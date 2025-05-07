Мои заказы

Развлечения в Дубне

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Дубне, цены от 7200 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Пешая
2.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Раскрыть самые яркие и неожиданные грани наукограда - в компании местного жителя
Начало: Ул. Строителей
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
На машине
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
25 янв в 09:30
27 янв в 09:00
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
На машине
2.5 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
Завтра в 08:00
25 янв в 08:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    7 мая 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Дата посещения: 2 мая 2025
    После первомайского снегопада, утром 2 мая семьей отправились на обзорную экскурсию с Марией. Много интересного узнали и увидели. Интересные подробности
    читать дальше

    и красоты города Дубны и его окрестностей появлялись перед нами, оживали истории выдающихся жителей. Получили позитивные эмоции и презенты, отдохнули на 100%. Все прошло на достойном уровне. Но время быстро пролетело.

  • А
    Анастасия
    12 января 2026
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Потрясающая экскурсия!!! Настоящее погружение в историю и атмосферу города! Экскурсия отлично структурирована, маршрут продуман, подкреплен фотографиями. Очень много фактов, исторических
    читать дальше

    дат, научных событий и открытий узнали в ходе экскурсии!!! Получили ответы на все вопросы, а их было задано не мало! Время пролетело незаметно!!!

  • О
    Ольга
    7 января 2026
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Экскурсия понравилась всем! Очень интересно! Мария с большой любовью и знанием рассказывала о городе, отвечала на все вопросы, не теряя нить повествования. Точно всем рекомендую эту экскурчию: и гостям, и жителям города!
  • э
    эльвира
    5 января 2026
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Великолепная познавательная прогулка, после которой остаются самые приятные впечатления о городе, интересные факты и знания о достижениях науки.
    Были с ребенком
    читать дальше

    3лет, который тоже остался в восторге и от самой прогулки и от интересных опытов, предложенных Юлией.
    Жалеем только о том, что изначально попросили сократить экскурсию до 1.5 часов. А на деле 1,5 часа пролетели совершненно незаметно, нужно было брать 2.5.

  • О
    Ольга
    4 января 2026
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Прекрасно провели время в Дубне. Очень интересная и не напрягающая экскурсия! Юля не давала заскучать ни на минуту. В город влюбились и обязательно вернёмся! Юля, спасибо! ❤️❤️❤️
  • Н
    Надежда
    17 ноября 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Очень понравилась экскурсия по Дубне. Юлия замечательный экскурсовод, с любовью рассказывает о своем родном городе.
    Маршрут составлен таким образом, что захватывает
    читать дальше

    самые главные и интересные достопримечательности. Два с половиной часа пролетели очень быстро. Мы по-новому взглянули на этот удивительный город, в котором были ранее. Всем рекомендую данную экскурсию, и непременно с Юлией. Это будет ваш правильный выбор.

  • Т
    Татьяна
    16 ноября 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Купив билет на спектакль в Дубне, задумались о том, как посмотреть не только пьесу, но и город - не каждый
    читать дальше

    день доедешь до Дубны. Формат дружеской прогулки с интеллигентным и знающим местным жителем нам подошел идеально. Юлия показала нам и главные достопримечательности, и красивые "секретики", которых заезжий турист скорее всего не заметит. После рассказа Юлии великие физики стали не просто статуями, но знакомыми и почти близкими людьми. Маршрут составлен интуитивно понятно и включает множество ярких красивых видов. Насладились водопадом у плотины, полюбовались мозаиками, заехали в деревянное церковное подворье и даже провели несколько химических опытов и поучаствовали в научной викторине. Несмотря на не самую комфортную погоду, три часа пролетели интересно и легко. Юлия - прекрасный рассказчик и товарищ по приключениям. Отдельная благодарность за рекомендованную Юлией столовую "Дело вкуса" - вкуснейший обед в очень приятном месте за весьма скромную цену.

  • М
    Майя
    9 ноября 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Все очень понравилось!
    Спасибо Вам большое Юлия за прекрасную и познавательную экскурсию.
    С уважением 🙂
  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Прекрасная прогулка по Дубне с приятным человеком! Очень понравилась и взрослым, и ребенку тринадцати лет. Для него были заготовлены различные
    читать дальше

    интересные задания, даже показаны опыты). Юлия показала много интересных мест, которые в дальнейшем хочется еще посетить. Спасибо за прекрасную прогулку, хоть и под дождем👋)

  • А
    Алексей
    29 октября 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Брали экскурсию на свое автомобиле. Нам все очень понравилось. Гид очень любит свой город и с теплотой рассказывала про каждую
    читать дальше

    локацию в которой мы побывали. Гид ответила на все наши вопросы и это никак не выбило нас из маршрута экскурсии. Спасибо большое, 2,5 часа пролетели не заметно. Очень рекомендуем данного гида!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дружеская прогулка по атмосферной Дубне;
  2. Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников;
  3. Дубна. Наукоград в таблице Менделеева.
Какие места ещё посмотреть в Дубне
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Памятник Ленину;
  2. Центр российской Европы;
  3. Набережная;
  4. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Дубне в январе 2026
Сейчас в Дубне в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 7200 до 11 200. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Дубне на 2026 год по теме «Развлечения», 129 ⭐ отзывов, цены от 7200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март