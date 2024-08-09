2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Погрузитесь в мир науки и истории в Дубне. Узнайте о знаменитых ученых, посетите уникальные памятники и исследуйте современные достижения наукограда
Начало: У ж/д-вокзала «Большая Волга»
Завтра в 08:30
12 авг в 11:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в историю и науку, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о физиках, старинных особняках и уникальном заказнике журавлей
12 авг в 11:30
30 авг в 09:30
8 800₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Дубна - центр мировой науки: экскурсия по городу физиков-ядерщиков
Прогулка по Дубне расскажет о научных открытиях, условиях жизни исследователей и атмосфере города. Узнайте, как уживаются физики с лириками
Начало: У входа или внутри ж/д-вокзала «Дубна»
16 сен в 09:15
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 августа 2024Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
- ССергей6 августа 2024Сам на экскурсии не был (я живу в Дубне), но гостям очень понравилось. Я сам бы не смог провести профессиональную экскурсию по нашему городу. А так у гостей полный восторг.
- ИИрина4 августа 2024Потрясающе душевная экскурсия с Марией пролетела как один миг. Мы получили заряд любви к своему городу и гордости его историей.
- ННаум1 июля 2024Великолепно проведена экскурсия по городу Дубна Марией Лепёшкиной! Город очень понравился. Советуем всем посетить!
- ННиколай20 июня 2024Большое спасибо Марии за очень интересную и содержательную экскурсию. Смогла открыть для нас свой родной любимый город Дубна. Показала много
- ММихаил2 февраля 2024Экскурсия прошла на Ура! Вместо 1,5 ч. мы гуляли 2часа. Экскурсовод не молчала ни секунды! Вставить вопрос просто было нереально, но в
- ООльга20 июня 2023Мне очень понравилась Дубна. Была 19 июня на экскурсии по этому изумительно интересному городу с экскурсоводом Марией. Мария очень интересно
- ИИгорь12 мая 2023Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.
- ВВалерия6 мая 2023Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Мозаичные панно Надежды Ходасевич-Леже»
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