Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Погрузитесь в атмосферу Дубны, крупнейшего центра ядерных исследований. Прогулка по набережной, мозаика, стрит-арт и памятники ждут вас
Начало: Ул. Строителей
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
11 дек в 14:30
12 дек в 09:00
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:30
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда17 ноября 2025Очень понравилась экскурсия по Дубне. Юлия замечательный экскурсовод, с любовью рассказывает о своем родном городе.
Маршрут составлен таким образом, что захватывает
- ТТатьяна16 ноября 2025Купив билет на спектакль в Дубне, задумались о том, как посмотреть не только пьесу, но и город - не каждый
- ММайя9 ноября 2025Все очень понравилось!
Спасибо Вам большое Юлия за прекрасную и познавательную экскурсию.
С уважением 🙂
- ООльга8 ноября 2025Прекрасная прогулка по Дубне с приятным человеком! Очень понравилась и взрослым, и ребенку тринадцати лет. Для него были заготовлены различные
- ЗЗоя10 октября 2025Экскурсия получилась замечательная!
Спасибо Юле за профессионализм и любовь к своему городу!
Получили огромное удовольствие от прогулки!
- ЕЕлена8 октября 2025Огромное спасибо Юлии за прекрасную и познавательную экскурсию для меня и сына 14 лет! Сразу видно, что Дубна -родной город
- ЮЮлия21 сентября 2025Дубна -родной город Юлии, и этим всё сказано. Интересные факты из истории города, местный фольклор, загадки и события разных лет,даже
- ААлександр16 сентября 2025Огромное спасибо Юле за эту прекрасную прогулку! Очень рекомендую, было здорово и очень познавательно 🤗🍀✨
- ВВладислав14 сентября 2025Тот случай, когда название полностью соответствует содержанию. Юлия изумительный рассказчик, человек, знающий и гордящийся своим городом. И мы, и наш
- ССветлана17 августа 2025Юлия великолепный гид! Мне кажется, что мы узнали не только историю города, но и все его секреты. Два с половиной часа пролетели незаметно. Было легко, весело и очень интересно! Однозначно рекомендую Юлию, как гида по Дубне! ❤️👍
- ВВладимир14 августа 2025Экскурсия нам очень понравилась: маршрут интересный, рассказ понятный и структурированный.
Очень понравилась работа Юлии с детьми 15 и 23 лет во время паузы из-за дождя, все в восторге:)
- ММария10 августа 2025Очень понравилась экскурсия с Юлией! Интересно, познавательно, время пролетело незаметно! советую всем, кто едет в Дубну.
- ММарина29 июля 2025Всё очень понравилось! Рекомендую 🙂
Мы даже провели небольшие химические опыты 😁
- AAleksei8 июля 2025Интересно, познавательно, ненавязчиво. Были в городе раньше, но было здорово услышать мнение человека, который живет в этом городе и любит его
- ННаталья8 июля 2025Выбрали Юлию по отзывам на сайте и ни капельки не пожалели! Замечательный рассказчик, талантливая, красивая девушка, которая сумела найти подход
- ДДмитрий13 июня 2025Очень грамотный экскурсовод. Ни на минуту не пожалели, что взяли эту экскурсию! Юлия прекрасно владеет материалом и очень любит свой город!
- ААнна18 мая 2025Потрясающая экскурсия. Прекрасные впечатления!
- иирина13 апреля 2025Юлия - замечательный рассказчик, преподнесла множество интересных фактов легко и увлекательно) Дубна удивила и оставила самые лучшие ыпечатления, благодаря гиду)
- ААнастасия30 марта 2025Спасибо большое Юлии за прекрасную прогулку по городу Дубне! Лёгкое очень увлекательное погружение в этот прекрасный город! Знакомство с его ключевыми точками и с творческими проявлениями местных искусствоведов, мозаичистов! Уютный приятный город, в который хочется возвращаться! Спасибо! ☀️
- ДДмитрий29 марта 2025Нам очень понравилась экскурсия с Юлией. Отличные впечатления и от экскурсовода, и от города. Мы много узнали про историю города,
