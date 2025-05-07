Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Раскрыть самые яркие и неожиданные грани наукограда - в компании местного жителя
Начало: Ул. Строителей
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
25 янв в 09:30
27 янв в 09:00
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
Завтра в 08:00
25 янв в 08:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём7 мая 2025Дубна. Наукоград в таблице МенделееваДата посещения: 2 мая 2025После первомайского снегопада, утром 2 мая семьей отправились на обзорную экскурсию с Марией. Много интересного узнали и увидели. Интересные подробности
- ААнастасия12 января 2026Потрясающая экскурсия!!! Настоящее погружение в историю и атмосферу города! Экскурсия отлично структурирована, маршрут продуман, подкреплен фотографиями. Очень много фактов, исторических
- ООльга7 января 2026Экскурсия понравилась всем! Очень интересно! Мария с большой любовью и знанием рассказывала о городе, отвечала на все вопросы, не теряя нить повествования. Точно всем рекомендую эту экскурчию: и гостям, и жителям города!
- ээльвира5 января 2026Великолепная познавательная прогулка, после которой остаются самые приятные впечатления о городе, интересные факты и знания о достижениях науки.
Были с ребенком
- ООльга4 января 2026Прекрасно провели время в Дубне. Очень интересная и не напрягающая экскурсия! Юля не давала заскучать ни на минуту. В город влюбились и обязательно вернёмся! Юля, спасибо! ❤️❤️❤️
- ННадежда17 ноября 2025Очень понравилась экскурсия по Дубне. Юлия замечательный экскурсовод, с любовью рассказывает о своем родном городе.
Маршрут составлен таким образом, что захватывает
- ТТатьяна16 ноября 2025Купив билет на спектакль в Дубне, задумались о том, как посмотреть не только пьесу, но и город - не каждый
- ММайя9 ноября 2025Все очень понравилось!
Спасибо Вам большое Юлия за прекрасную и познавательную экскурсию.
С уважением 🙂
- ООльга8 ноября 2025Прекрасная прогулка по Дубне с приятным человеком! Очень понравилась и взрослым, и ребенку тринадцати лет. Для него были заготовлены различные
- ААлексей29 октября 2025Брали экскурсию на свое автомобиле. Нам все очень понравилось. Гид очень любит свой город и с теплотой рассказывала про каждую
Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Развлечения»
