Н Надежда Дружеская прогулка по атмосферной Дубне

Маршрут составлен таким образом, что захватывает читать дальше самые главные и интересные достопримечательности. Два с половиной часа пролетели очень быстро. Мы по-новому взглянули на этот удивительный город, в котором были ранее. Всем рекомендую данную экскурсию, и непременно с Юлией. Это будет ваш правильный выбор. Очень понравилась экскурсия по Дубне. Юлия замечательный экскурсовод, с любовью рассказывает о своем родном городе.Маршрут составлен таким образом, что захватывает

Т Татьяна Дружеская прогулка по атмосферной Дубне читать дальше день доедешь до Дубны. Формат дружеской прогулки с интеллигентным и знающим местным жителем нам подошел идеально. Юлия показала нам и главные достопримечательности, и красивые "секретики", которых заезжий турист скорее всего не заметит. После рассказа Юлии великие физики стали не просто статуями, но знакомыми и почти близкими людьми. Маршрут составлен интуитивно понятно и включает множество ярких красивых видов. Насладились водопадом у плотины, полюбовались мозаиками, заехали в деревянное церковное подворье и даже провели несколько химических опытов и поучаствовали в научной викторине. Несмотря на не самую комфортную погоду, три часа пролетели интересно и легко. Юлия - прекрасный рассказчик и товарищ по приключениям. Отдельная благодарность за рекомендованную Юлией столовую "Дело вкуса" - вкуснейший обед в очень приятном месте за весьма скромную цену. Купив билет на спектакль в Дубне, задумались о том, как посмотреть не только пьесу, но и город - не каждый

М Майя Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Все очень понравилось!

Спасибо Вам большое Юлия за прекрасную и познавательную экскурсию.

С уважением 🙂

О Ольга Дружеская прогулка по атмосферной Дубне читать дальше интересные задания, даже показаны опыты). Юлия показала много интересных мест, которые в дальнейшем хочется еще посетить. Спасибо за прекрасную прогулку, хоть и под дождем👋) Прекрасная прогулка по Дубне с приятным человеком! Очень понравилась и взрослым, и ребенку тринадцати лет. Для него были заготовлены различные

З Зоя Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Экскурсия получилась замечательная!

Спасибо Юле за профессионализм и любовь к своему городу!

Получили огромное удовольствие от прогулки!

Е Елена Дружеская прогулка по атмосферной Дубне читать дальше Юлии. Несмотря на дождь экскурсия очень понравилась! Юлия очень доступным языком рассказала о многих интересных фактах из истории Дубны, время прогулки прошло незаметно! Город открылся для нас с абсолютно другой стороны, захотелось посетить его ещё раз! А загадки и опыты были просто супер! Юлия, огромное Вам спасибо! Удачи и успехов Вам! Огромное спасибо Юлии за прекрасную и познавательную экскурсию для меня и сына 14 лет! Сразу видно, что Дубна -родной город

Ю Юлия Дружеская прогулка по атмосферной Дубне читать дальше научные факты преподнесены гидом легко и доступно, с большой любовью и уважением к горожанам, в форме приятной прогулки с друзьями.

Спасибо большое за прекрасный день, удачи и успехов очаровательной Юлии. Дубна -родной город Юлии, и этим всё сказано. Интересные факты из истории города, местный фольклор, загадки и события разных лет,даже

А Александр Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Огромное спасибо Юле за эту прекрасную прогулку! Очень рекомендую, было здорово и очень познавательно 🤗🍀✨

В Владислав Дружеская прогулка по атмосферной Дубне читать дальше 14-летний сын за 3 часа, проведенные в обществе Юлии, тоже успели полюбить этот город. Были приятно удивлены тем, что наряду с историко-краеведческой частью Юлия дополнительно озаботилась минипрограммой на тему "Занимательная наука", которая очень понравилась ребенку. Большое спасибо Юлии! Тот случай, когда название полностью соответствует содержанию. Юлия изумительный рассказчик, человек, знающий и гордящийся своим городом. И мы, и наш

С Светлана Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Юлия великолепный гид! Мне кажется, что мы узнали не только историю города, но и все его секреты. Два с половиной часа пролетели незаметно. Было легко, весело и очень интересно! Однозначно рекомендую Юлию, как гида по Дубне! ❤️👍

В Владимир Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Экскурсия нам очень понравилась: маршрут интересный, рассказ понятный и структурированный.

Очень понравилась работа Юлии с детьми 15 и 23 лет во время паузы из-за дождя, все в восторге:)

М Мария Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Очень понравилась экскурсия с Юлией! Интересно, познавательно, время пролетело незаметно! советую всем, кто едет в Дубну.

М Марина Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Всё очень понравилось! Рекомендую 🙂

Мы даже провели небольшие химические опыты 😁

A Aleksei Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Интересно, познавательно, ненавязчиво. Были в городе раньше, но было здорово услышать мнение человека, который живет в этом городе и любит его

Н Наталья Дружеская прогулка по атмосферной Дубне читать дальше и к подростку, и к пенсионеру! Рассказ о прекрасном городе сопровождался интерактивом: опытами, загадками. Также Юлия порекомендовала нам приятное и вкусное место для перекуса, мастерскую и музеи. Всем советуем посетить этот замечательный город в сопровождении прекрасного гида Юлии, не пожалеете. Выбрали Юлию по отзывам на сайте и ни капельки не пожалели! Замечательный рассказчик, талантливая, красивая девушка, которая сумела найти подход

Д Дмитрий Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Очень грамотный экскурсовод. Ни на минуту не пожалели, что взяли эту экскурсию! Юлия прекрасно владеет материалом и очень любит свой город!

А Анна Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Потрясающая экскурсия. Прекрасные впечатления!

и ирина Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Юлия - замечательный рассказчик, преподнесла множество интересных фактов легко и увлекательно) Дубна удивила и оставила самые лучшие ыпечатления, благодаря гиду)

А Анастасия Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Спасибо большое Юлии за прекрасную прогулку по городу Дубне! Лёгкое очень увлекательное погружение в этот прекрасный город! Знакомство с его ключевыми точками и с творческими проявлениями местных искусствоведов, мозаичистов! Уютный приятный город, в который хочется возвращаться! Спасибо! ☀️