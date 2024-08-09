Мозаичные панно Надежды Ходасевич-Леже – экскурсии в Дубне

Найдено 3 экскурсии в категории «Мозаичные панно Надежды Ходасевич-Леже» в Дубне, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
На машине
40 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Погрузитесь в мир науки и истории в Дубне. Узнайте о знаменитых ученых, посетите уникальные памятники и исследуйте современные достижения наукограда
Начало: У ж/д-вокзала «Большая Волга»
Завтра в 08:30
12 авг в 11:00
6 700 за всё до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
На машине
6 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в историю и науку, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о физиках, старинных особняках и уникальном заказнике журавлей
12 авг в 11:30
30 авг в 09:30
8 800 за всё до 3 чел.
Дубна - центр мировой науки
Пешая
10 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Дубна - центр мировой науки: экскурсия по городу физиков-ядерщиков
Прогулка по Дубне расскажет о научных открытиях, условиях жизни исследователей и атмосфере города. Узнайте, как уживаются физики с лириками
Начало: У входа или внутри ж/д-вокзала «Дубна»
16 сен в 09:15
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
  • С
    Сергей
    6 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Сам на экскурсии не был (я живу в Дубне), но гостям очень понравилось. Я сам бы не смог провести профессиональную экскурсию по нашему городу. А так у гостей полный восторг.
  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Потрясающе душевная экскурсия с Марией пролетела как один миг. Мы получили заряд любви к своему городу и гордости его историей.
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    Очень бережно Мария относится к памяти о великих людях и их делах. Понравился формат авто-экскурсии - можно охватить максимум достопримечательностей за минимум времени. После экскурсии многие даты и события остались в памяти у меня и у детей. Увезли с собой ощущение тепла и душевности из Дубны. Всем рекомендую экскурсию.

  • Н
    Наум
    1 июля 2024
    Дубна - центр мировой науки
    Великолепно проведена экскурсия по городу Дубна Марией Лепёшкиной! Город очень понравился. Советуем всем посетить!
  • Н
    Николай
    20 июня 2024
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Большое спасибо Марии за очень интересную и содержательную экскурсию. Смогла открыть для нас свой родной любимый город Дубна. Показала много
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    интересных точек города, увлекла нас историей появления этого удивительного поселения. Вторая чудесная точка экскурсии - город башмачников Талдом, где также прогулка по городу сопровождалась замечательным рассказом. Большое спасибо!

  • М
    Михаил
    2 февраля 2024
    Дубна - центр мировой науки
    Экскурсия прошла на Ура! Вместо 1,5 ч. мы гуляли 2часа. Экскурсовод не молчала ни секунды! Вставить вопрос просто было нереально, но в
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    процессе экскурсии они ушли(вопросы). Всё по максимуму было рассказано. С этим экскурсоводом точно есть что посмотреть в этом городе(хотя некоторые из нашей большой компании сомневались что смотреть в этом городе нечего). Спасибо Марии за индивидуальный подход и интересную экскурсию.

  • О
    Ольга
    20 июня 2023
    Дубна - центр мировой науки
    Мне очень понравилась Дубна. Была 19 июня на экскурсии по этому изумительно интересному городу с экскурсоводом Марией. Мария очень интересно
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    и увлекательно всё показывала и рассказывала. Большое ей спасибо!!! Планировала ещё именно с ней попутешествовать. Но к сожалению сейчас много времени забирает моя дача. В сентябре начну путешествия, и очень хочется с Марией и на теплоходах побывать! Спасибо Марие и новых встреч с ней!!!

  • И
    Игорь
    12 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.
  • В
    Валерия
    6 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Мозаичные панно Надежды Ходасевич-Леже»

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Сколько стоит экскурсия по Дубне в августе 2024
Сейчас в Дубне в категории "Мозаичные панно Надежды Ходасевич-Леже" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 8 800. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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