, Марии за отношение и профессионализм!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Памятник М. Г. Мещерякову»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
  2. Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
  3. Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Какие места ещё посмотреть в Дубне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Памятник Ленину
  2. Центр российской Европы
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дубне в декабре 2025
Сейчас в Дубне в категории "Памятник М. Г. Мещерякову" можно забронировать 3 экскурсии от 7200 до 11 200. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Дубне на 2025 год по теме «Памятник М. Г. Мещерякову», 125 ⭐ отзывов, цены от 7200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль